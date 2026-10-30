Perú

Diputada Nathaly Molina presenta iniciativa para articular a parlamentarios de distintas bancadas contra el maltrato animal

La legisladora del Buen Gobierno solicitó el reconocimiento institucional de ‘Voces Parlamentarias Animalistas’, un espacio de coordinación entre diputados de distintas agrupaciones

Nathaly Molina
La diputada Nathaly Molina, del Partido Buen Gobierno, conformó “Voces Parlamentarias Animalistas”, un espacio que reúne a legisladores de distintas bancadas
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La diputada Nathaly Molina, del Partido Buen Gobierno, ha conformado ‘Voces Parlamentarias Animalistas’, un espacio multipartidario que reúne a representantes de distintas agrupaciones políticas para promover iniciativas legislativas y acciones de fiscalización contra el abandono y el maltrato animal en el país.

A través de un oficio, la parlamentaria presentó este miércoles una solicitud dirigida al oficial mayor de la Cámara de Diputados para obtener el “reconocimiento institucional de este espacio” de coordinación.

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La iniciativa busca articular el trabajo de legisladores de distintas fuerzas políticas para impulsar propuestas normativas, promover políticas públicas y reforzar la protección de animales domésticos y silvestres, en concordancia con la Ley 30407, de Protección y Bienestar Animal.

Según la propuesta, ‘Voces Parlamentarias Animalistas’ tendrá carácter temático y multipartidario, por lo que no constituirá una nueva bancada ni modificará la afiliación política de sus integrantes.

Su funcionamiento tampoco supondrá gastos adicionales para el Estado, ya que la participación de los parlamentarios será voluntaria y no requerirá presupuesto específico, contratación de personal ni asignación de oficinas exclusivas.

Nathaly Molina
La parlamentaria solicitó a la Cámara de Diputados el reconocimiento institucional del grupo, que coordinará iniciativas legislativas, políticas públicas y acciones de fiscalización contra el abandono y el maltrato animal

El espacio pretende, además, promover nuevas iniciativas legislativas y fortalecer los mecanismos existentes para prevenir el abandono, la crueldad y otras formas de violencia contra los animales.

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Molina ya había propuesto incorporar la educación sobre protección y bienestar animal en la enseñanza básica, con contenidos sobre tenencia responsable, prevención del abandono y el maltrato, y conservación de la fauna silvestre.

Este texto, que cuenta con la coautoría de otros siete legisladores, fue derivado a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara Baja para su estudio y debate.

Entre sus principales medidas, propone ampliar el principio de conciencia ambiental para incorporar el respeto por los animales y establecer que su protección y bienestar formen parte de los contenidos esenciales para el desarrollo integral de los estudiantes.

“La protección de los animales también se construye desde las aulas. Educar a nuestros niños y jóvenes en el respeto, la empatía y la tenencia responsable es apostar por una sociedad que prevenga el abandono y la crueldad antes de que estos ocurran”, señaló la autora.

La legisladora del Buen Gobierno solicitó el reconocimiento institucional de ‘Voces Parlamentarias Animalistas’, un espacio de coordinación entre diputados de distintas agrupaciones

El proyecto de Ley N.° 00524/2026-2031-CD contempla una aplicación progresiva y transversal en las instituciones educativas públicas y privadas, desde el nivel inicial hasta la secundaria, sin crear una asignatura independiente ni ampliar la jornada escolar.

Según la exposición de motivos, la legislación peruana ya reconoce la protección animal, pero su desarrollo en el ámbito educativo depende principalmente de orientaciones pedagógicas, campañas y proyectos impulsados por cada institución. Esta situación, sostiene el documento, puede generar diferencias en la enseñanza de estos contenidos entre los centros educativos.

“No podemos aspirar a reducir el abandono y el maltrato animal únicamente aumentando sanciones. También debemos trabajar en la raíz del problema: la educación. Queremos generaciones que comprendan desde pequeños que los animales merecen protección, cuidado y un trato responsable”, agregó Molina.

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