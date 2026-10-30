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Maratónica victoria de Dana Guzmán en el W35 de Norman: despachó a Evialina Laskevich en casi cuatro horas de juego

La tenista peruana de 23 años se instaló en los cuartos de final tras dejar en el camino a la bielorrusa en un juego que se resolvió de forma dramática en el ‘tie-break’ del tercer set

La tenista peruana de 23 años apeó a la bielorrusa Evialina Laskevich para instalarse entre las ocho mejores en el torneo que se disputa en Oklahoma. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.
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Dana Guzmán volvió a responder en un partido de máxima exigencia y selló su pase a los cuartos de final del W35 de Norman. La peruana derrotó a Evialina Laskevich tras tres horas y 52 minutos de juego en la pista dura del Gregg Wadley Tennis Pavilion, sede de la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos.

La segunda favorita del certamen superó a la bielorrusa por 7-6 (4), 2-6 y 7-6 en un encuentro definido en el desempate del tercer set. Guzmán, ubicada en el puesto 459 del ranking de la WTA, impuso su resistencia en un duelo que tuvo cambios de dominio y se resolvió con márgenes mínimos.

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La tenista nacional llegó a Norman después de su paso por el W100 de Edmond y mantiene el ritmo competitivo en Oklahoma. Ante Laskevich, número 639 del mundo, tuvo que sostener un partido extenso ante una rival que la había vencido en febrero de este año.

El primer parcial reflejó la paridad del cruce. Ninguna de las dos jugadoras logró una ventaja definitiva con el saque y el set avanzó hasta el tie-break. Guzmán aprovechó mejor los puntos decisivos y se quedó con la manga inicial por 7-6 (4).

Dana Guzmán avanzó a los cuartos de final del W35 de Norman 2026.
Dana Guzmán avanzó a los cuartos de final del W35 de Norman 2026. Crédito: Difusión.

Laskevich reaccionó en el segundo capítulo. La europea ganó profundidad con sus golpes desde el fondo y logró imponer condiciones para igualar el marcador con un 6-2. La definición quedó abierta, con la peruana obligada a recuperar estabilidad para no despedirse del torneo.

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El tercer set tuvo la misma tensión del primero. Ambas sostuvieron sus turnos de servicio y llevaron la definición a un nuevo desempate. Guzmán encontró la firmeza necesaria para cerrar su victoria más extensa y también la que más se disputó para un tenista peruano masculino o femenino.

El partido no tuvo aces. La peruana cometió tres dobles faltas, una más que Laskevich, aunque compensó esa diferencia con su rendimiento en la devolución. Guzmán ganó 70 puntos al resto, un registro que resultó decisivo para mantenerse en competencia.

Laskevich tuvo una racha máxima de ocho puntos consecutivos y ganó 83 unidades con el servicio. Aun así, Dana Guzmán resistió los momentos adversos y encontró respuestas en los pasajes de mayor presión para avanzar entre las ocho mejores del torneo W35.

Dana Guzmán, la peruana de oro en Santa Fe 2026.
Dana Guzmán, la peruana de oro en Santa Fe 2026. Crédito: ESPN Tenis.

La victoria permite a la peruana defender los ocho puntos que había conseguido en la edición anterior de Norman. Además, confirma una semana de continuidad tras el salto que registró en la clasificación mundial luego de su actuación en Edmond.

En la siguiente ronda, Guzmán se medirá ante la estadounidense Bella Payne, ubicada en el puesto 560 del ranking WTA. La tenista local llegó a los cuartos de final después de vencer a Lily Taylor por 6-7 (1), 6-4 y 6-2.

La jornada también dejó una eliminación para la peruana en el cuadro de dobles. Guzmán no pudo avanzar a los cuartos de final en esa modalidad, por lo que concentrará sus esfuerzos en la competencia individual durante el cierre de la semana.

La positiva semana pasada de Dana Guzmán

La actuación en Norman se produce después de una semana de resultados importantes en el W100 de Edmond. Guzmán alcanzó los cuartos de final desde la fase clasificatoria y logró uno de los mejores desempeños de su carrera profesional.

La tenista peruana de 23 años apeó a la bielorrusa Evialina Laskevich para instalarse entre las ocho mejores en el torneo que se disputa en Oklahoma. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.

La peruana inició ese certamen en el puesto 529 del mundo y consiguió cuatro triunfos. El viernes 16 de octubre disputó dos partidos en una misma jornada: primero venció a la estadounidense Caroline Dolehide y luego derrotó a la alemana Tatjana Maria, primera preclasificada.

El triunfo sobre Maria tuvo un valor especial porque fue la primera victoria de Guzmán frente a una rival ubicada en el Top 100. La peruana se impuso por 6-4, 2-6 y 6-0, resultado que le permitió acceder a los cuartos de final.

En esa instancia enfrentó a Sloane Stephens, ex número tres del mundo y campeona del Abierto de Estados Unidos en 2017. Guzmán mantuvo la igualdad durante gran parte del primer set, pero la estadounidense consiguió un quiebre en el undécimo juego y se impuso por 7-5 y 6-2.

La campaña en Edmond le otorgó 26 puntos para el ranking y le permitió subir al puesto 462. El rendimiento también cerró una racha de 13 victorias consecutivas entre clasificaciones y torneos del circuito, antes de continuar su calendario en Norman.

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