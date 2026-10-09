Dana Guzmán con Infobae Perú: lo que representó la medalla de oro en Santa Fe 2026, la disciplina alcanzada y el sueño de jugar los Juegos Olímpicos

Dana Guzmán cursa una maestría en Estados Unidos que termina este año. En 2027 se dedicará de lleno al tenis profesional. Crédito: Instagram Dana Guzmán.

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El 2026 será un año que el tenis peruano definitvamente no olvidará. El impulso que ha tomado este deporte en el país no se limita a la rama masculina, sino que las tenistas nacionales no se han quedado atrás. Una de ellas es Dana Guzmán, piurana de nacimiento que creció y empezó a practicar con la pelota y la red en Arequipa. Este año, mientras cursa el último tramo de una maestría en Oklahoma, ha firmado un rendimiento que consolida su talento y le augura un futuro auspicioso. En Ibagué, fue clave para que Perú mantenga la categoría en la Billie Jean King Cup; en Southaven, consiguió su primer título profesional; en Santa Fe, se colgó la medalla de oro y sacó boleto a los Juegos Panamericanos. El próximo año jugará profesionalmente a tiempo completo y, en diálogo con Infobae Perú, señaló que su objetivo a largo plazo es instalarse en los Grand Slam y en los Juegos Olímpicos.

- Dana, cuéntame cómo han sido estos días post medalla en Santa Fe.

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La verdad que muy contenta. Muy feliz también porque esta es mi primera medalla. Es mi tercera competencia en lo que son Juegos, Panamericanos o Sudamericanos, y estoy muy contenta porque jugué bastante bien. Mi nivel me acompañó toda la semana y creo que me adapté súper bien a las condiciones. Al final, con la ayuda de Laura [Arraya] y con Sergio [Galdós] también en la final, se pudo dar el oro.

- En cuartos de final dejaste en el camino a Luisina Giovannini. La argentina llegaba como segunda siembra y además te había derrotado dos veces el año pasado, ¿Cómo planificaste el partido?

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Creo que simplemente estaba muy tranquila. Venía con confianza en mi tenis y, en el papel, ella era la favorita. Yo pensaba en el último partido que jugamos, que también se me fue en el tercer set y fue bastante peleado.

Fue un partido con bastantes altibajos por ambos lados. Yo empecé jugando bastante bien; luego, en el segundo set, ella mejoró y yo también bajé. En el tercero, se trataba de quién estaba más enfocada y más fuerte de cabeza. Creo que pude sacar adelante los puntos importantes.

Era un partido que, en lo personal, significaba mucho para mí por las dos veces que había perdido contra ella. Además, sabía que era difícil por ser unos cuartos de final y porque, si perdía, ya no había opción de medalla. Dije: “Tengo que darlo todo y ojalá sea para mi lado”. Al final puse todo de mí y se dio.

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Dana Guzmán buscará asegurar medalla para el Team Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Crédito: Instagram FPT.

- A veces suena muy simple decir “llego tranquila”, pero detrás hay un proceso de trabajo psicológico, ¿Cómo lo trabajas?

En este último año, o dos años en realidad, estuve mucho más tranquila en mis partidos. Trabajé bastante la parte psicológica en la universidad y aprendí muchas técnicas mientras estaba en el equipo de tenis.

También influye mucho que yo siempre digo que soy súper agradecida de poder jugar tenis. Tuve una lesión en 2022, creo, y no sabía si iba a volver a jugar o si iba a poder hacerlo al nivel que tengo ahora. Entonces, cada vez que voy a la cancha estoy muy feliz. Obviamente hay momentos en los que una se molesta porque falla, pero disfruto bastante cada partido porque es una oportunidad más de jugar tenis, de estar en la cancha, de hacer lo que me gusta y de hacerlo a este nivel. Eso me da mucha paz interior.

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- ¿Cómo fue esa lesión?

Tuve una lesión en el pie y estuve sin jugar cinco o seis meses, más o menos. Cuando volví no ganaba ni un partido, ni aquellos en los que se suponía que era la favorita. No encontraba mi tenis. Me costó por lo menos un año, junto con todo el proceso de recuperación, volver a encontrar mi nivel.

