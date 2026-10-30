Perú

Patrick Stewart actuó en el Teatro Municipal de Lima con una compañía de Shakespeare antes de conquistar la ciencia ficción

El actor británico, recordado por 'X-Men' y 'Star Trek', llegó al Perú como joven artista de teatro décadas antes de alcanzar la fama mundial, según reveló Bruno Pinasco en una entrevista en Londres

Retrato fotográfico de Patrick Stewart sentado con un vaso de agua, una vista de un teatro con butacas rojas y un dibujo grabado de su rostro
Patrick Stewart visitó la ciudad de Lima en su juventud como integrante de una compañía de teatro dedicada a William Shakespeare.
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La muerte de Patrick Stewart, confirmada este jueves a los 86 años, reavivó una anécdota poco conocida entre el público peruano: el actor británico, famoso por interpretar al profesor Charles Xavier en ‘X-Men’ y al capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek’, visitó Lima en su juventud como parte de una compañía de teatro dedicada a las obras de William Shakespeare, mucho antes de convertirse en una figura global de la ciencia ficción.

La historia salió a la luz gracias al conductor peruano Bruno Pinasco, presentador del programa ‘Cinescape’, quien entrevistó al actor en dos ocasiones en Londres a lo largo de su carrera cubriendo estrenos de cine internacional. Fue durante uno de esos encuentros que Stewart le reveló su paso por el Perú en los años previos a su consagración como estrella de Hollywood.

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El actor reveló su viaje a Lima durante una entrevista por ‘Star Trek’

Según relató Pinasco en una entrevista con El Comercio, el primer encuentro entre ambos se produjo en Londres, en el marco del lanzamiento de una de las últimas películas de la saga ‘Star Trek’. “Hablar con él fue maravilloso. Me contó que vino a Perú de joven con la compañía de Shakespeare”, relató el conductor sobre aquella primera conversación con el actor británico.

Ese dato, hasta entonces desconocido para buena parte de la farándula local, sitúa a Stewart como parte de una delegación teatral que recorrió distintos países durante la etapa inicial de su carrera como actor shakespereano, antes de que su nombre se asociara a las franquicias de ciencia ficción que terminarían por consolidarlo como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento mundial.

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Composición con Bruno Pinasco detrás de varios libros en una librería y un retrato en primer plano del actor Patrick Stewart con saco oscuro
El presentador Bruno Pinasco entrevistó a Patrick Stewart en dos ocasiones en Londres durante la cobertura de estrenos para el programa Cinescape.

La anécdota del té que conectó a ambos años después

El vínculo entre Pinasco y Stewart se profundizó en un segundo encuentro, esta vez durante la promoción de una película de ‘X-Men’. En esa ocasión, el conductor peruano le contó al actor que su propio interés por el té había nacido al ver a su personaje, el capitán Jean-Luc Picard, pedir una taza de Earl Grey caliente en cada episodio de ‘Star Trek: The Next Generation’.

“Terminando la entrevista, salimos juntos del set hacia el coffee break. Se paró a mi lado y, recuerdo clarísimo, puso dos bolsitas de English Breakfast, un té súper fuerte, bien negro”, relató Pinasco sobre ese momento compartido con el actor.

Al notar la sorpresa del conductor, Stewart le explicó el motivo de su elección. “Me dijo que necesitaba ese impulso de cafeína para poder continuar su día. Es encantador”, agregó Pinasco sobre la cercanía que mostró el actor británico durante ese breve intercambio.

La conversación inspiró la primera novela del presentador peruano

Aquel episodio, sumado a la pasión que el propio Pinasco desarrolló por el té a lo largo de sus viajes a ciudades como Londres y Tokio, terminó por convertirse en la semilla de su debut como escritor. En 2023, el conductor publicó “Tea Shop”, su primera novela, editada por Planeta, en la que buena parte de los nombres de los personajes están inspirados en el universo del té, incluidos Grey y Eliot, en referencia directa al Earl Grey.

El video recopila escenas y apariciones del actor británico Patrick Stewart en distintas producciones entre los años 1975 y 2016, registrando su edad en cada etapa cronológica. La secuencia muestra diferentes caracterizaciones del intérprete a lo largo de cuatro décadas de trayectoria en pantalla. Video: X @DCBatcueva

“Todos los nombres están relacionados al universo. Los nombres de Grey y Eliot están inspirados en el té negro Earl Grey”, explicó Pinasco sobre la construcción de su obra, que presentó oficialmente en octubre de ese año en Lima. La historia, ambientada en un centro comercial ficticio llamado Boulevard Valencia, relata un romance entre los dos protagonistas en medio de la amenaza de desaparición de una pequeña tienda de té.

Un homenaje peruano que resurge tras la muerte del actor

La revelación del paso de Patrick Stewart por los escenarios limeños adquiere ahora un significado distinto, luego de que se confirmara su fallecimiento este jueves en su residencia de Los Ángeles, tras una enfermedad neurodegenerativa. Para buena parte de sus seguidores peruanos, esta anécdota representa el primer contacto documentado entre el actor y el público local, años antes de que su nombre se asociara a personajes como el profesor Xavier o el capitán Picard.

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