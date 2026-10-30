Keiko Fujimori invita a Nayib Bukele a visitar Perú y plantea firmar un tratado de libre comercio con El Salvador

La presidenta peruana entregó una invitación formal al presidente salvadoreño durante un acto en El Salvador. Destacó la apertura económica de Perú, su pertenencia a la Alianza del Pacífico y el Foro de APEC, y vinculó el dinamismo del país con la derrota del terrorismo en los años 90. | Canal N

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La presidenta Keiko Fujimori anunció este jueves que entregó una invitación formal a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, para que visite el país y expresó su interés en avanzar hacia la firma de un tratado de libre comercio entre ambas naciones.

“Le he entregado una invitación formal al presidente Bukele. Los periodistas peruanos que están acá saben que él es un gran referente en el Perú y lo vamos a recibir con los brazos abiertos, con mucho cariño”, declaró durante una rueda de prensa posterior a su encuentro oficial.

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La mandataria señaló que ambos países tienen pendiente avanzar en los memorandos de entendimiento suscritos y manifestó que su Gobierno aspira a concretar un acuerdo comercial. En ese sentido, destacó la apertura de la economía peruana y su participación en mecanismos de integración como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Alianza del Pacífico.

Fujimori sostuvo que el dinamismo económico de Perú fue posible, entre otros factores, por la derrota de los grupos terroristas y vinculó esa experiencia con la situación salvadoreña. “En El Salvador también se ha demostrado que la paz no se improvisa, la paz se construye”, dijo.

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Fujimori destacó la apertura económica de Perú y su participación en APEC y la Alianza del Pacífico

“Querido presidente, y en el Perú, además de recibirlo con cariño, lo vamos a recibir con nuestra gastronomía. Si algo es famoso y muy querido en nuestro país, es la comida, tan variada, (...) emblemática y motivo de orgullo. Pero hoy me llevo también en el corazón y en el alma las pupusas con chocolate (el platillo preferido de Bukele”, concluyó entre risas.

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