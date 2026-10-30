Lluvia sorprende a Lima esta noche: ¿qué pasará con las temperaturas y hasta cuándo continuarán las precipitaciones?

Las consecuencias del fenómeno El Niño ya se sienten en Perú con lluvias torrenciales e inundaciones. Expertos advierten sobre la severidad del evento y su impacto en el país, mientras los ciudadanos luchan por proteger sus hogares. Latina Noticias

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La lluvia sorprendió a los habitantes de distintos distritos de Lima durante la noche del jueves 29 de octubre. Aunque la capital atravesó una jornada con temperaturas relativamente elevadas para la primavera, la presencia de precipitaciones llamó la atención de quienes esperaban que continuara el tiempo cálido. Sin embargo, el cambio en las condiciones del cielo no llegó completamente sin previo aviso: el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ya había anticipado una jornada con abundante nubosidad y un incremento de la cobertura de nubes durante la noche.

El pronóstico meteorológico contemplaba que Lima amaneciera con cielo nublado, pero que las condiciones cambiaran progresivamente durante el día. En Lima Este, por ejemplo, se esperaba que la nubosidad de las primeras horas de la mañana diera paso a un cielo nublado parcial y posteriormente a la presencia de nubes dispersas durante la tarde. En Lima Oeste y el Callao también se anticipaba una mañana cubierta, con intervalos de cielo parcialmente nublado cerca del mediodía.

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La situación prevista para la noche era diferente. De acuerdo con los datos meteorológicos difundidos para el jueves, la cobertura nubosa podía alcanzar el 87% durante ese periodo, frente al 23% estimado para el día. Aunque la probabilidad de precipitaciones se mantenía baja, con un 3% durante la noche, el incremento de las nubes ya figuraba entre las condiciones que podían presentarse en la capital.

Lluvia en Lima sorprende a ciudadanos en plena primavera: estas son las temperaturas previstas para el fin de semana. Créditos: Carol Ruiz.

Senamhi anticipó cielo cubierto y lloviznas para el viernes 30 de octubre

La previsión meteorológica para los siguientes días también contempla condiciones que podrían favorecer la presencia de precipitaciones ligeras en algunos sectores de la capital. Según el pronóstico por localidades del Senamhi, Lima Este tendrá una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 20 °C este viernes 30 de octubre.

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Uno de los aspectos que destaca en la descripción meteorológica es que se espera cielo cubierto con llovizna ligera hacia la madrugada, condición que variará a cielo nublado y parcialmente nublado durante el día. Esto significa que la posibilidad de precipitaciones no se limita únicamente a lo ocurrido durante la noche del jueves, sino que también aparece en las previsiones para las primeras horas del viernes.

Para el sábado 31 de octubre, el organismo mantiene una descripción similar: cielo cubierto con llovizna ligera durante las primeras horas de la mañana, con una posterior variación a cielo nublado parcial durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, Lima Este registraría una máxima de 27 °C y una mínima de 21 °C.

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Lluvia en Lima sorprende a ciudadanos en plena primavera: estas son las temperaturas previstas para el fin de semana. Créditos: Carol Ruiz.

¿Por qué está lloviendo en Lima si todavía se registran temperaturas elevadas?

La presencia de lluvia durante la primavera puede generar sorpresa entre los ciudadanos, especialmente cuando coincide con temperaturas relativamente altas. Sin embargo, las condiciones meteorológicas no dependen exclusivamente del calor que se registra durante el día. La humedad, la nubosidad, los vientos y las características del océano también intervienen en el comportamiento atmosférico.

En el caso de Lima, el Senamhi había previsto una importante presencia de nubes durante la noche del jueves. Este escenario se relaciona con las condiciones propias del litoral, donde la humedad y los cambios en la circulación del viento pueden favorecer la formación de neblina, niebla y lloviznas.

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Por ello, no necesariamente existe una contradicción entre registrar temperaturas máximas cercanas a los 28 °C y experimentar precipitaciones ligeras durante la noche o la madrugada. Son condiciones que pueden presentarse en diferentes momentos de una misma jornada.

Además, el pronóstico debe interpretarse de acuerdo con cada sector de la ciudad. La cercanía al mar influye en las temperaturas y la humedad de Lima Oeste y el Callao, mientras que los distritos de Lima Este pueden experimentar condiciones distintas durante el día.

Lluvia en Lima sorprende a ciudadanos en plena primavera: estas son las temperaturas previstas para el fin de semana. Créditos: Carol Ruiz.

¿Qué advierte el IGP sobre el calentamiento del océano Pacífico?

El comportamiento climático de los próximos meses también está relacionado con la evolución de las condiciones oceánicas frente a las costas peruanas. Sobre este escenario, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) publicó el 14 de septiembre el Informe Técnico N.° PpR/El Niño-IGP/2026-08, en el que analizó la evolución del nivel del mar y los pronósticos de los modelos de ondas oceánicas.

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El documento señala que se preveía la llegada de un nuevo paquete de ondas Kelvin cálidas a las costas americanas durante octubre, con una posible prolongación de su presencia hasta noviembre. Estas ondas transportan energía y pueden contribuir al incremento de la temperatura del mar.

El IGP también indicó que los modelos de pronóstico continuaban proyectando un calentamiento frente a la costa peruana y en el Pacífico central que podría extenderse hasta el otoño siguiente. Según el informe, esta configuración oceánica podría influir en el desarrollo de las precipitaciones en el litoral peruano.

IGP supervisa en tiempo real el desarrollo de sismos en Perú. A través de sus canales oficiales se puede conocer el lugar, magnitud y daños que se pueden provocar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfen mantiene la alerta por El Niño costero y advierte cambios en las condiciones climáticas

Otro organismo que monitorea la evolución del clima en el país es la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), que mantiene el estado de Alerta de El Niño costero debido al calentamiento anómalo de la superficie del mar.

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En su Informe Técnico N.° 18, publicado el 17 de octubre de 2026, la comisión señaló que las anomalías positivas de la temperatura superficial del mar frente a la costa peruana continuaban mostrando una tendencia ascendente. Sus proyecciones indicaban que el calentamiento asociado a El Niño costero podría mantenerse con magnitud extraordinaria hasta enero de 2027 y posteriormente disminuir a fuerte durante los primeros meses del otoño.

Una sirena de alarma sísmica del Instituto Geofísico del Perú se alza sobre un poste en una calle semi vacía de una ciudad peruana al amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Seguirá lloviendo en Lima durante el fin de semana?

Las previsiones del Senamhi muestran que la capital continuará con temperaturas relativamente elevadas, aunque la nubosidad y las posibles lloviznas marcarán algunos momentos de las próximas jornadas.

Para el viernes 30 de octubre, Lima Este tendrá una máxima de 27 °C y una mínima de 20 °C, con posibilidad de llovizna ligera hacia la madrugada. El sábado 31 se espera una máxima similar, de 27 °C, y una mínima de 21 °C, también con cielo cubierto y llovizna durante las primeras horas de la mañana.

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Vehículos transitan por una calle anegada en la región Junín tras las intensas lluvias que motivaron la declaratoria de emergencia en decenas de distritos. (Imagen Ilustrativa Infobae)