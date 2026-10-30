Keiko Fujimori visita colegio público en El Salvador acompañada de ministra de Educación, Karla Trigueros: "Nos ha gustado muchísimo"

Cobertura informativa de Canal N sobre la visita de Keiko Fujimori al colegio emblemático Marcelino García en San Salvador, El Salvador. Durante el recorrido por las instalaciones educativas, la comitiva estuvo acompañada por la ministra de Educación salvadoreña, Karla Trigueros. En el lugar, los presentes observaron demostraciones del uso de computadoras portátiles y pantallas interactivas empleadas por los estudiantes durante sus actividades escolares.

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Keiko Fujimori visitó el Colegio Marcelino García en San Salvador y se reunió con la ministra de Educación salvadoreña, Karla Trigueros, una militar de carrera que encabeza la política educativa del país. La mandataria peruana observó de cerca el modelo de enseñanza tecnológica que aplica el centro a más de cien niños, en el marco de la visita oficial a El Salvador.

La recorrida tuvo lugar en un centro educativo que representa una de las apuestas más singulares del gobierno del presidente Nayib Bukele: el edificio fue construido íntegramente por internos de baja peligrosidad, personas con condenas cortas que accedieron al denominado programa de fase de confianza, mediante el cual pueden reducir su tiempo de prisión a cambio de trabajo. El resultado es un colegio que combina reinserción social con modernización educativa.

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La mandataria peruana entregó lapiceros con detalles de lana de alpaca a los escolares del centro educativo./ (Secretaría de Prensa)

Durante el recorrido, Fujimori saludó a uno de los alumnos que trabajaba frente a una laptop con auriculares. El niño le mostró el método de aprendizaje digital que utilizan en el establecimiento: en una pantalla adicional se despliegan contenidos de geografía —los kilómetros, la extensión territorial, los puntos de referencia del país centroamericano— que los estudiantes recorren de forma interactiva para identificar los lugares más importantes de El Salvador.

Las imágenes del encuentro fueron captadas por el camarógrafo Charlie Brown, quien acompañó la cobertura en terreno. La secuencia mostró a la presidenta peruana inclinada junto al menor, atenta a la explicación sobre los recursos digitales disponibles en las aulas.

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Karla Trigueros y Keiko Fujimori conversan durante un encuentro institucional en el Centro Escolar Marcelino García Flamenco, en Santa Tecla.

El encuentro con la ministra que pasó de los cuarteles a las aulas

La presencia de Trigueros en el acto no pasó desapercibida. La ministra de Educación de El Salvador es militar de carrera con una amplia trayectoria en las Fuerzas Armadas salvadoreñas, y su designación al frente de la cartera educativa fue una decisión deliberada del presidente Bukele para imprimir orden y disciplina en el sistema escolar.

El propio mandatario salvadoreño había remarcado esa idea durante la reunión que mantuvo con Fujimori la noche anterior: los colegios deben combinar innovación tecnológica con orden y disciplina. La elección de una capitana del ejército para conducir la educación del país traduce esa filosofía en términos institucionales.

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Karla Trigueros y Keiko Fujimori conversan durante un encuentro institucional en el Centro Escolar Marcelino García Flamenco, en Santa Tecla.

Lo que Fujimori vio en El Salvador y quiere replicar en Perú

La visita al Colegio Marcelino García no fue casual. La mandataria peruana llegó al establecimiento con un interés específico: conocer de primera mano cómo El Salvador integra tecnología en aulas de gestión pública, en especial en un contexto de recursos limitados.

Fujimori había señalado durante su reunión con Bukele que uno de sus objetivos prioritarios es modernizar los colegios estatales peruanos, particularmente los ubicados en zonas alejadas de los centros urbanos, donde persisten carencias tanto de infraestructura como de herramientas pedagógicas. En muchos de esos establecimientos, los alumnos no cuentan con computadoras ni pantallas para acceder a contenidos digitales.

Cobertura periodística de la visita de Keiko Fujimori a un aula del colegio emblemático Marcelino García en El Salvador. Durante el recorrido, saluda a los estudiantes de primaria y a la docente del aula, a quienes reparte pequeños obsequios tradicionales peruanos, en presencia de una delegación oficial y medios de prensa.

