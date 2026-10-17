Dana Guzmán cierra su notable paso por el W100 de Edmond en los cuartos de final: escalará al menos 65 casillas en el ranking

Dana Guzmán alcanzó los cuartos de final del W100 de Edmond. Crédito: FPT/Imagen Ilustrativa Infobae.

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Dana Guzmán cerró su participación en el W100 de Edmond en los cuartos de final, una instancia que le permitirá dar un salto en la clasificación mundial pese a la derrota ante la estadounidense Sloane Stephens. La peruana, ubicada en el puesto 529 del ranking WTA al inicio del torneo, cayó por 7-5 y 6-2 ante la ex número tres del mundo.

El resultado puso fin a una semana de cuatrovictorias para la tenista nacional en Oklahoma, donde ingresó desde la fase clasificatoria. Guzmán disputó su segundo partido en menos de 24 horas después de una jornada exigente el viernes 16 de octubre, cuando venció a Caroline Dolehide y a la alemana Tatjana Maria, primera favorita del certamen.

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Ante Stephens, quinta preclasificada y campeona del Abierto de Estados Unidos en 2017, Guzmán sostuvo la paridad durante gran parte del primer set. La estadounidense consiguió el quiebre en el undécimo juego y luego sacó para quedarse con la manga por 7-5.

La peruana tuvo opciones para mantener el partido nivelado, pero Stephens encontró mayor efectividad con su devolución en los momentos decisivos. En el segundo parcial se repitieron los quiebres consecutivos en el inicio, aunque la norteamericana consolidó su ventaja con un juego más consistente desde el fondo de la cancha.

Dana Guzmán se despidió del W100 de Edmond. Crédito: X Jorge Valencia.

La experiencia de la estadounidense, actual 133 del mundo, pesó en la recta final. Stephens encadenó juegos con su servicio y aprovechó las oportunidades de ruptura para establecer el 6-2 definitivo tras una hora y 22 minutos de partido en Edmond, Oklahoma.

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Más allá de la eliminación, la actuación de Guzmán incluyó uno de los resultados más relevantes de su carrera. La piurana de 23 años venció el viernes a Dolehide, ex número 41 del mundo, por 6-3, 3-6 y 6-2, antes de superar a Maria, entonces 71 del ranking WTA, por 6-4, 2-6 y 6-0.

Escala posiciones

La participación de Dana Guzmán en los cuartos de final le otorgará 26 puntos para el ranking WTA. La proyección indica que la peruana ascenderá entre 65 y 67 posiciones, por lo que pasará del puesto 529 a una ubicación cercana al 462 del mundo.

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El avance supondrá su regreso al top 500 y confirmará la recuperación de terreno tras el torneo estadounidense. La tenista ya había asegurado parte de ese avance con la victoria ante Dolehide, ya que defendía 17 puntos obtenidos en la edición anterior del certamen.

No te pierdas el emocionante desenlace del partido de tenis entre Tatjana Maria y Dana Guzmán en el ITF Edmond Open W100. Vive la tensión al llegar al punto de partido, con Guzmán a la cabeza. | YouTube / Tennis al Máximo

La nueva clasificación todavía no superará la mejor ubicación de su carrera. En agosto de 2026, Guzmán alcanzó el puesto 444 del mundo, una referencia que quedará a menos de 20 escalones si se confirma su ingreso en el lugar 462.

El rendimiento mostrado en Edmond le permitirá afrontar los próximos torneos con una mejor posición de partida y con resultados que respaldan su nivel frente a jugadoras de mayor recorrido. Los 26 puntos obtenidos en Oklahoma representan una de sus mayores ganancias en un mismo certamen durante esta temporada.

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Una semana inolvidables

Guzmán llegó al cuadro principal tras superar la clasificación y luego acumuló tres victorias en Edmond. En la última ronda de la fase previa derrotó a la estadounidense Julia Adams por 6-1 y 6-2, resultado que le abrió paso al torneo principal.

Ya en el cuadro central, eliminó a Dolehide en un partido de más de dos horas. La estadounidense había conquistado este año el W100 de Evansville y venía de disputar el WTA 500 de Guadalajara, donde ganó un encuentro en el cuadro principal.

Dana Guzmán consigue la mejor victoria de su carrera al vencer a Tatjana Maria en el W100 de Edmond y se instala en cuartos de final. Crédito: Difusión.

El punto más alto de la semana fue el triunfo ante Maria. La peruana ganó el primer set por 6-4, perdió el segundo por 6-2 y respondió con un contundente 6-0 en el decisivo. Con ese resultado, accedió por primera vez a los cuartos de final de un torneo W100.

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La derrota ante Stephens cerró una seguidilla de trece victorias consecutivas de Guzmán entre la fase previa y sus compromisos recientes en el circuito. La peruana dejó Edmond con tres triunfos en el cuadro principal y una proyección que la acercará a su mejor ranking histórico.