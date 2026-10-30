Ana Paula Consorte le reclama públicamente a Hernán Barcos por su esposa: "Pregúntale a tu mujer por qué le manda besos a Paolo"

Ana Paula Consorte cuestionó públicamente al futbolista Hernán Barcos a través de las redes sociales.

Guardar

Ana Paula Consorte sorprendió al dirigir un mensaje público al delantero Hernán Barcos, luego del triunfo de Sporting Cristal por 3-2 sobre Alianza Lima, en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. La modelo brasileña, pareja de Paolo Guerrero, utilizó su cuenta oficial de Instagram para cuestionar directamente a Giuli Cunha, esposa de Barcos, por un supuesto gesto hacia el delantero peruano durante el encuentro disputado en el estadio Alberto Gallardo.

“Buenas noches, Barcos. Con mucho respeto y abiertamente, sin necesidad de enviar un DM, hazme un favor, pregúntale a tu mujer por qué está mandándole besos a Paolo en el estadio”, escribió Consorte en su publicación, en un mensaje dirigido de manera directa al futbolista y no a su esposa.

PUBLICIDAD

El mensaje cuestionó el momento exacto del supuesto gesto

En su publicación, Ana Paula Consorte vinculó el presunto gesto de Cunha con la celebración del gol anotado por Hernán Barcos durante el partido, lo que añadió un matiz de reclamo directo a la situación. “¿Es su forma de celebrar tu gol? ¿Mandándole besos a otro? Realmente no lo entendí. ¡Gracias!”, concluyó la modelo brasileña en el mismo mensaje.

El encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima se disputó en el estadio Alberto Gallardo, recinto habitual de los celestes, y terminó con una victoria de los locales por 3-2. Hernán Barcos, uno de los históricos referentes de Alianza Lima durante varias temporadas, forma parte del plantel celeste desde su salida del equipo íntimo, club en el que coincidió previamente con Paolo Guerrero durante la etapa en la que el “Depredador” se incorporó a la institución blanquiazul.

PUBLICIDAD

La modelo brasileña acusó a Giuli Cunha de enviar besos a Paolo Guerrero durante la celebración de un gol.

Las esposas de ambos futbolistas mantenían una relación cercana

La publicación de Consorte llamó la atención en particular por el vínculo previo que ha existido entre ambas familias. Giuli Cunha y Ana Paula Consorte, ambas de nacionalidad brasileña, habían mostrado en el pasado una relación de cercanía, surgida a partir de la coincidencia de sus parejas en el mismo plantel.

En septiembre de 2024, cuando Paolo Guerrero fue presentado oficialmente en Alianza Lima, Cunha había manifestado públicamente su entusiasmo por la llegada de su compatriota al círculo cercano del club. “Llegó mi conterráneo para tomar unos mates. ¡Vamos gauchada! Jajaja”, había escrito en ese entonces la esposa de Barcos, en un mensaje que reflejaba la buena relación existente entre ambas parejas.

PUBLICIDAD

El posterior traspaso de Hernán Barcos a Sporting Cristal, archirrival de Alianza Lima en el fútbol peruano, modificó el contexto de esa relación, en momentos en que ambos futbolistas pasaron a representar a clubes rivales dentro del campeonato nacional. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si la cercanía entre ambas familias se mantiene pese al cambio de equipo de Barcos.

Ni Barcos ni su esposa respondieron al mensaje de Consorte

Hasta el cierre de esta nota, ni Hernán Barcos ni Giuli Cunha se habían pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Ana Paula Consorte. Tampoco existe, por el momento, una versión oficial de las partes involucradas que confirme o desmienta el gesto señalado por la modelo brasileña durante el desarrollo del partido en el estadio Alberto Gallardo.

PUBLICIDAD

Giuli Cunha expresó entusiasmo por la llegada de Paolo Guerrero al cuadro blanquiazul en septiembre de 2024, cuando las parejas mantenían una buena relación amical.

La publicación de Consorte se produjo en un contexto de alta exposición mediática para la modelo brasileña, quien en las últimas semanas también compartió detalles de su tercer embarazo junto a Paolo Guerrero, anunciado públicamente hace aproximadamente un mes. La pareja atraviesa actualmente una etapa de reconciliación, luego de haber enfrentado rumores de distanciamiento en meses anteriores, situación que ha mantenido a ambos bajo la atención constante de la prensa de espectáculos peruana.

El encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura mantiene su relevancia dentro de la tabla de posiciones del campeonato, en un semestre en el que ambos clubes compiten por los primeros lugares del certamen.

PUBLICIDAD