Fue un proceso bastante difícil, pero salí de eso. Me ayudó mucho a mejorar mi fuerza mental, mi ética de trabajo y los entrenamientos. Ahora disfruto bastante.

- Este 2026 debe ser inolvidable para ti: fue el año de la Billie Jean King Cup, de tu primer título profesional y de la medalla, ¿Cómo lograste sostener este rendimiento mientras continuabas con tus estudios?

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Creo que este año fui mucho más disciplinada con todo, en realidad, con todo en mi vida. Sabiendo que se acerca mi graduación, fue un año en el que me puse objetivos y creo que los estoy logrando poco a poco.

Me mantuve con mucha disciplina entre torneos. Fue difícil porque venía de la Billie Jean King Cup, sin muchos torneos en el año, a ganar los partidos que gané, luego jugar los torneos de verano y ahora conseguir esta última medalla. Todo eso me da motivación para seguir con esa disciplina.

Obviamente, la disciplina no siempre asegura buenos resultados, pero sé que estoy yendo por un buen camino. Hay muchas cosas por mejorar, pero este inicio de camino ha sido bastante bueno y positivo.

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Dana Guzmán impuso su juego desde el inicio ante Annika Penickova, ganó el primer set 6-2 y sostuvo la ventaja en el segundo para cerrar por 6-4 y conquistar su primer título profesional. (Federación Peruana de Tenis)

- ¿Cómo manejas los cambios de superficie? Vas de pista dura a arcilla y viceversa. Tu primer título fue en pista dura, pero la medalla fue en arcilla.

A mí también me cuestan los primeros días del cambio de superficie. Es un juego totalmente diferente en arcilla y en cancha dura. Yo crecí jugando en arcilla y creo que eso fue de lo mejor que me pudo pasar, porque es más difícil adaptarse de cancha dura a arcilla si nunca jugaste en arcilla.

La universidad, donde estuve cinco años, me ayudó mucho a adaptarme a la cancha dura. Cada vez que regreso tengo la confianza de que sé jugar en esa superficie y ahora lo hago mucho mejor que antes.

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- ¿Qué superficie prefieres?

Me gusta mucho la arcilla, pero creo que este último año jugué mucho mejor en cancha dura. Aunque gané la medalla de oro, siento que mi tenis estuvo mejor en cancha dura este año. La arcilla también se me da bastante bien, pero ahora diría un poco más cancha dura.

- Estudiar en Estados Unidos y seguir el camino universitario es algo frecuente entre los tenistas sudamericanos, ¿Cómo fue el momento de terminar la carrera y seguir inmediatamente una maestría?

Me graduaba en diciembre y en ese momento no tenía muy seguro qué iba a hacer. No sabía muy bien qué iba a pasar con mi carrera tenística. Se presentó la oportunidad de hacer una maestría donde tengo acceso a las canchas de tenis, recuperación, gimnasio y la parte psicológica dentro y fuera de la cancha. Tener esa oportunidad por un año y medio más fue lo que más me incentivó a seguir una maestría en la misma universidad donde había hecho los cuatro años anteriores.

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La tenista peruana derrotó a la argentina Jazmín Ortenzi, primera preclasificada del torneo, con marcadores de 6-0 y 6-3 para colgarse la medalla de oro. Crédito: Panam Sports.

- ¿Está planificado que en 2027 te dediques de lleno al tenis profesional?

Sigue siendo mi objetivo terminar la maestría el próximo año y dedicarme al 100% al profesionalismo. Los torneos que estoy jugando también me permiten ingresar a varios más y seguir con ese objetivo.

- ¿En qué momento tomaste la decisión de dedicarte al tenis profesional a tiempo completo?

Es algo que siempre quise. Inclusive cuando llegué a la universidad, lo hablé con mis papás. Les dije que cuando terminara de estudiar quería dedicarme al tenis. Era un tema que ya sabíamos como familia.

Desde el Arequipa Open, hace dos años, mis papás pudieron verme en persona y ver cómo estaba mi nivel. Ahora, con los torneos y los resultados que voy consiguiendo, eso también los motiva más. Ellos siempre me apoyaron y nunca tuvieron dudas. Yo también lo tuve claro desde siempre: cuando terminara mis estudios, me iba a dedicar al 100% al tenis.

