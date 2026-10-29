Perú

Keiko Fujimori declarará terroristas a bandas criminales tras conocer el modelo de seguridad y la megacárcel de El Salvador

Autoridades salvadoreñas recordaron que las pandillas llegaron a controlar el 83% del territorio antes de la implementación del Plan Control Territorial impulsado por Nayib Bukele desde 2019

Un recuadro circular con una mujer ante un micrófono y, de fondo, la fachada de una prisión con soldados armados y un vehículo militar
Keiko Fujimori ofrece declaraciones durante su visita oficial a las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. (Presidencia de la República)
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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que su gobierno utilizará las facultades otorgadas por el Congreso de la República para declarar como grupos hostiles y terroristas a las organizaciones criminales que operan en el territorio peruano. El anuncio se produjo este jueves durante una visita oficial al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad ubicada en Tecoluca, El Salvador.

La mandataria llegó al recinto penitenciario acompañada por el canciller Carlos Espá, el ministro del Interior, César Astudillo, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, en el marco de una agenda bilateral centrada en la cooperación en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado transnacional, según informó la Agencia Andina.

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Tres personas sentadas ante micrófonos en una mesa con banderas de El Salvador y Perú de fondo; dos llevan gorras con la inscripción CECOT
Keiko Fujimori interviene en una rueda de prensa en el penal CECOT de El Salvador junto al canciller Carlos Espá y el ministro salvadoreño Gustavo Villatoro. (Presidencia de la República)

Crimen organizado y terrorismo

“Acabamos de recibir facultades del Congreso de la República. Y una de estas facultades es fundamental: declarar a estos grupos como hostiles, como terroristas. Hay que nombrarlos así, como lo que son, para luego tener todos los mecanismos legales para enfrentarlos, arrinconarlos y ponerlos en prisión”, declaró la jefa de Estado, en referencia a las bandas que operan en el país, según citó Andina.

La presidenta trazó un paralelo entre la violencia que vivió Perú durante las décadas de 1980 y 1990, a manos de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y la amenaza actual que representan las organizaciones criminales transnacionales. “Hoy el Perú necesita nuevamente recuperar el orden. Pero ya no de grupos terroristas, sino de estas bandas criminales que no respetan fronteras, pero que son grupos terroristas”, remarcó la mandataria, de acuerdo con la agencia estatal peruana.

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Comando Unificado contra el crimen organizado

Fujimori explicó que su gobierno impulsa el fortalecimiento del Comando Unificado, instancia que articula las capacidades de inteligencia y acción de las instituciones encargadas de la seguridad en todo el territorio nacional. “Hemos logrado unificar a estas fuerzas a través del Comando Unificado para que la inteligencia y la acción de esas instituciones se desplieguen por todo el territorio nacional”, señaló, según el mismo medio.

La mandataria indicó además que el país enfrenta amenazas adicionales vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, por lo que consideró necesaria una estrategia integral frente a organizaciones que operan en distintas zonas del territorio peruano.

Comando Unificado refuerza inteligencia policial y despliegue militar para enfrentar extorsiones al transporte.
Comando Unificado refuerza inteligencia policial y despliegue militar para enfrentar extorsiones al transporte.

Gobierno busca ampliar las cárceles en Perú

En otro momento de la visita, Fujimori resaltó la necesidad de ampliar la infraestructura carcelaria de Perú. “Sabemos que en el Perú necesitamos la construcción de cárceles, terminar seis que están en proceso. Y creo que hoy este recorrido nos va a inspirar mucho para poder replicar estas cárceles con todas estas iniciativas, como Plan Cero Ocio”, afirmó la mandataria, según Andina.

La comitiva técnica peruana fue recibida en el CECOT por el ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro, el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, y el director del recinto, Belarmino García, quienes expusieron los sistemas de gestión, infraestructura y control aplicados en el penal de máxima seguridad, según detalló Canal N.

Muro de concreto con el letrero de CECOT, portón de acceso vigilado por efectivos armados y un vehículo militar en la entrada
El Centro de Confinamiento del Terrorismo en Tecoluca, El Salvador, permanece custodiado por agentes de seguridad durante una visita oficial de autoridades de Perú. (Presidencia de la República)

Modelo de seguridad salvadoreño

Villatoro explicó que uno de los componentes centrales de la estrategia impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele desde 2019 ha sido la articulación entre las acciones de seguridad y las reformas legales orientadas a combatir a las pandillas. “Uno de los grandes secretos del Plan Control Territorial del presidente es mezclar la parte de seguridad con la parte de justicia”, indicó el funcionario, en declaraciones recogidas por Andina.

Por su parte, Merino recordó que, cuando Bukele asumió el gobierno en 2019, las pandillas controlaban el 83% del territorio salvadoreño. Ante ese escenario, las autoridades replantearon los métodos de intervención y establecieron mecanismos de coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil. “Cuando se nos ordenó a la Fuerza Armada brindar el apoyo a la Policía Nacional Civil, nos reunimos con el señor presidente y comenzamos a diseñar la política de cómo íbamos a dar nuestro apoyo”, relató el funcionario durante el encuentro en el CECOT.

Una mujer de espaldas y un oficial examinan una pantalla táctil con la imagen de rayos X de una persona de pie y con esposas
Keiko Fujimori observa el sistema de escáner corporal penitenciario durante su recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. (Presidencia de la República)

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