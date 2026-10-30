Agenda cultural de Lima del 30 de octubre al 6 de noviembre: Hombres G, Av. Larco El Musical, jarana criolla y diversión infantil

Diversas propuestas escénicas, recitales criollos, conciertos de rock y actividades familiares integran la programación cultural de la semana en Lima.

Guardar

La semana que arranca este viernes reúne una oferta amplia para distintos públicos en Lima. El Día de la Canción Criolla concentra buena parte de la actividad musical del sábado 31 de octubre, con propuestas que van desde recitales íntimos hasta espectáculos de gran formato con decenas de artistas en escena.

En paralelo, las salas de teatro continúan con temporadas de comedia, drama y musicales, mientras los cines estrenan la nueva producción del estudio detrás de Coraline. A esto se suma una presentación literaria, el cierre de una muestra de arte gótico y actividades familiares por Halloween.

PUBLICIDAD

Canción criolla

Lucía de la Cruz – Soy del Perú señores

Lucía de la Cruz ofrece un recital para celebrar el Día de la Canción Criolla con su repertorio característico y temas internacionales. La cantante se presenta junto a su marco musical completo, el ballet Afríka Negra y artistas invitados.

LUGAR: La Estación de Barranco

HORARIOS: viernes 30 de octubre, 8:00 p. m. El ingreso al local es a partir de las 7:00 p. m. y el concierto se inicia a la hora exacta

ENTRADA: desde 112 soles en Teleticket

La cantante Lucía de la Cruz presenta su espectáculo Soy del Perú señores como parte de las celebraciones criollas en Barranco.

Fabiola de la Cuba – Atajo del viento

El espectáculo es un homenaje a la canción criolla y a la música peruana, con más de 200 artistas en escena entre música, danza y puesta escénica.

LUGAR: Centro de Convenciones Bianca, Barranco

HORARIOS: viernes 30 de octubre, 8:30 p. m., y sábado 31 de octubre, 10:30 p. m.

ENTRADA: desde 55 soles en Teleticket. Consumo mínimo de 40 soles por persona en el local

Fabiola de la Cuba encabeza el montaje coreográfico y musical de Atajo del viento junto a bailarines de danzas tradicionales para celebrar el Día de la Canción Criolla.

Cajón y Sabor

Lucía de la Cruz, Brunella Torpoco y El Zambo Barbieri encabezan este espectáculo que combina música criolla, salsa, danzas peruanas y DJ en vivo durante aproximadamente seis horas. María del Carmen Padilla, primera voz del Elenco Nacional de Folclore, se suma a la conducción y la interpretación de valses, polkas y música afroperuana.

PUBLICIDAD

LUGAR: Scencia de La Molina, avenida La Molina 1131-1135

HORARIOS: sábado 31 de octubre, 8:30 p. m.

ENTRADA: desde 50 soles en Teleticket. Ingreso para mayores de 18 años

El espectáculo Cajón y Sabor reúne a Lucía de la Cruz, Brunella Torpoco y El Zambo Barbieri en el Centro de Convenciones Scencia por el Día de la Canción Criolla.

Cascarón criollo

Mathias Spitzer y Eduardo Azcárate interpretan clásicos del repertorio criollo con música en vivo, humor y un enfoque contemporáneo.

LUGAR: La Estación de Barranco

HASTA CUÁNDO: 12 de noviembre

HORARIOS: jueves, 8:30 p. m.

ENTRADA: desde 45 soles en Teleticket. Consumo mínimo de 35 soles por persona en el local

Mathias Spitzer y Eduardo Azcárate presentan su espectáculo musical Cascarón criollo en el distrito limeño de Barranco.

Conciertos

Hombres G – Los mejores años de nuestra vida

La banda española llega a Lima con un repertorio de más de cuatro décadas de trayectoria, con la formación original integrada por David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina. El set incluye temas como “Devuélveme a mi chica”, “Te quiero”, “Venezia” y “Marta tiene un marcapasos”.

LUGAR: Estadio Nacional

HORARIOS: viernes 30 de octubre

El repertorio referencial de la gira incluye canciones de distintas etapas como 'Marta tiene un marcapasos', 'Venezia' y 'Devuélveme a mi chica'.

