Se confirmó último amistoso de Perú en 2026: día, hora y canal TV del duelo con Panamá en Cusco

Perú se enfrentará a Panamá por amistoso internacional.

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La selección peruana cerrará sus amistosos de 2026 ante Panamá en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, luego del compromiso anunciado frente a Bolivia que será el viernes 13 de noviembre. El partido en la Ciudad Imperial será el último encuentro internacional de Perú durante el año.

La programación completa así el calendario de preparación de la ‘blanquirroja’. El amistoso también permitirá que Mano Menezes continúe con el trabajo destinado a consolidar su propuesta futbolística antes de los próximos desafíos internacionales.

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¿Cuándo jugará Perú con Panamá en Cusco?

La selección peruana cerrará el año ante Panamá con un amistoso programado para el 9 de diciembre, a las 18.00 horas, en el Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco.

El encuentro se jugará durante la fecha destinada a los futbolistas agremiados. El partido permitirá que la Bicolor prolongue su preparación bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), explicó que esta convocatoria tendrá una finalidad específica: preparar al equipo para competir en Lima y Cusco.

“Vamos a enfrentar a una selección con la que nos encontraremos en alguna oportunidad en Copa América y Eliminatorias. Además, este partido nos ayudará a ir viendo a jugadores que pasan por un buen momento en sus clubes, siempre considerando las alternativas que el profesor Mano Menezes pueda evaluar”, apuntó el directivo en conversación con Bicolor+.

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El director General de Fútbol dio detalles del próximo amistoso internacional que afrontará la selección peruana. (La Bicolor)

Perú vs Bolivia: único amistoso por fecha FIFA de noviembre

La selección peruana disputará un solo amistoso en la próxima fecha FIFA: enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, confirmó que la Bicolor volverá al recinto de Alianza Lima después de más de dos años. El dirigente hizo el anuncio durante una entrevista con Bicolor+.

“Como es costumbre, dentro de todo lo que es la planificación, tenemos ya pactado el amistoso ante Bolivia para este viernes 13 de noviembre a las 8 de la noche, en el Estadio Alejandro Villanueva”, afirmó Ferrari.

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La última presentación de Perú en Matute ocurrió a comienzos de 2024, en el debut de Jorge Fossati como técnico. En aquella ocasión, el combinado nacional venció 2-0 a Nicaragua y Oliver Sonne tuvo su estreno internacional con la camiseta peruana.

Perú jugará amistoso con Bolivia por la fecha FIFA de noviembre.

El reto del Mano Menezes en la selección peruana

El ciclo de Mano Menezes suma ocho amistosos al frente de la selección peruana, con una victoria, dos empates y cinco derrotas. La campaña del técnico brasileño generó inquietud entre los hinchas, que esperan una mejor respuesta en los próximos compromisos.

El rendimiento de la Bicolor no logró convencer a una parte de la afición durante esa serie de partidos. Los resultados profundizaron las dudas sobre el funcionamiento del plantel.

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La expectativa se concentra en el cierre de año y en la posibilidad de que el equipo encuentre respuestas antes de los futuros encuentros oficiales rumbo a la clasificación al Mundial de 2030.

Senegal 2-0 Perú (Amistoso)

Perú 2-2 Honduras (Amistoso)

Haití 1-2 Perú (Amistoso)

Perú 1-3 España (Amistoso)

Estados Unidos 4-1 Perú (Amistoso)

México 1-1 Perú (Amistoso)

Canadá 2-0 Perú (Amistoso)

Colombia 2-0 Perú (Amistoso)