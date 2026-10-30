“Se sacaron chispas en Perú”, la cruda reacción de la prensa internacional tras altercado entre Hernán Barcos y Pablo Guede

La reacción de la prensa internacional tras altercado entre Hernán Barcos y Pablo Guede

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El tenso cruce entre Hernán Barcos y Pablo Guede dio la vuelta al mundo. Los enfrentamientos que protagonizaron en el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo, la tarde del jueves 29 de octubre, no pasó desapercibido y rebotó en la prensa internacional.

El altercado comenzó con un intercambio de palabras entre el atacante y el técnico durante el desarrollo del duelo. La discusión incluyó insultos y elevó la tensión dentro del campo. Tras el pitazo final, el conflicto continuó cerca de los vestuarios. El DT salió al encuentro del futbolista en el túnel y lo pechó generando un ambiente acalorado.

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Así reaccionó la prensa internacional tras pelea entre Hernán Barcos y Pablo Guede

- TyC Sports de Argentina: “La agónica victoria de Sporting Cristal a Alianza Lima quedó en un segundo plano por el tenso intercambio, primero durante el partido y tras la finalización del mismo, entre Pablo Guede y Hernán Barcos, quienes se dijeron en el campo y se cruzaron camino a la zona de vestuarios con un “pechazo” por parte del entrenador al delantero".

Así informó TyC Sports de Argentina sobre el enfrentamiento entre Pablo Guede y Hernán Barcos.

- RedGol de Chile: “Hernán Barcos no tiene buena opinión de Pablo Guede y eso quedó más que claro este jueves 29 de octubre. Sporting Cristal venció por 3-2 a Alianza Lima y el Pirata anotó uno de los goles del cuadro ganador. Pero también tuvo espacio de manifestarle su bronca al DT argentino. “Eres un cobarde, cagón“, le lanzó Barcos a Guede. Evidentemente, el adiestrador perdió los estribos y comenzó a vociferar diversas cosas al ariete de 42 años. De hecho, fue necesaria la intervención de algunos jugadores para apaciguar los ánimos”.

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La publicación del portal de RedGol de Chile sobre altercado de Hernán Barcos y Pablo Guede.

- Ecuagol de Ecuador: “Pablo Guede PECHEÓ a Hernán Barcos camino a los vestuarios, tras la victoria agónica de Sporting Cristal ante Alianza Lima. La pelea del momento en el fútbol peruano: ”eres un cagón".

- ESPN de Argentina: “El DT de Alianza y el goleador de Cristal primero discutieron en pleno partido e intercambiaron duras palabras que encendieron los ánimos. Parecía que el tema acababa ahí, pero la discusión se extendió hasta el túnel hacia los vestuarios del Alberto Gallardo. Según se pudo apreciar por videos difundidos en redes sociales, Pablo Guede salió disparado a encarar a Hernán Barcos y pecheó al delantero de Cristal”.

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Reacción de ESPN Argentina sobre cruce entre Hernán Barcos y Pablo Guede.

¿Qué originó el enfrentamiento entre Hernán Barcos y Pablo Guede?

El saludo a Emiliano Papa fue, según Coki Gonzales, el hecho que dio inicio al cruce verbal entre Hernán Barcos y Pablo Guede durante el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

El periodista contó en Coolbetperú que Barcos suele sostener que se acercó solamente a saludar a Papa, luego de que ambos cruzaran miradas. El encuentro estaba detenido porque atendían a una persona, mientras Guede preparaba una modificación.

Se pudo conocer detalles de la fuerte pelea entre el delantero de Sporting Cristal y entrenador de Alianza Lima. (coolbertperú)

Gonzales relató que el técnico se volteó y se encontró con el delantero. “Y ahí, Barcos le dice algo. Y ahí comienzan entre ellos la discusión”, afirmó.

El comunicador también explicó qué habrían dicho ambos durante el enfrentamiento al borde del campo. Barcos le habría reclamado: “Me tenés que escuchar mi versión”.

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Según Gonzales, Guede respondió: “Andá, tomátela, tomátela”. El atacante insistió en conversar otro día y, al terminar el intercambio, finalmente lo insultó con una frase que Gonzales identificó: “Cobarde, cagón”.