Sonidos del Perú

La Orquesta Sinfónica de Lima, bajo la dirección musical de Erick Mio, presenta un repertorio sinfónico que reúne música criolla, andina y amazónica, con piezas como “Toro Mata”, “Valicha” y “Diablada Puneña”.

LUGAR: Teatro Antonio Banderas, Centro Español del Perú, avenida General Salaverry 1910, Jesús María

HORARIOS: viernes 31 de octubre, 4:00 p. m. y 7:30 p. m.; domingo 1 de noviembre, 3:00 p. m. y 6:30 p. m.

ENTRADA: desde 75 soles en Joinnus

UCHPA, rock inka en Barranco

La banda de rock blues en quechua se presenta con un show en vivo junto a invitados como Sixtucha, de la banda Alborada, y Marcelo Castillo con un tributo a Aerosmith. El repertorio incluye temas como “Corazón Contento” y “Chachaschay”.

PUBLICIDAD

LUGAR: Centro de Convenciones Bianca, avenida Almirante Miguel Grau 135, Barranco

HORARIOS: viernes 6 de noviembre, 10:00 p. m.

ENTRADA: entradas en Joinnus. Consumo mínimo de 40 soles por persona

Teatro

Un océano para todos

La obra sigue a Nemo, un pez payaso que se pierde en el océano, y a su padre Marlin, quien emprende su búsqueda junto a Dory y otros personajes.

LUGAR: Teatro Peruano Japonés

HORARIOS: viernes 30 de octubre, 5:00 p. m.

ENTRADA: desde 50 soles en Teleticket

El afiche del espectáculo teatral infantil Un océano para todos anuncia la puesta en escena orientada al público familiar en Lima.

Yaco y El Loco

Dos amigos de infancia comparten anécdotas y puntos de vista opuestos sobre la vida, con interacción directa con el público.

LUGAR: Multiteatro Movistar, Sala 1, Santiago de Surco

HORARIOS: viernes 30 de octubre, 8:00 p. m.

ENTRADA: entre 87 y 129 soles en Teleticket. Consumo mínimo de 30 soles por persona en el local

Un afiche promocional anuncia presentaciones temáticas por Halloween del espectáculo teatral Yaco y El Loco en Lima.

Radojka

La Compañía de Teatro Arturo Escalante presenta una comedia negra sobre dos cuidadoras que ocultan la muerte de su jefa para no perder su empleo. Escrita por Fernando Schmidt y Christian Ibarzábal, con Ivonne Frayssinet y Pilar Brescia en el elenco.

LUGAR: Teatro Auditorio Miraflores

HORARIOS: viernes 30 de octubre, 8:30 p. m.

ENTRADA: 100 soles en Teleticket

Ivonne Frayssinet y Pilar Brescia posan para la promoción de la obra teatral Radojka en Lima.

Av. Larco – El Musical

El espectáculo rinde homenaje al rock peruano de los años 80 y 90, con canciones de Pedro Suárez Vértiz, Arena Hash, La Liga del Sueño y Frágil. La dirección general es de Giovanni Ciccia, con dirección musical de Diego Dibós y coreografías de Vania Masías.

PUBLICIDAD

LUGAR: La Cúpula de las Artes

HORARIOS: jueves a sábado, 8:00 p. m.; domingo, 7:00 p. m.

ENTRADA: desde 52 soles en Teleticket

El elenco de Av. Larco – El Musical posa junto a un casete gigante en el afiche de la obra dirigida por Giovanni Ciccia en Lima.

99 consejos

La obra narra la crisis de una familia limeña cuando sale a la luz un secreto guardado durante 18 años. Está escrita por Eduardo Adrianzén y dirigida por Haysen Percovich y Marco Paulo Meléndez, con Ximena Arroyo, Sebastián Monteghirfo, Gia Rosalino y Leandro Hernández en el elenco. En las funciones del 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, Gilberto Nué reemplaza a Monteghirfo en el papel de Byron.

