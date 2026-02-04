Perú Deportes

Wilmer Aguirre apunta contra Hernán Barcos y lo responsabiliza de su salida de Alianza Lima: “No era una buena persona”

El ‘Zorrito’ reveló detalles de su relación con el ‘Pirata’ en la interna y manifestó que influyó en su salida del club ‘blanquiazul’ en el 2022

Guardar
El 'Zorrito' manifestó que el 'Pirata' no es una buena persona. (Modo Fútbol)

Wilmer Aguirre generó controversia tras sus declaraciones sobre Hernán Barcos. El ‘Zorrito’ reveló aspectos de su vínculo con el ‘Pirata’ durante 2021 y 2022, años en los que ambos lograron el bicampeonato en el fútbol peruano, y calificó al delantero argentino como “mala persona”.

Aguirre rememoró un episodio clave que marcó el deterioro de la relación entre ambos. Según relató, durante un partido frente a Academia Cantolao en el estadio Miguel Grau del Callao, se produjo una jugada polémica que detonó la controversia. “Fui muy criticado por una reacción ante una acción. No sé si recuerda un partido con Cantolao en el Grau. Yo calculo que es un centro que lo tira el Pájaro Benítez. Yo veo que lo tira para mí. Él saca el centro y siento que va para mí, así que entro al balón porque vino abajo y me choco con Hernán, pero es parte del juego”, explicó en Modo Fútbol.

El exatacante describió cómo, tras esa acción, la atención de cámaras y aficionados se posó sobre él: “Él hace una acción y yo reacciono, pero cuando vi la repetición me enfocaron a mí insultándolo. Ahí recibí una fuerte crítica de los hinchas. Mis redes explotaron de críticas porque había reaccionado ante una acción”, relató.

Wilmer Aguirre apunta contra Hernán
Wilmer Aguirre apunta contra Hernán Barcos y lo responsabiliza de su salida de Alianza Lima en el 2022.

La tensión, de acuerdo a Aguirre, venía de tiempo atrás. “Mucho antes también hubo un tema con Hernán y desde ahí ya no hubo una buena relación con él”, admitió. El delantero confesó que ese episodio solo fue el punto de quiebre de un vínculo que ya estaba desgastado.

Al ser consultado sobre los motivos reales de su salida, Aguirre deslizó que la decisión no solo estuvo vinculada directamente con el entonces técnico Guillermo Salas, como se especuló inicialmente. “Mira, yo no lo había analizado así. Tenía otros comentarios, se podría decir, rumores que llegaron a mí, pero no por lo que tú me preguntas, sino por otra cosa. Pero sí, hubo algo que me hizo inclinarme y pensar en eso, que mi permanencia también se dio por la gestión de él”, sostuvo, en referencia a ‘HB9’ y su influencia en el vestuario.

Sobre las cualidades futbolísticas del argentino, Aguirre fue enfático en reconocer su aporte: “Siempre he dicho que Hernán ha sido uno de los mejores delanteros que ha llegado al fútbol peruano y también a Alianza. De eso no tengo duda, lo reconozco claramente”. Sin embargo, la valoración personal fue muy distinta: “Pero en otras cosas, como persona, para mí no era bueno. No era bueno.”

El futbolista peruano, además, se refirió a la reciente partida de Barcos. “No sé si sea lo correcto o no, no lo sé. Me imagino que también tenían que elegir a uno de los dos. Pienso eso, así como en su momento también tuvieron que elegir”, opinó, comparando la actualidad con el 2022, donde la directiva ‘blanquiazul’ optó por retener al ‘nueve’ extranjero por encima de él.

El 'Zorrito' se refirió a su partida del cuadro 'íntimo' y de sus expectativas en Deportivo Garcilaso. (Video: Movistar Deportes)

Aguirre descartó que su salida se debiera únicamente al incidente en el partido con Cantolao. “No fue por el problema que tuve con él. Yo tuve un tema con él antes de ese partido y cuando ocurrió ese partido fue lo que cortó todo. Desde ahí ya no tuve una buena relación con él”, afirmó, dejando en claro que el distanciamiento ya era irreversible mucho antes del episodio que se hizo público.

Para cerrar, el exdelantero de Alianza Lima prefirió mantener la reserva sobre detalles más íntimos con Hernán Barcos, pero no ocultó su postura: “Prefiero reservar mi opinión, pero siento que para mí no era una buena persona”.

Temas Relacionados

Wilmer AguirreAlianza LimaHernán BarcosLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Super Bowl LX 2026: día, hora y canal TV del evento más esperado de fútbol americano

Por primera vez, el espectáculo de medio tiempo en el estadio Levi’s tendrá el español como lengua principal, con Bad Bunny como protagonista. Conoce todos los detalles

Super Bowl LX 2026: día,

Programación del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV de duelos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

El certamen internacional arrancará este miércoles 18 de febrero que tendrá como sede Lima. Los tres representantes peruanos están listos para iniciar su camino rumbo al Mundial

Programación del Sudamericano de Clubes

Pablo Lavandeira rompió su silencio por su salida de Alianza Lima y respondió si hubo indisciplinas el 2025: “Lo pasado queda ahí”

El volante uruguayo nacionalizado peruano de FC Cajamarca se refirió a su etapa en el cuadro ‘blanquiazul’, así como de la posibilidad de volver en un futuro

Pablo Lavandeira rompió su silencio

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

El club ‘blanquiazul’, tasado en millones a nivel de plantilla, buscará imponer condiciones contra un inexperimentado rival que viene muy venido a menos en su andadura en Paraguay. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs 2 de

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

El equipo de Pablo Guede buscará celebrar su primer triunfo para asegurar su pase a la segunda etapa del torneo internacional. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El colapso del INPE: crisis

El colapso del INPE: crisis institucional, corrupción y fugas antes de la SUNIR

Marisol Pérez Tello dice que se evalúa la expulsión de Miguel del Castillo por asignar S/ 464 mil a su excanal

Investigan a Keiko Fujimori por enriquecimiento ilícito por los USD3,6 millones de Dionisio Romero

Contratación de amigas de José Jerí bajo modalidad para altos perfiles genera cuestionamientos por falta de experiencia

SUNIR reemplazará al INPE: los cambios que plantea el nuevo modelo penitenciario

ENTRETENIMIENTO

Jorge Benavides responde a Magaly

Jorge Benavides responde a Magaly Medina por imitarla tras su operación: “No le ha gustado, pero es mi personaje”

Bad Bunny protagoniza el show de medio tiempo del Super Bowl 2026: cómo y dónde verlo en Perú

Examiga de Pamela López la denuncia por amenazas de muerte y abogado de Christian Cueva asume su defensa

Dayron Martin confirma encuentros con Pamela López durante su relación con Anelhí Arias: “fue una cosa de momento”

Rodrigo González y Gigi Mitre no se guardan nada sobre el regreso de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi como dupla en ‘La Granja’: “el hambre y la necesidad”

DEPORTES

Super Bowl LX 2026: día,

Super Bowl LX 2026: día, hora y canal TV del evento más esperado de fútbol americano

Programación del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV de duelos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Pablo Lavandeira rompió su silencio por su salida de Alianza Lima y respondió si hubo indisciplinas el 2025: “Lo pasado queda ahí”

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026