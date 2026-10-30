Perú Deportes

Perú vuelve a Matute después de 2 años: enfrentará a Bolivia en amistoso internacional por la fecha FIFA

Jean Ferrari, director General de Fútbol, confirmó que el choque con la ‘verde’ se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva y no en el Monumental

El director General de Fútbol dio detalles del próximo amistoso internacional que afrontará la selección peruana. (La Bicolor)
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La selección peruana volverá a Matute para enfrentar a Bolivia en el amistoso programado para el viernes 13 de noviembre. Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, confirmó que el Estadio Alejandro Villanueva será nuevamente la sede de la Bicolor.

El anuncio supone el regreso del combinado nacional al recinto de Alianza Lima después de más de dos años. A comienzos de 2024, durante el estreno de Jorge Fossati como DT, Perú venció 2-0 a Nicaragua en ese escenario. Aquel encuentro también representó el debut internacional de Oliver Sonne con la camiseta peruana.

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“Como es costumbre, dentro de todo lo que es la planificación, tenemos ya pactado el amistoso ante Bolivia para este viernes 13 de noviembre a las 8 de la noche, en el Estadio Alejandro Villanueva”, confirmó Ferrari en una entrevista con Bicolor+.

FPF confirmó amistoso con Bolivia por fecha FIFA 2026
FPF confirmó amistoso con Bolivia por fecha FIFA 2026

“Será linda oportunidad para reencontrarnos con nuestra gente”

Jean Ferrari sostuvo que el amistoso ante Bolivia servirá para que la selección peruana vuelva a jugar frente a su público, tras un período sin encuentros como local.

“Será una linda oportunidad para reencontrarnos con nuestra gente después de casi un año que no hemos tenido la oportunidad de jugar de local”, afirmó el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol.

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El dirigente señaló que el compromiso también permitirá medirse con un rival al que Perú volverá a enfrentar en las Eliminatorias y la Copa América.

Ferrari añadió que el partido ayudará a “comenzar a plasmar una idea de juego y ver jugadores que pasan un buen momento”, en referencia a la próxima convocatoria.

Selección Peruana – Mano Menezes – Perú – deportes – 20 octubre
La Federación Peruana de Fútbol cerró el calendario de fin de año con Bolivia en Lima y Panamá en Cusco el 9 de diciembre, mientras dos selecciones sudamericanas declinaron presentarse en altura. (Selección Peruana)

Canal TV para ver Perú vs Bolivia por fecha FIFA

El partido entre Perú y Bolivia podrá verse por América Televisión, a través de la señal abierta del canal 4 y el canal 704 en alta definición.

La transmisión también estará disponible por América TVGO, la plataforma de streaming gratuita del canal. También será transmitido por Bicolor+ Premium, señal incluida en la plataforma TV360 by Bitel. Para acceder al contenido, la plataforma solicita un pago de S/ 6,99. El proceso de registro se realiza mediante el envío de la palabra BICOLOR al número 6363, según las indicaciones difundidas para los usuarios interesados.

Infobae Perú seguirá las incidencias del encuentro en el estadio Monumental. La cobertura incluirá la previa, el minuto a minuto, las mejores jugadas y las declaraciones posteriores.

Oslimg Mora encarando en Perú vs Bolivia, por Eliminatorias 2022. - Crédito: AFP
Oslimg Mora encarando en Perú vs Bolivia, por Eliminatorias 2022. - Crédito: AFP

Rival confirmado de Perú en el último partido del 2026

La selección peruana cerrará el año ante Panamá con un amistoso previsto para el 9 de diciembre, a las 18.00, en el Estadio Garcilaso de La Vega de Cusco.

El compromiso se jugará durante la fecha destinada a los futbolistas agremiados. La convocatoria permitirá que el equipo nacional continúe su preparación bajo la conducción de Mano Menezes.

Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), explicó que el llamado tendrá un propósito específico: preparar al plantel para competir tanto en Lima como en Cusco.

“Va a ser una convocatoria donde se está apuntando a cómo jugaremos en condición de local en Lima y en condición de locales en Cusco. Va a ser una buena experiencia para ir fortaleciendo la idea y poder comenzar a consolidar el estilo, la característica, el sistema y los perfiles de cada futbolista en el esquema que requiere el profesor Mano Menezes”, apuntó el directivo.

Mano Menezes tomará decisiones radicales en la selección peruana para amistosos de noviembre. - créditos: FPF
Mano Menezes tomará decisiones radicales en la selección peruana para amistosos de noviembre. - créditos: FPF

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