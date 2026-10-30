Perú

Migraciones separa de sus funciones a trabajadores investigados por presunto tráfico ilícito de migrantes

La medida se anunció tras un operativo que dejó 12 detenidos. La entidad también informó sobre cambios en sus jefaturas zonales y nuevas coordinaciones con el Ministerio Público para esclarecer el caso

El Superintendente Nacional de Migraciones, Yunis Herrera, y el Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, informan sobre un operativo que resultó en la detención de 12 personas involucradas en irregularidades migratorias. Un trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional busca combatir la delincuencia y garantizar un control migratorio ordenado.
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La Superintendencia Nacional de Migraciones dispuso la separación de funciones de los trabajadores involucrados en una investigación por presunto tráfico ilícito de migrantes y adulteración de registros migratorios. La decisión fue anunciada por el superintendente Luis Fares Yunis Herrera, luego de las detenciones preliminares realizadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Las diligencias fiscales y policiales se desarrollaron en Lima, Callao, Tumbes, Puno y Lambayeque, como parte de una investigación sobre presuntas irregularidades en los controles migratorios realizadas entre 2022 y 2025. Según Migraciones, el caso se inició a partir de una denuncia presentada por la propia institución y comprende posibles delitos de tráfico ilícito de migrantes, falsedad genérica y alteración de información oficial.

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Tres personas con los rostros cubiertos visten chalecos negros con inscripciones en letras amarillas en tres imágenes contiguas
Tres personas detenidas permanecen bajo custodia policial durante un operativo conjunto contra una red investigada por tráfico ilícito de migrantes y falsificación de registros en Perú. (Composición: Infobae Perú / Ministerio Público)

Entre los 12 detenidos figuran cinco trabajadores activos de Migraciones, seis extrabajadores y un efectivo policial en situación de retiro, según precisó el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez.

Tras las intervenciones, Yunis Herrera se reunió con Gálvez para coordinar acciones destinadas al esclarecimiento de los hechos y al avance de las investigaciones.

Dos hombres en traje sentados ante una mesa de madera con documentos, frente a banderas y emblemas oficiales de Perú
El superintendente de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, y el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, coordinan investigaciones sobre presuntas irregularidades migratorias.

Migraciones anuncia medidas tras las detenciones

El titular de Migraciones informó que los trabajadores involucrados fueron separados de sus funciones mientras duren las investigaciones. La medida busca evitar que continúen desempeñando las labores vinculadas a sus puestos durante el desarrollo de las diligencias fiscales.

El funcionario también señaló que la actual gestión cambió a todos los jefes zonales de la institución a nivel nacional, como parte de las acciones orientadas a reforzar los mecanismos de supervisión y detectar posibles irregularidades en los procedimientos migratorios.

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“Migraciones detectó las presuntas irregularidades y las denunció de inmediato porque estamos obligados a defender la legalidad. No vamos a encubrir a nadie: quienes resulten responsables deben responder ante la justicia”, sostuvo Yunis Herrera.

Un operativo de la Fiscalía y la Policía Nacional dejó 12 detenidos preliminarmente por presunto tráfico ilícito de migrantes. La investigación involucra a trabajadores y extrabajadores de Migraciones y un efectivo policial, por presuntas irregularidades en controles migratorios realizados entre 2022 y 2025.

La entidad no precisó cuántos trabajadores fueron separados de sus funciones ni detalló si se han iniciado procedimientos administrativos adicionales contra los investigados.

¿Qué investiga la Fiscalía en el caso Migraciones?

La investigación fiscal comprende a trabajadores y extrabajadores de Migraciones, así como a un efectivo policial en situación de retiro, presuntamente vinculados con una red que habría facilitado movimientos migratorios irregulares.

De acuerdo con información difundida por el Ministerio Público, las presuntas actividades ilícitas se habrían desarrollado principalmente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde los involucrados supuestamente recibían pagos de entre 200 y 300 dólares por persona para permitir procedimientos migratorios irregulares.

Entre los hechos investigados figura la presunta salida del país de menores de edad sin las autorizaciones correspondientes. También se indaga la posible incorporación de información falsa en el Registro de Información Migratoria para simular entradas o salidas de ciudadanos extranjeros que no habrían estado físicamente en los puestos de control.

La denuncia derivó en allanamientos y 12 detenciones preliminares.
La denuncia derivó en allanamientos y 12 detenciones preliminares.

Durante el operativo, las autoridades realizaron allanamientos y registros domiciliarios, además de incautar equipos electrónicos y documentación que será sometida a análisis para determinar su relación con los hechos denunciados.

Las investigaciones buscan establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados y determinar si existió una actuación coordinada para vulnerar los controles migratorios.

Fiscal de la Nación confirma origen de la investigación

El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, confirmó que las diligencias se iniciaron hace aproximadamente dos años, a partir de una denuncia de la Superintendencia Nacional de Migraciones por irregularidades en el ingreso y salida de personas del territorio nacional.

Explicó que, a comienzos de 2026, la institución entregó documentación adicional que permitió complementar las pesquisas y avanzar hacia el operativo que culminó con las 12 detenciones.

Todos están con detención preliminar. Se está evaluando para pedir su prisión preventiva. La detención preliminar concluye el martes”, señaló el fiscal de la Nación, quien precisó que el Ministerio Público tiene hasta esa fecha para reunir los elementos necesarios y formular los requerimientos correspondientes.

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Gálvez añadió que, por el momento, existen elementos de investigación más sólidos respecto de algunos detenidos. “Hasta este momento, según me han dicho, hay información fuerte contra dos o tres personas, pero hasta el martes que concluye el plazo de la detención preliminar es posible que esto varíe”, manifestó.

La reunión con el superintendente se produjo después de las detenciones y estuvo orientada a coordinar el intercambio de información necesario para continuar las diligencias.

Migraciones indicó que seguirá proporcionando la documentación requerida por las autoridades y reforzará sus mecanismos de control interno. Mientras tanto, corresponderá al Ministerio Público determinar las eventuales responsabilidades penales y solicitar las medidas judiciales que considere pertinentes.

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