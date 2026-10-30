Corte de luz, 31 de octubre: en estos distritos se suspenderá el servicio eléctrico por hasta 12 horas

Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. Foto: Andina

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La empresa Pluz informó que este sábado 31 de octubre se realizarán cortes programados de energía eléctrica en sectores de Lima Metropolitana y el Callao. La interrupción del servicio alcanzará calles, avenidas, urbanizaciones y asentamientos humanos de distintos distritos, aunque no comprenderá la totalidad de sus jurisdicciones.

De acuerdo con el cronograma, los cortes tendrán horarios diferenciados según la zona. En algunos sectores, la suspensión del suministro comenzará a las 8:00 a. m., mientras que en otros se iniciará a las 9:00 a. m. Las interrupciones más prolongadas se extenderán hasta las 9:00 p. m.

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¿En qué zonas habrá corte de luz este sábado 31 de octubre?

Unas manos accionan el interruptor "OFF" de un panel eléctrico, mientras otras sostienen una vela encendida para iluminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La programación de Pluz contempla interrupciones del servicio en sectores de San Martín de Porres, Los Olivos, Callao, Ventanilla y Carabayllo. Estas son las calles y zonas residenciales comprendidas:

San Martín de Porres y Los Olivos: de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.

El corte de luz se realizará en las siguientes calles, avenidas y cuadras:

Calle Ángel Maldonado: cuadra 30.

Calle Amalia Puga: cuadra 30.

Jr. Carlos Raygada: cuadra 1.

Jr. Abancay: cuadra 4.

Av. Alayza y Paz Soldán: cuadra 1.

Jr. Andahuaylas: cuadra 4.

Av. Perú: cuadras 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.

Av. Universitaria: cuadras 1, 2, 3, 4 y 5.

Jr. Sao Paulo: cuadras 24, 25, 26, 27 y 28.

Jr. Villa Rica: cuadras 3, 4, 5, 6 y 7.

Av. Bella Unión: cuadras 3, 4, 5 y 6.

Av. Lima: cuadras 28, 29, 30, 31 y 32.

Jr. La Florida: cuadra 28.

Jr. Pinar del Río: cuadras 25, 26, 28 y 29.

Jr. Río Branco: cuadras 24, 25 y 26.

Jr. Pasco: cuadras 29, 30 y 31.

Av. Pacasmayo: cuadras 30 y 31.

Jr. Puerto Barrios: cuadras 3 y 4.

Jr. Riobamba: cuadra 25.

Jr. Moyobamba: cuadras 4 y 5.

Jr. Maracaibo: cuadras 25, 26, 27 y 28.

Jr. Miguel Aljovín: cuadra 1.

Av. Mariano Ignacio Prado: cuadra 30.

Jr. Junín: cuadras 30 y 31.

Jr. Filadelfia: cuadras 25, 26, 27, 28 y 29.

Jr. Quinuabamba: cuadras 3 y 4.

Psje. Matucana: cuadra 28.

Psje. Chiclayo: cuadra 28.

Jr. Parobamba: cuadras 4, 5 y 6.

Jr. Huánuco: cuadras 30, 31 y 32.

Jr. El Chaco: cuadras 24, 25, 26, 27 y 28.

Jr. Camaná: cuadra 4.

Jr. Esmeralda: cuadras 5 y 6.

Jr. Huancavelica: cuadra 30.

Jr. Belén: cuadras 3, 4 y 5.

Callao: de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.

La interrupción del suministro eléctrico comprenderá los siguientes asentamientos humanos:

A. H. Miguel Grau: manzanas A, B, L, LL, O1, P1, Q1 y X.

A. H. 3 de Octubre: manzanas A, B, K, L y LL.

Ventanilla: de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

En este distrito, el corte programado afectará a los siguientes sectores:

A. H. Vivienda Talleres Señor de los Milagros: manzanas Y, Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 y Z6.

A. H. Santa Rosa de Pachacútec: manzanas A, B, C, D, E, F, G, L, M y N.

Agrupación de Familias 7 de Junio y Confraternidad: manzanas A, A1, A4, A5, A6, A7, A8, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S y S1.

A. H. Héroes del Cenepa: manzanas A, B, C, D, E, G, H, I y J.

A. H. Emmanuel: manzanas A, A1, A4, A5, A6, A7, A8, B, C, D, E, F, G, H, I y J.

A. H. Ecológico Piloto Santa Rosa Pachacútec: manzanas B, C, D, E, G, I, J y L.

A. H. Armando Villanueva del Campo: manzanas A, B, C, D, E, F, G y H.

Carabayllo: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

La suspensión del servicio eléctrico alcanzará a dos asociaciones de vivienda:

Asociación de Vivienda Santa Inés: manzanas A, B, C, D, E, F, G y H.

Asociación Virgen de las Nieves: manzanas A y B.

San Martín de Porres: de 9:30 a. m. a 5:30 p. m.

El corte programado comprenderá las siguientes calles y zonas:

Jr. Benito Lazo Quijano: cuadras 1 y 2.

Jr. José María Córdova: cuadra 36.

Jr. José Gálvez: cuadra 4.

Jr. José Mendiburu y Bonet: cuadra 1.

Jr. José Antonio de Sucre: cuadra 36.

Urb. Condevilla del Señor: manzanas K8 y L8.