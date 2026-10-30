Keiko Fujimori confirma construcción de una megacárcel modelo Bukele en Perú: “Es impresionante, presidente”

La presidenta peruana informó que, con aportes de los ministros Álvarez, Astudillo y Villatoro, se construirán dos cárceles: una para internos de alta peligrosidad y otra para reos de menor riesgo, con talleres productivos bajo el plan Cero Ocio. | Exitosa Noticias

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La presidenta Keiko Fujimori confirmó este jueves que su Gobierno construirá dos nuevos establecimientos penitenciarios en el país, uno de ellos inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, la megacárcel impulsada por su homólogo Nayib Bukele, que visitó durante su estancia en ese país.

“El Perú tiene varias cárceles por culminar e iniciaremos dos más. Una para internos de alta peligrosidad. Construiremos algo parecido (al CECOT) gracias a las sugerencias del ministro (de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño) Gustavo Villatoro”, anunció durante una rueda de prensa después del encuentro oficial.

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La segunda prisión estará destinada a internos considerados menos peligrosos y contará con talleres productivos y el programa ‘Cero Ocio’, una iniciativa del país centroamericano orientada a mantener ocupados a los reclusos mediante actividades dentro del establecimiento.

La mandataria explicó que su Gobierno está recogiendo propuestas del modelo penitenciario salvadoreño para incorporarlas a los próximos proyectos carcelarios en Perú. “La construcción de cárceles que fueron construidas además en siete meses con medidas de seguridad absolutas. Eso es algo que, por supuesto, nos vamos a llevar”, afirmó.

El segundo establecimiento estará destinado a presos de menor peligrosidad e incluirá talleres productivos y el programa “Cero Ocio”

Fujimori visitó esta tarde el Cecot, ubicado en Tecoluca, y calificó la infraestructura como “el emblema de la paz y del orden” de El Salvador. Sostuvo además que uno de los principales aspectos que busca replicar es el aislamiento de los internos de las organizaciones criminales que operan desde las prisiones. “Las cárceles están para cumplir las penas y no para ser centros donde las organizaciones criminales dirigen los delitos”, señaló.

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En ese sentido, mencionó las medidas que su administración ha comenzado a implementar para restringir las comunicaciones desde los centros penitenciarios, entre ellas el control perimetral a cargo de las Fuerzas Armadas y la coordinación con el Ministerio de Transportes para impedir la conectividad a internet que permite a los reclusos comunicarse con el exterior.

Al describir las condiciones que observó en la megacárcel, Fujimori destacó que el establecimiento no permite visitas ni comunicaciones de los internos. También mencionó el régimen de alimentación, que, según dijo, incluye carbohidratos y proteínas de origen vegetal.

“Impresionante, presidente. Impresionante esta construcción emblemática, el emblema de la paz y del orden de su país. (...) Son medidas muy fuertes, drásticas en algunos casos. Pero aquí lo que se busca, si es que hay que escoger y elegir, es velar por los derechos humanos de las personas inocentes, de las personas de bien”, manifestó.

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Fujimori afirmó que las propuestas salvadoreñas serán evaluadas según la legislación peruana y adelantó que el modelo podría influir en seis cárceles en construcción

La presidenta afirmó que las propuestas recogidas en El Salvador serán evaluadas conforme a la legislación peruana y el sistema de justicia nacional, sostuvo que una política de seguridad requiere cambios normativos y judiciales y destacó la cooperación bilateral para intercambiar información y experiencias.

Más temprano, Fujimori había adelantado que su Gobierno aplicaría componentes del modelo penitenciario de Bukele en seis establecimientos carcelarios que actualmente se encuentran en construcción en Perú.

“Sabemos que (...) necesitamos la construcción de cárceles, terminar seis que están en proceso. Y creo que hoy este recorrido nos va a inspirar mucho para poder replicar (...) todas estas iniciativas”, declaró.

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Con capacidad para 40.000 internos, el Cecot fue diseñado para albergar a los pandilleros más peligrosos de El Salvador y mantiene bajo custodia a al menos 14.500 presos, además de más de 200 migrantes deportados desde Estados Unidos, en su mayoría venezolanos.