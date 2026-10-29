Campaña veterinaria gratis para este 10 de noviembre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Los vecinos podrán acceder a cuatro servicios gratuitos relacionados con la salud animal, la tenencia responsable y el registro de perros y gatos - Créditos: Magnific.

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La Municipalidad Metropolitana de Lima organizará una campaña veterinaria gratuita para perros y gatos el martes 10 de noviembre, con consultas médicas, desparasitación y orientación sobre tenencia responsable. La actividad, denominada Brigada Pet, se desarrollará en la Casa Municipal Vecinal n.° 4, en el Cercado de Lima, y estará dirigida a los vecinos que busquen atención preventiva e información para el cuidado de sus animales de compañía.

La jornada se llevará a cabo de 9 a. m. a 12 m. y reunirá cuatro prestaciones orientadas a la salud animal y la responsabilidad de los propietarios. Además de las evaluaciones, los asistentes podrán recibir recomendaciones para prevenir enfermedades y conocer los procedimientos vinculados con la inscripción de sus mascotas.

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La iniciativa busca acercar estos servicios a la población y fomentar prácticas que contribuyan al bienestar de los animales domésticos. La atención se realizará en el jirón Antonio Raimondi, cuadra 21, a la altura de la cuadra 1 de la avenida Nicolás Ayllón.

Los asistentes recibirán orientación sobre los cuidados básicos que necesitan sus animales de compañía, como alimentación adecuada, higiene, agua y atención veterinaria - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Qué servicios gratuitos ofrecerá la campaña veterinaria?

La Brigada Pet incluirá las siguientes prestaciones para los vecinos que acudan con sus perros o gatos:

Consultas médico-veterinarias: evaluación básica del estado de salud de las mascotas y orientación sobre los cuidados que requieren.

Desparasitación interna y externa: atención preventiva frente a parásitos que pueden afectar la salud de los animales, según las indicaciones del personal veterinario.

Charla sobre tenencia responsable: información para promover el bienestar animal, el cuidado cotidiano y el cumplimiento de las obligaciones de quienes tienen mascotas.

Orientación sobre el registro de canes y felinos: asesoría para conocer los procedimientos relacionados con la inscripción de perros y gatos, así como los requisitos aplicables.

Estas prestaciones combinan la prevención sanitaria con la educación de los propietarios. La desparasitación y las consultas permiten abordar necesidades básicas de salud, mientras que las charlas informativas contribuyen a reforzar los conocimientos sobre protección animal y convivencia en espacios compartidos.

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La tenencia responsable también implica proporcionar alimentación adecuada, agua, higiene, atención veterinaria y condiciones seguras para el desarrollo de cada mascota. Asimismo, los propietarios deben procurar que sus animales no representen riesgos para otras personas ni para otros ejemplares durante los paseos o en lugares públicos.

La Municipalidad de Lima realizará una campaña veterinaria gratuita para perros y gatos el martes 10 de noviembre en el Cercado de Lima - Créditos: Magnific.

En cuanto al registro, la orientación permitirá a los asistentes informarse sobre los trámites correspondientes. No obstante, la convocatoria difundida por la comuna no detalla si durante la jornada se realizarán inscripciones directamente ni especifica los documentos que deberán presentar los participantes.

La actividad constituye una oportunidad para recibir orientación profesional sin pagar por los servicios anunciados. Las consultas pueden ayudar a identificar necesidades de atención y resolver dudas sobre la prevención de enfermedades, aunque una evaluación básica no sustituye los exámenes adicionales o tratamientos que puedan requerirse.

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La comuna no ha precisado en la información proporcionada si existe un límite de cupos, si será necesario registrarse previamente o si los asistentes deberán cumplir condiciones específicas. Por ello, quienes deseen participar pueden revisar los canales oficiales de la Municipalidad de Lima para confirmar eventuales indicaciones adicionales antes de acudir.

¿Cómo proteger a los animales ante el calor?

Proporcionar agua fresca: Mantener recipientes limpios con agua disponible durante todo el día para evitar la deshidratación.

Garantizar sombra: Habilitar espacios ventilados y protegidos de la radiación solar, especialmente en patios, jardines y terrazas.

Evitar paseos en horas de calor: Sacar a las mascotas temprano por la mañana o al atardecer para prevenir quemaduras en las almohadillas.

No dejarlos dentro de vehículos: Las temperaturas aumentan rápidamente en espacios cerrados y pueden causar golpes de calor, incluso en periodos cortos.

No cortar demasiado el pelaje: el pelo ayuda a regular la temperatura y protege la piel de los rayos solares.

Reconocer señales de alerta: El jadeo excesivo, la salivación abundante, la debilidad y los vómitos pueden indicar un golpe de calor. Se debe acudir al veterinario de inmediato.

Proteger a los animales callejeros: Colocar agua limpia en lugares seguros y facilitarles acceso a zonas sombreadas.