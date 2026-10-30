Perú

Castillo de Chancay anuncia ingreso gratuito por Halloween: requisitos para visitar el recinto este 31 de octubre y 1 de noviembre

El complejo turístico de Huaral prepara una celebración especial con actividades para toda la familia. La promoción estará dirigida a un grupo específico de visitantes y tendrá condiciones para acceder al beneficio

Grupo de personas camina en un complejo turístico con edificios temáticos, estatuas, una fuente, una bandera de Perú y adornos festivos bajo cielo nublado
El Castillo de Chancay amplió su oferta turística con museos, recorridos temáticos, espectáculos, hospedaje y gastronomía.
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El Castillo de Chancay anunció una promoción especial por Halloween que permitirá el ingreso gratuito de niños de hasta 12 años durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. La iniciativa forma parte de una programación de actividades familiares que incluirá concursos de disfraces, presentaciones artísticas y recorridos temáticos por los diferentes ambientes del complejo turístico.

Ubicado en el distrito de Chancay, provincia de Huaral, el recinto figura entre los seis atractivos turísticos más visitados del Perú durante el primer cuatrimestre de 2026. Según el Reporte Mensual de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), recibió 195.647 visitantes entre enero y abril, un incremento del 28,2 % respecto al mismo periodo del año anterior.

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La promoción está dirigida exclusivamente a menores que cumplan los requisitos establecidos por la administración del castillo. Las familias interesadas en aprovechar el beneficio deberán tener en cuenta las condiciones de acceso y los horarios anunciados para ambas fechas.

Figuras inflables de un fantasma con sombrero y una calabaza decorativa sobre el césped junto a una pérgola con plantas y adornos anaranjados
El Castillo de Chancay presenta figuras inflables y adornos temáticos en sus jardines con motivo de las celebraciones familiares por Halloween.

¿Cuáles son los requisitos para ingresar gratis al Castillo de Chancay?

Para acceder al ingreso gratuito, los niños de hasta 12 años deberán asistir con un disfraz completo, presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en boletería e ingresar entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m.

El beneficio estará vigente únicamente el 31 de octubre y el 1 de noviembre. La gratuidad anunciada corresponde al ingreso de los menores que cumplan estas condiciones, por lo que no se extiende automáticamente a sus acompañantes ni a los servicios adicionales del complejo.

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Fardos de paja, calabazas plásticas, pequeños esqueletos artificiales y un cartel frente a un muro de piedra con arcos junto a un gato
Un sector del Castillo de Chancay presenta ambientación con calabazas y fardos de paja con motivo de las actividades familiares por Halloween en la provincia de Huaral.

¿Qué actividades habrá por Halloween en el Castillo de Chancay?

Durante ambas jornadas, los visitantes encontrarán espacios ambientados para Halloween, concursos de disfraces y presentaciones artísticas. La programación también contempla tres recorridos temáticos que forman parte de las experiencias ofrecidas por el recinto.

Exploradores del Mundo propone un recorrido relacionado con antiguas civilizaciones, descubrimientos y culturas. Viajeros del Tiempo permite conocer escenarios inspirados en distintas épocas, incluyendo ambientes dedicados al mundo jurásico. Por su parte, Guardianes del Rey presenta una experiencia de temática medieval, con historias de aventura y misterio.

La capital peruana reúne talleres, concursos, ferias de comida y espectáculos únicos, en una jornada que promueve la cultura popular y la interacción familiar en espacios abiertos y emblemáticos de la ciudad -
La programación por Halloween contempla tres recorridos temáticos y la habilitación de la Casa del Terror. - Andina

Otra de las atracciones será la Casa del Terror, un espacio ambientado con luces tenues, efectos especiales y pasadizos diseñados para ofrecer una experiencia de suspenso.

El complejo también cuenta con los hoteles Camelot y Madre Perla, ubicados dentro de sus instalaciones, para quienes deseen prolongar su visita. La administración ofrece paquetes que combinan alojamiento, recorridos y acceso a determinadas atracciones.

Dos estatuas de caballeros con armadura flanquean una reja metálica decorada con calabazas, fardos de paja y un cartel de Halloween
Las instalaciones del Castillo de Chancay lucen decoraciones temáticas y figuras medievales preparadas para las actividades familiares de Halloween.

La historia del Castillo de Chancay

Aunque su arquitectura recuerda a las fortalezas medievales europeas, el Castillo de Chancay fue construido durante el siglo XX. Su origen está vinculado a Consuelo Amat y León, descendiente del virrey Manuel de Amat y Junyent, quien impulsó la edificación en memoria de su esposo, Rómulo Boggio Klauer, fallecido en 1924.

De acuerdo con el inventario de recursos turísticos del Mincetur, la construcción del castillo comenzó en 1925 y culminó aproximadamente diez años después. La edificación se levantó sobre un acantilado frente al mar, con torreones, terrazas, escalinatas y pasadizos inspirados en la arquitectura medieval.

Edificio de piedra estilo castillo con torres, arcos, un letrero que dice "Camelot", una bandera de Perú en lo alto y visitantes caminando por el patio
Las visitas al Castillo de Chancay crecieron 28,2% frente al mismo periodo de 2025, cuando registró 152.586 visitantes.

Tras permanecer abandonado durante varios años, el inmueble fue recuperado a partir de 1990 por Juan Barreto Boggio, nieto de su fundadora. El proceso de restauración permitió acondicionar sus instalaciones para recibir visitantes y desarrollar actividades culturales.

En 2015, el complejo inició una nueva etapa como parque temático multicultural, incorporando museos, espectáculos y espacios recreativos.

Actualmente, el Castillo de Chancay está ubicado en la avenida Primero de Mayo 1224, en el distrito de Chancay, al norte de Lima. Su horario habitual de atención es de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., aunque los menores que deseen acogerse a la promoción por Halloween deberán ingresar antes de las 5:00 p. m.

Vista aérea de la costa de Chancay con edificios urbanos a lo largo de la playa, olas rompiendo en el mar, rocas en la orilla y un cerro al fondo
Vista aérea de la pintoresca costa de Chancay, un atractivo destino en el norte de Lima, perfecto para disfrutar el feriado largo de Semana Santa en familia.

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