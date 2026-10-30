Durante la visita del papa León XIV al Perú: Arroceros en Ucayali evalúan irse a paro

Arroceros en Ucayali evalúan irse a paro durante visita del papa León.

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Los productores de arroz de Ucayali evalúan realizar una medida de protesta durante la visita del papa León XIV a la región, prevista para el domingo 15 de noviembre.

La acción incluiría una marcha pacífica y la entrega de un memorial para exponer los problemas que atraviesa el sector agrario, según informó Máximo Valdiviezo, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Sechura y del Bajo Piura, a Exitosa Noticias.

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Valdiviezo afirmó que los dirigentes de la región amazónica coordinan la movilización con integrantes de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conarroz). De acuerdo con la información que recibió, la protesta buscaría llamar la atención sobre el precio del arroz, las condiciones de comercialización y las dificultades que enfrentan los agricultores.

“Los amigos de Conarroz, o sea los de San Martín, de Ucayali, van a estar preparando para la venida del Papa una medida de protesta”, declaró en una entrevista con Exitosa Noticias.

“Tengo por entendido que también le están haciendo un memorial para que le entreguen sobre la problemática que estamos atravesando en el sector agrario”, indicó.

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Arroceros en Ucayali evalúan irse a paro durante visita del papa León.

Productores de Piura atribuyen pérdidas al calor y cuestionan condiciones de compra

El presidente de la asociación de Sechura y Bajo Piura sostuvo que el Fenómeno El Niño ya afecta a los cultivos por las altas temperaturas, incluso antes de eventuales lluvias intensas o desbordes. Mencionó daños en leguminosas, maíz y arroz, debido a la reducción de la floración y del llenado del grano.

“La mucha calor hace que la planta se tropicalice y no llene todo el grano”, afirmó. Sobre los frejoles, agregó que “la floración se cae y las plagas prácticamente se saturan mucho”.

Valdiviezo indicó que en la campaña chica se sembraron alrededor de 15.000 hectáreas de arroz en Sullana y 2.000 en San Lorenzo. Sin embargo, sostuvo que los agricultores afrontan desde hace dos años dificultades vinculadas a los precios que reciben por sus productos.

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El dirigente cuestionó a los compradores y molineros por la diferencia entre el valor pagado por el arroz en cáscara y el precio que llega al consumidor final. También pidió mantener la franja de precios y los aranceles, como parte de las medidas que, según el gremio, podrían proteger a la producción nacional.

“Cuando empieza a subirse arroz en cáscara, ya comenzó la especulación del arroz en blanco y quien sufre prácticamente es el consumidor”, manifestó.

La Asociación de Productores de Arroz de Sechura y del Bajo Piura reúne, según Valdiviezo, a cerca de 50.000 agricultores de Sechura, Medio y Bajo Piura, Alto Piura, San Lorenzo y el valle del Chira, en Sullana.

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Arroceros de Piura decidirán si se suman con una medida propia

Valdiviezo precisó que los productores de Piura no han definido una paralización vinculada con la visita papal. El gremio celebrará una reunión virtual para evaluar una protesta propia, que podría concretarse hacia fines de noviembre.

“Mañana nos vamos a reunir virtual, mañana vamos a decidir”, afirmó. Consultado sobre la fecha, señaló: “Lo haríamos a fines de noviembre”.

El dirigente indicó que las asociaciones mantuvieron dos reuniones con viceministros de Agricultura, pero no lograron una cita con el titular del sector. La demanda principal es abrir un espacio de diálogo sobre precios, aranceles y condiciones de comercialización.

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