- ¿Crees que el tenis en Perú tiene proyección para dejar de ser visto como un deporte elitista o lo ves lejano?

No creo que sea algo tan lejano. Es complicado porque no hay muchas jugadoras o jugadores que compitan bastante, pero con los resultados que está teniendo ’Nacho’ [Buse], los que podemos tener Lucciana [Pérez] y yo, y los de las chicas más jóvenes, ojalá sea un deporte que se pueda dar más a conocer.

Hay muchas personas que están tratando de que este deporte sea más accesible, simplemente por amor al tenis. Creo que esa es la idea: que nosotros, como jugadores, incentivemos a que más gente pueda crear accesos para otras personas y así masificar el deporte.

Entiendo que es un deporte costoso y que requiere mucho, pero en los últimos años pude ver cómo personas cercanas a mí están tratando de abrir las puertas para que sea más accesible.

- ¿Cómo vives el momento de consolidación de Ignacio Buse en el circuito masculino?

Es algo súper importante. Estoy muy contenta por él porque trabajó mucho para conseguir esto. Creo que significa bastante para todo el Perú porque da más visibilidad al deporte que practico y que muchas otras chicas practican.

Ver a una persona con la que creciste jugando los mismos torneos llegar tan lejos te da la motivación de decir: “¿Por qué no yo?”. Saber que trabajó bastante y que viene del mismo país demuestra que se puede llegar. Sin duda, da mucha motivación para aspirar a eso.

- Hace unas semanas se hizo viral una declaración de Ignacio Buse, quien dijo que podría ganarle a la número uno del mundo siendo él Top 35 ATP, ¿Cuál es tu postura sobre la comparación entre el tenis masculino y femenino?

Definitivamente son muy diferentes y es difícil comparar. Los hombres tienen cualidades distintas a las mujeres, sobre todo por un tema biológico. Es complicado hacer esa comparación.

Son deportes un poco diferentes. Entiendo también un poco lo que él dice, porque los hombres están acostumbrados a partidos muy físicos, que exigen bastante. En mujeres es completamente diferente, pero eso no significa menospreciar todo el esfuerzo que se hace en el lado femenino, porque también es muy demandante, a su manera.

No creo que él estuviera menospreciando al deporte ni tratando de bajarle el nivel al tenis femenino. No vi el stream, pero escuché que la situación se sacó un poco de contexto. Son las redes sociales y muchas veces no se conoce la historia completa.

El tenista nacional apareció en una transmisión en vivo junto a un reconocido streamer y fue consultado sobre si, siendo Top 100 o 200, vencería a la actual monarca del circuito WTA. Crédito: X Miguelcmm1

- ¿Qué viene ahora para ti de acá al final de la temporada?

Por ahora solo tengo planeado octubre. Será un mes con tres torneos: un W100, un W50 y todavía estoy decidiendo el último porque hay dos en la misma semana.

- ¿En Estados Unidos?

Todo será en Estados Unidos. En noviembre todavía tengo que ver qué torneos hay, porque en diciembre no se juegan torneos aquí. Soy de las personas que se planifican solo un mes adelante y prefiero tomarlo con calma.

- Aunque te planificas a corto plazo, ¿tienes algún sueño en el tenis?

Sí, a largo plazo me encantaría jugar los Grand Slam y también los Juegos Olímpicos para representar a Perú. Esos son mis sueños.

Creo que, si trabajo lo suficiente cada día, puedo llegar a alcanzarlos. Pero no miro tan lejos todavía porque me puede quitar un poco el enfoque diario y la motivación de las cosas que tengo que hacer. Prefiero ir paso a paso.

- ¿Tienes alguna tenista favorita del circuito femenino actual?

Me gusta bastante Elina Svitolina. También Aryna Sabalenka. A veces es un poco loca, pero muestra muchas emociones y creo que eso también es bueno porque demuestra cuánto le importa cada partido.

Svitolina me parece una persona increíble y, de cierta forma, me siento un poco identificada con su juego. No es de las jugadoras más grandes o fuertes, ni de las que golpean durísimo todo el tiempo. Eso es algo que admiro bastante de ella. Ellas dos son de mis favoritas.