Wilmer Aguirre apunta contra Hernán Barcos y lo responsabiliza de su salida de Alianza Lima: “No era una buena persona”

El 'Zorrito' manifestó que el 'Pirata' no es una buena persona. (Modo Fútbol)

Wilmer Aguirre generó controversia tras sus declaraciones sobre Hernán Barcos. El ‘Zorrito’ reveló aspectos de su vínculo con el ‘Pirata’ durante 2021 y 2022, años en los que ambos lograron el bicampeonato en el fútbol peruano, y calificó al delantero argentino como “mala persona”.

Aguirre rememoró un episodio clave que marcó el deterioro de la relación entre ambos. Según relató, durante un partido frente a Academia Cantolao en el estadio Miguel Grau del Callao, se produjo una jugada polémica que detonó la controversia. “Fui muy criticado por una reacción ante una acción. No sé si recuerda un partido con Cantolao en el Grau. Yo calculo que es un centro que lo tira el Pájaro Benítez. Yo veo que lo tira para mí. Él saca el centro y siento que va para mí, así que entro al balón porque vino abajo y me choco con Hernán, pero es parte del juego”, explicó en Modo Fútbol.

El exatacante describió cómo, tras esa acción, la atención de cámaras y aficionados se posó sobre él: “Él hace una acción y yo reacciono, pero cuando vi la repetición me enfocaron a mí insultándolo. Ahí recibí una fuerte crítica de los hinchas. Mis redes explotaron de críticas porque había reaccionado ante una acción”, relató.

Wilmer Aguirre apunta contra Hernán Barcos y lo responsabiliza de su salida de Alianza Lima en el 2022.

La tensión, de acuerdo a Aguirre, venía de tiempo atrás. “Mucho antes también hubo un tema con Hernán y desde ahí ya no hubo una buena relación con él”, admitió. El delantero confesó que ese episodio solo fue el punto de quiebre de un vínculo que ya estaba desgastado.

Al ser consultado sobre los motivos reales de su salida, Aguirre deslizó que la decisión no solo estuvo vinculada directamente con el entonces técnico Guillermo Salas, como se especuló inicialmente. “Mira, yo no lo había analizado así. Tenía otros comentarios, se podría decir, rumores que llegaron a mí, pero no por lo que tú me preguntas, sino por otra cosa. Pero sí, hubo algo que me hizo inclinarme y pensar en eso, que mi permanencia también se dio por la gestión de él”, sostuvo, en referencia a ‘HB9’ y su influencia en el vestuario.

Sobre las cualidades futbolísticas del argentino, Aguirre fue enfático en reconocer su aporte: “Siempre he dicho que Hernán ha sido uno de los mejores delanteros que ha llegado al fútbol peruano y también a Alianza. De eso no tengo duda, lo reconozco claramente”. Sin embargo, la valoración personal fue muy distinta: “Pero en otras cosas, como persona, para mí no era bueno. No era bueno.”

El futbolista peruano, además, se refirió a la reciente partida de Barcos. “No sé si sea lo correcto o no, no lo sé. Me imagino que también tenían que elegir a uno de los dos. Pienso eso, así como en su momento también tuvieron que elegir”, opinó, comparando la actualidad con el 2022, donde la directiva ‘blanquiazul’ optó por retener al ‘nueve’ extranjero por encima de él.

El 'Zorrito' se refirió a su partida del cuadro 'íntimo' y de sus expectativas en Deportivo Garcilaso. (Video: Movistar Deportes)

Aguirre descartó que su salida se debiera únicamente al incidente en el partido con Cantolao. “No fue por el problema que tuve con él. Yo tuve un tema con él antes de ese partido y cuando ocurrió ese partido fue lo que cortó todo. Desde ahí ya no tuve una buena relación con él”, afirmó, dejando en claro que el distanciamiento ya era irreversible mucho antes del episodio que se hizo público.

Para cerrar, el exdelantero de Alianza Lima prefirió mantener la reserva sobre detalles más íntimos con Hernán Barcos, pero no ocultó su postura: “Prefiero reservar mi opinión, pero siento que para mí no era una buena persona”.