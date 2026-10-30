Juan Víctor Sánchez estalla contra quienes justifican a Andrea San Martín: "Doble moral"

Juan Víctor Sánchez cuestionó a los usuarios que respaldan a Andrea San Martín en el proceso judicial por presuntas agresiones contra su hija menor.

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Juan Víctor Sánchez expresó su molestia a través de Instagram contra las personas que, según señaló, justifican a Andrea San Martín en medio del proceso judicial que enfrenta la influencer por presuntas agresiones físicas y psicológicas contra la hija menor que ambos tienen en común. El pronunciamiento se produjo un día después de que San Martín reapareciera públicamente tras recuperar su libertad.

“De verdad, siguen justificando. Por eso prefiero no postear nada, ya que salen las dignas”, escribió Sánchez en sus historias de Instagram, en un mensaje que no mencionó directamente a San Martín, pero que se interpretó como una respuesta a los comentarios surgidos en redes sociales sobre el cuidado de la menor bajo su custodia.

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El video recopila historias compartidas en redes sociales por Juan Víctor Sánchez. En las primeras secuencias, se observa a su menor hija portando su mochila y lonchera escolar con el mensaje 'Good morning sunshine'. Posteriormente, se muestran publicaciones con ejemplares de libros infantiles y de paternidad, entre ellos 'Conectar para criar' y 'Animales asombrosos del mundo', acompañados de dedicatorias y menciones de agradecimiento. Video: Instagram Juan Víctor Sánchez

La controversia surgió tras cuestionamientos sobre la higiene de la niña

El pronunciamiento de Sánchez se originó luego de que el extripulante de cabina compartiera una fotografía de su hija de ocho años lista para ir al colegio, con su lonchera y mochila, acompañada del mensaje “Good morning sunshine”. La publicación generó una serie de comentarios negativos de usuarios que señalaron que la lonchera de la menor lucía sucia y sin lavar, lo que derivó en cuestionamientos sobre las condiciones de higiene en el hogar del padre.

Ante esas críticas, Sánchez respondió que la última vez que lavaron la lonchera de su hija fue en su propio hogar, semanas atrás, en una aclaración que buscó desmentir las versiones sobre un descuido en el cuidado de la menor. Las críticas hacia el padre surgieron en un contexto marcado por un video previo de Andrea San Martín, en el que la influencer mencionó haber inculcado el orden y la higiene en sus hijas durante el tiempo en que vivieron con ella, lo que generó comparaciones entre ambos estilos de crianza.

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La hija de Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín posa con su lonchera escolar en una publicación de redes sociales que motivó cuestionamientos sobre su cuidado.

Sánchez acusó a sus críticos de tener “doble moral” frente al maltrato infantil

Minutos después de su primer descargo sobre la lonchera, Sánchez publicó un mensaje más extenso en el que cuestionó a quienes, según su interpretación, priorizan la defensa de San Martín por encima de las denuncias de maltrato infantil que él mismo presentó. “Fijándose en cada detalle para buscar incomodarme porque uno defiende. Maltrato infantil, aprobado. Maltrato femenino, desaprobado”, escribió el extripulante de cabina en sus redes sociales.

El mensaje continuó con una crítica directa hacia lo que calificó como una postura contradictoria entre sus seguidores y detractores. “Esa es la realidad de tanta gente doble moral. Y sí, con pana bloqueo y elimino ‘gente’”, sentenció Sánchez, en referencia a su disposición a eliminar de sus redes sociales a quienes le hagan comentarios que considere incómodos.

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Juan Víctor Sánchez cuestiona mediante una historia de Instagram las reacciones y justificaciones en torno a la denuncia contra Andrea San Martín.

El comentarista Ric La Torre vinculó el mensaje con allegados de San Martín

El creador de contenido Ric La Torre se refirió a las publicaciones de Sánchez y planteó una interpretación sobre los posibles destinatarios del mensaje. “Yo creo que lo dice por los amigos de Andrea, cercanos a ella, que han salido a decir que la forma de educar de Andrea no estaría mal”, comentó La Torre, en referencia a declaraciones previas de personas del entorno de la influencer que minimizaron los cuestionamientos sobre sus métodos de crianza.

La Torre también relacionó el pronunciamiento de Sánchez con la reaparición pública de San Martín en sus redes sociales, luego de recuperar su libertad tras permanecer detenida en el marco de la investigación por la denuncia de su expareja. “La forma en la que ella ha salido a dar su explicación, en su casa, preparando loncheras, que es una mamá que continúa”, señaló el comentarista sobre el contraste entre ambas apariciones públicas.

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San Martín evitó pronunciarse sobre el fondo del caso en su reaparición

En su reciente aparición en redes sociales, Andrea San Martín se refirió de manera general a la situación legal y familiar que atraviesa, sin entrar en detalles sobre la denuncia presentada en su contra. “No es fácil para mí, como madre, no es algo sencillo. Sin embargo, acá hay cosas que se tienen que cumplir como corresponde para que esta situación se pueda aclarar, solucionar”, expresó la influencer, quien añadió que las disposiciones de las autoridades le impiden brindar mayores precisiones sobre el proceso.

San Martín también reconoció el impacto emocional de la situación, aunque remarcó que mantiene sus rutinas por el bienestar de su hija mayor, que permanece bajo su cuidado. “Me afecta, obvio. Igual estoy haciendo mis rutinas como corresponde porque tengo a mi hija mayor en casa, es lo que me toca hacer”, manifestó.

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