Cómo evitar estafas al comprar en Temu, Amazon o Booking: las recomendaciones de un experto en ciberseguridad

Entrevista en el programa En Contacto de ATV con Freddy Alvarado, especialista en ciberseguridad de ESAN. Durante la transmisión se abordan las modalidades de estafa en plataformas digitales, páginas web clonadas y redes sociales en el contexto de campañas de compras por internet. La cobertura detalla pautas para reconocer enlaces fraudulentos, verificar comercios electrónicos autorizados y prevenir fraudes financieros.

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A pocos días del Cyber Wow 2026, que se realizará del 2 al 5 de noviembre, especialistas advierten sobre los riesgos de ingresar a enlaces fraudulentos que imitan plataformas de comercio electrónico y servicios de reservas. Recomiendan verificar las páginas oficiales, utilizar medios de pago seguros y establecer límites para las compras por internet.

Las ofertas de hasta el 40 % o 50 % de descuento pueden convertirse en una oportunidad para los ciberdelincuentes. Durante las campañas comerciales, los usuarios suelen estar más atentos a las promociones y pueden actuar con rapidez para no perder una supuesta oportunidad de compra. Este comportamiento es aprovechado mediante páginas falsas, mensajes de WhatsApp y enlaces que buscan obtener información bancaria.

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Freddy Alvarado, director de la Maestría en Gestión de la Ciberseguridad y Privacidad de la ESAN, explicó que los estafadores recurren al phishing, una modalidad que consiste en crear sitios web similares a los originales para engañar a los compradores. Además, advirtió que la inteligencia artificial permite desarrollar páginas fraudulentas cada vez más sofisticadas.

¿Cómo reconocer una página falsa antes de realizar una compra?

Una persona sostiene un teléfono con una alerta de sitio no seguro y una tarjeta bancaria frente a una computadora portátil con ofertas en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las principales recomendaciones es evitar ingresar a las plataformas de comercio electrónico mediante enlaces recibidos por WhatsApp o mensajes de texto. Aunque estos incluyan el nombre y la imagen de una marca conocida, podrían redirigir a páginas fraudulentas diseñadas para robar información personal y bancaria.

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“Si quieres entrar a esa empresa, pues yo recomiendo no entrar a través del WhatsApp, sino ir directamente al portal, de la página”, aconsejó Alvarado.

El especialista señaló que los usuarios deben escribir directamente la dirección de la plataforma en el navegador o ingresar mediante su aplicación oficial. También recomendó descargar estas aplicaciones únicamente desde tiendas digitales formales y no a través de enlaces compartidos en internet.

Esta precaución es importante incluso cuando se trata de empresas reconocidas internacionalmente, como Amazon, Temu, Shein, Alibaba o Booking.com, cuyos nombres pueden ser utilizados para construir páginas que imitan sus servicios.

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¿Es seguro ingresar los datos de la tarjeta de crédito o débito?

Compartir información bancaria en internet representa un riesgo cuando no se verifica la legitimidad del sitio web. Alvarado explicó que muchas plataformas oficiales utilizan pasarelas de pago, como PayPal, que incorporan mecanismos de cifrado para proteger los datos bancarios durante las transacciones.

Estos servicios permiten que la información de la cuenta bancaria no sea conocida directamente por la tienda en la que se realiza la compra. Por ello, recomendó verificar que la operación se efectúe en una plataforma legítima y que cuente con mecanismos de pago seguros.

Sin embargo, utilizar una pasarela de pago no reemplaza la necesidad de comprobar que se está navegando en el sitio oficial. Una página fraudulenta también puede simular el proceso de compra para obtener los datos de las tarjetas.

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¿Cómo proteger el dinero de tu cuenta bancaria al comprar por internet?

Además de verificar las páginas y los medios de pago, el especialista recomendó adoptar medidas de seguridad desde las aplicaciones bancarias para reducir las posibles pérdidas ante una operación fraudulenta.

Entre sus principales consejos figuran:

Activar las compras por internet solo cuando sea necesario: mantener deshabilitada esta opción en la configuración bancaria y habilitarla únicamente al momento de realizar una transacción.

Establecer límites de compra: solicitar al banco un monto máximo para las operaciones por internet o en el extranjero. Así, si las credenciales son comprometidas, el impacto económico podría ser menor.

Utilizar una cuenta destinada a las compras digitales: disponer de una tarjeta de débito o crédito con un límite controlado permite evitar que una eventual operación no autorizada comprometa mayores recursos.

Revisar las alertas bancarias: prestar atención a las notificaciones de operaciones y confirmar con la entidad financiera cualquier movimiento que no se reconozca.

Alvarado también destacó la importancia de que las entidades bancarias monitoreen los patrones de consumo de sus clientes para identificar transacciones inusuales y activar alertas cuando se registren operaciones que se aparten de sus movimientos habituales.

Más de 29 mil denuncias por estafas entre enero y julio

La dimensión de este problema también se refleja en las cifras del Ministerio Público. Según datos oficiales, se registran alrededor de 130 denuncias diarias por estafas, mientras que entre enero y julio se acumularon más de 29 mil denuncias.

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El especialista advirtió que el incremento de estos delitos hace necesario reforzar las medidas de prevención, especialmente durante temporadas de alta actividad comercial, cuando los consumidores realizan más transacciones y están expuestos a ofertas fraudulentas.

Por ello, antes de aprovechar los descuentos del Cyber Wow 2026, los compradores deben comprobar que ingresan a los canales oficiales, proteger sus datos bancarios y configurar límites para sus operaciones digitales.