Un modelo donde los internos construyen las aulas de sus hijos

El carácter del colegio visitado añade una dimensión particular al programa educativo salvadoreño. Los internos que participaron en la construcción del establecimiento lo hicieron bajo el esquema de fase de confianza, una modalidad que el Estado de El Salvador ofrece a reclusos de baja peligrosidad: quienes trabajan en obras de interés público pueden acortar sus condenas.

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El resultado concreto de ese esquema es el Colegio Marcelino García, que actualmente alberga a aproximadamente más de cien niños y funciona como un nodo de innovación tecnológica dentro del sistema educativo salvadoreño. El modelo integra así dos políticas públicas —reinserción penitenciaria y modernización escolar— en un mismo espacio físico.

Karla Trigueros y Keiko Fujimori conversan durante un encuentro institucional en el Centro Escolar Marcelino García Flamenco, en Santa Tecla. (Presidencia El Salvador)

¿Quién es Karla Edith Trigueros, la mujer al frente de la educación salvadoreña?

Karla Edith Trigueros nació el 28 de abril de 1990 en Sonzacate, departamento de Sonsonate. A los 16 años ingresó como cadete en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, una institución de formación históricamente dominada por hombres, donde adquirió la lógica del orden y la jerarquía castrense. Años después obtuvo una beca para estudiar medicina en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, donde se graduó como doctora en 2016, el mismo año en que recibió el grado de subteniente.

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Su carrera profesional transcurrió íntegramente en el ámbito sanitario de las Fuerzas Armadas: fue subjefa de consulta externa del Hospital Militar Central y, desde 2019, asesora médica del Comando de Sanidad Militar (COSAM). Su mayor responsabilidad llegó durante la pandemia de COVID-19, cuando lideró la logística nacional de vacunación, experiencia que la consolidó como figura de confianza dentro del círculo cercano a Bukele.

Fue nombrada ministra de Educación, Ciencia y Tecnología el 14 de agosto de 2025, convirtiéndose en la primera persona con formación militar en conducir esa cartera en El Salvador en más de cinco décadas. Su designación generó cuestionamientos en el sector docente: el secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública, Francisco Zelada, señaló que en su perfil no se identificaba experiencia previa en gestión educativa.

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Keiko Fujimori destaca el plan educativo de El Salvador durante su visita oficial

Una estudiante de tercer grado realizó una lectura en voz alta frente a las autoridades peruanas y salvadoreñas./ (Secretaría de Prensa)

Keiko Fujimori elogió el programa de modernización educativa que El Salvador implementa a través de la inteligencia artificial tras recorrer el Centro Escolar Marcelino García Flamenco, en Santa Tecla, una de las escuelas renovadas por la iniciativa 2EscuelasXDía. La visita formó parte de la agenda bilateral que la mandataria peruana desarrolla en territorio salvadoreño, donde estuvo acompañada por la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Trigueros.

“Quiero agradecer al presidente Bukele, a la ministra Trigueros, por esta fabulosa presentación de todo el plan educativo que El Salvador viene implementando. Ese plan ya viene dando resultados: los exámenes de la prueba PISA muestran el gran avance que están teniendo”, afirmó Fujimori ante la prensa local, según registró la transmisión del encuentro. La mandataria explicó que Perú prevé construir 500 colegios el próximo año e interconectarlos mediante internet satelital, en un esquema que busca combinar la presencia de maestros con el acompañamiento de herramientas de inteligencia artificial para el seguimiento diario del progreso de los alumnos.

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La jefa de Estado peruana subrayó que la inteligencia artificial puede tener “una dimensión muy fuerte, desconocida”, pero remarcó que El Salvador la utiliza “de manera muy positiva” al establecer los resguardos correspondientes. “Nos ha gustado muchísimo, nos va a demorar un poquito implementarlo, pero creemos que es fundamental el tener este acompañamiento individual a cada estudiante”, sostuvo. Fujimori añadió que trasladará estas ideas a Perú junto con la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, quien integra la comitiva oficial.

Consultada sobre el estado de la infraestructura escolar, la mandataria se mostró “gratamente sorprendida” por la modernización de los centros educativos públicos salvadoreños. Señaló que la delegación peruana, que incluye al director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales, busca replicar el modelo de construcciones modulares de rápida ejecución. Según la presidenta, la clave del programa salvadoreño no reside únicamente en la infraestructura física, sino en la capacitación de directores y docentes para que las herramientas tecnológicas puedan aprovecharse en el aula.

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