LUGAR: Nuevo Teatro Julieta, pasaje Porta 132, Miraflores

HASTA CUÁNDO: 8 de noviembre

HORARIOS: jueves a domingo, 8:00 p. m.

ENTRADA: desde 45 soles en Joinnus

Perseo (Dos reinas y un funeral)

Coco Marusix y Naamin Timoyco revisan la época dorada del café teatro LGBT peruano a través de teatro documental, proyecciones y números musicales, bajo la dramaturgia y dirección de Mario Saldaña.

PUBLICIDAD

LUGAR: Teatro La Plaza, Malecón de la Reserva 610, Miraflores

HASTA CUÁNDO: 14 de noviembre

HORARIOS: viernes y sábados, 10:30 p. m.

ENTRADA: desde 50 soles en Joinnus

Visita teatralizada, la vida de San Martín de Porres

El recorrido interactivo de 70 minutos combina historia y teatro en los claustros del convento, con personajes como San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y la Perricholi. La dirección y dramaturgia son de Germán Falco.

LUGAR: Museo del Convento de Santo Domingo, jirón Camaná 170, Cercado de Lima

HORARIOS: 6 de noviembre, funciones a las 6:00, 7:00, 8:00 y 9:00 p. m.

ENTRADA: desde 49 soles en Joinnus

Mi voz es mensajera

El espectáculo musical y teatral reúne dieciséis canciones originales interpretadas por Mariella Fonseca, Ebelin Ortiz y María del Carmen Padilla, acompañadas por una orquesta en vivo bajo la dirección de Agustín Rojas. La dramaturgia y dirección escénica son de Rudy Bezir, con canciones y producción de Coco Llaque, parte de su Trilogía Criolla.

LUGAR: Centro Cultural Ricardo Palma, avenida Larco 770, Miraflores

HORARIOS: viernes 4 y sábado 5 de diciembre, 8:00 p. m.

ENTRADA: entre 55 y 80 soles en Joinnus

El afiche de 'Mi voz es mensajera' anuncia funciones de Mariella Fonseca, Ebelin Ortiz y María del Carmen Padilla en el Auditorio Ricardo Palma.

Cine

El bosque salvaje: Wildwood

La nueva película del estudio de animación LAIKA, dirigida por Travis Knight, sigue a Prue McKeel en la búsqueda de su hermano bebé dentro de un bosque habitado por animales que hablan. La cinta adapta la novela de Colin Meloy y combina stop motion con efectos visuales; el elenco de voces en inglés incluye a Carey Mulligan, Mahershala Ali y Angela Bassett.

PUBLICIDAD

LUGAR: cines de todo el Perú

HORARIOS: en cartelera desde el jueves 29 de octubre

El personaje de Prue McKeel recorre un entorno natural en una escena de la película animada El bosque salvaje: Wildwood, producida por el estudio LAIKA.

Exposiciones

Cartografía de las sombras

La muestra colectiva reúne a 25 artistas en torno al imaginario gótico y sus vínculos con la literatura, con referencias a Edgar Allan Poe, Mary Shelley y las hermanas Brontë. El cierre incluye una visita guiada con los artistas participantes, en el marco de la Noche de Brujas.

LUGAR: Galería Casa Pausa, avenida General Suárez 955, Miraflores

HASTA CUÁNDO: 31 de octubre

HORARIOS: sábado 31 de octubre, 7:00 p. m.

ENTRADA: libre

Una pintura de estilo gótico presenta a una mujer tendida sobre el agua frente a una catedral iluminada por la luna, como parte de la exposición Cartografía de las sombras en Lima.

Literatura y charlas

Frente a la vida, de Magda Portal

El Fondo de Cultura Económica presenta una edición que reúne siete décadas de la obra poética de Magda Portal, preparada por Kristel Best Urday. La presentación contará con la participación de Best Urday, Luis Fernando Chueca y Yolanda Westphalen.

LUGAR: Librería Blanca Varela del FCE, calle Berlín 238, Miraflores

HORARIOS: miércoles 4 de noviembre, 7:30 p. m.

ENTRADA: libre

El afiche del Fondo de Cultura Económica anuncia la presentación del libro Frente a la vida de la poeta Magda Portal en la librería Blanca Varela de Miraflores.

