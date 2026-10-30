Perú

INPE ejecuta operativos simultáneos en cinco penales del Perú e incauta celulares, un plato satelital y objetos prohibidos

Las intervenciones forman parte del trabajo del Comando Unificado y del fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria impulsado por la gestión de Abraham Lescano Salazar

Cientos de internos sentados en el suelo custodiados por guardias armados y una escena secundaria de una inspección en un pasillo de celdas.
Agentes de seguridad custodian a cientos de reclusos reunidos en un patio y requisan celdas durante un operativo penitenciario. (Agencia Andina)
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El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó operativos simultáneos en cinco establecimientos penitenciarios del país, en el marco de la declaratoria de emergencia vigente, con el objetivo de reforzar el control interno, detectar objetos prohibidos e impedir el desarrollo de actividades ilícitas desde el interior de los recintos carcelarios, informó la Agencia Andina.

Entre las intervenciones realizadas destacan las ejecutadas en los penales Ancón I y Miguel Castro Castro, donde personal penitenciario trabajó en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público.

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Un agente con chaleco del Instituto Nacional Penitenciario observa a una persona dentro de un pozo rectangular en el suelo.
Agentes del Instituto Nacional Penitenciario inspeccionan un ducto a través de una escotilla abierta en el suelo de un establecimiento. (Agencia Andina)

Requisas en los pabellones 4 y 1

En Ancón I se intervino el pabellón 4, mientras que en Miguel Castro Castro la revisión se centró en el pabellón 1. Durante las requisas, el personal penitenciario y policial realizó revisiones corporales a los internos y registros en celdas, patios, pasadizos, servicios higiénicos y otros ambientes, con el fin de identificar y retirar objetos que pongan en riesgo la seguridad de los establecimientos, según el mismo medio.

Como resultado de estas intervenciones, se decomisaron 11 teléfonos celulares, 4 placas de equipos electrónicos, un plato satelital con su respectivo cable de instalación, un arma punzocortante, 7 cargadores de celulares, 3 audífonos con cable, 2 cubos de cargadores, un envoltorio con presunta sustancia ilícita y cigarros, entre otros artículos prohibidos.

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Dos uniformados con insignias peruanas revisan una almohada y mantas sobre literas de concreto en el interior de una celda.
Dos personas con prendas militares e insignias de Perú revisan las almohadas y mantas sobre unas literas dentro de una habitación. (Agencia Andina)

Refuerzo de la inteligencia penitenciaria

Las intervenciones forman parte del trabajo del Comando Unificado y del fortalecimiento de la inteligencia y contrainteligencia penitenciaria que impulsa la actual gestión del INPE, presidida por Abraham Lescano Salazar. El objetivo de este esquema es detectar actividades ilícitas, identificar posibles redes de comunicación ilegal y evitar que los establecimientos penitenciarios sean utilizados para la planificación y comisión de delitos, de acuerdo con Andina.

El INPE anunció que continuará intensificando los operativos inopinados, las requisas y las acciones de inteligencia en los establecimientos penitenciarios del país. La entidad precisó que estas acciones se desarrollarán en coordinación con las instituciones competentes, a fin de garantizar el orden interno, fortalecer el principio de autoridad y contribuir a la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Agentes penitenciarios y un recluso en el pasillo de una prisión junto a puertas metálicas azules y colchones apoyados en la pared.
Agentes del Instituto Nacional Penitenciario y de la Policía Nacional del Perú inspeccionan celdas y colchones durante una requisa de seguridad en un penal. (Agencia Andina)

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