Feria de Editoriales Independientes del Perú (FEIP)

La sexta edición reúne a 24 sellos editoriales peruanos con presentaciones de libros, conversatorios y encuentros entre autores y lectores. Entre las novedades figuran Cantos de Muzot, recopilación de poesía de Rainer Maria Rilke, y Leyendas y recortes, de Clorinda Matto de Turner.

PUBLICIDAD

LUGAR: Casa Museo José Carlos Mariátegui, avenida Washington 1946, Cercado de Lima

HASTA CUÁNDO: 31 de octubre HORARIOS: de 3:00 a 8:30 p. m.

ENTRADA: libre

El puesto de la Federación de Editoriales Independientes del Perú reúne títulos de distintos sellos nacionales en la Casa Museo José Carlos Mariátegui.

Halloween

Actividades familiares en Coney Park

La cadena ofrece shows infantiles con los personajes Tin y Tina, animación, zona de glitter bar, juegos y entrega de premios. Todos los parques a nivel nacional tendrán decoración temática y repartirán dulces sorpresa por cada recarga.

LUGAR: Coney Park San Miguel, Mall del Sur y Coney Active MegaPlaza

HORARIOS: sábado 31 de octubre, desde las 3:00 p. m.

ENTRADA: libre

Los parques de Coney Park a nivel nacional lucirán decoración temática por Halloween y entregarán dulces sorpresa por cada recarga realizada.

Fuera de Lima

Hay Festival Arequipa 2026

El festival literario dedica su edición 2026 a la reflexión sobre el medioambiente y la relación humana con la naturaleza. Entre los invitados figuran el periodista ambiental Xabier Díaz de Cerio, quien presenta su libro Está que quema; la bióloga peruana Rosa Vásquez Espinoza, autora de The Spirit of the Rainforest; y la escritora Micaela Chirif, autora de Vida y costumbres de los animales de la Amazonía.

PUBLICIDAD

El programa también incluye una grabación en vivo del pódcast Hay Festival en español y conversaciones con las escritoras Claudia Apablaza, Cal Flyn y Vidya Narine, entre otros autores.

LUGAR: distintas sedes en Arequipa, entre ellas el Teatro Municipal

HASTA CUÁNDO: 8 de noviembre

HORARIOS: del 5 al 8 de noviembre

ENTRADA: 15 soles en el Programa General y 20 soles en el Teatro Municipal, disponibles en la web del festival. Entrada libre para el Hay Festival Comunitario y el Hay Festival Joven, hasta completar aforo. Gratuita para la comunidad universitaria y adultos mayores, previa solicitud de boletos de cortesía.

El Hay Festival Arequipa 2026 reúne a escritores y expertos como Xabier Díaz de Cerio y Rosa Vásquez Espinoza para abordar la crisis climática y la Amazonía, del 5 al 8 de noviembre.

Muestra de arte de Andino Cusco International School

Estudiantes de segundo año del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional presentan obras de pintura digital y fotografía que abordan la identidad, la memoria y la tecnología. Entre las piezas destacan “Killaq Yuyaynin”, que reinterpreta a la divinidad lunar andina, y “La ciudad detrás de los ojos bajos”, de Diego Accostupa.

LUGAR: Art Gallery del ICPNA Cusco, avenida Los Incas 1504

HASTA CUÁNDO: 31 de octubre

ENTRADA: libre

Estudiantes del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional exponen obras de pintura digital y fotografía en la Art Gallery del ICPNA Cusco.

FICAFÉ Cusco 2026

La X Feria Internacional de Cafés Especiales reúne a productores de 17 regiones del país, con una expectativa de 50.000 visitantes durante cinco días. El evento contempla 400 stands, ruedas de negocios, la Taza de Excelencia y actividades de degustación, con la Plaza de Armas como una de las sedes principales.

LUGAR: Cusco, con actividades en la Plaza de Armas

HORARIOS: del 2 al 6 de noviembre

Productores de 17 regiones del país participan en la X Feria Internacional de Cafés Especiales, que espera recibir a 50.000 visitantes en la Plaza de Armas de Cusco.