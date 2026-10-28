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Aixa Vigil deja atrás las pifias de Alianza Lima y disfruta su presente en Universitario: “Nunca me incomodaron, estoy muy feliz ahora”

La atacante recordó los abucheos que recibió tras su salida del club ‘blanquiazul’ y aseguró que nunca afectaron su desempeño. Además, resaltó su felicidad por jugar en la ‘U’ y el respaldo de sus hinchas

La jugadora de las 'pumas' recordó las pifias que recibió la temporada pasada y manifestó su alegría por hoy jugar en el equipo del que es hincha. (Video: La Cátedra Deportes)
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Aixa Vigil atraviesa un momento especial con Universitario de Deportes en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La atacante ‘crema’ celebró el triunfo por 3-0 ante Deportivo Wanka, por la segunda fecha de la Fase 1, y se refirió tanto al crecimiento colectivo del equipo como a su presente en el club del que es hincha desde niña. También recordó las pifias que recibió de la afición de Alianza Lima la temporada pasada.

La ‘U’ ha comenzado el torneo con dos victorias consecutivas y es el único equipo que ha ganado sus dos primeros encuentros por 3-0. Pese a este arranque, Vigil evitó adelantar conclusiones sobre el rendimiento del conjunto dirigido por Francisco Hervás y remarcó que todavía tienen aspectos por mejorar.

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“El equipo aún se sigue pensando como grupo. Creo que tenemos mucho por mejorar y estos primeros partidos nos ayudan mucho a seguir creciendo y así compenetrarnos como equipo”, manifestó tras la victoria ante Deportivo Wanka.

El buen inicio de Universitario ha generado expectativas entre sus hinchas. Sin embargo, la atacante señaló que el plantel mantiene el foco en su propio rendimiento y en consolidar una identidad de juego, sin dejarse llevar por el entusiasmo de las primeras jornadas.

“Es muy rápido para hablar igual. El inicio ha sido bastante picante desde la semana pasada, pero nosotras seguimos trabajando en nosotras y es lo primero que me dice Paco (Hervás) cada vez que hablamos en el camerino antes de salir. Debemos concentrarnos en nosotras, en nuestro juego y en lo que queremos marcar como grupo”, explicó.

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Aixa Vigil disfruta su presente con Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Aixa Vigil disfruta su presente con Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Instagram Aixa Vigil

Aixa Vigil recuerda las pifias que recibió de los hinchas de Alianza Lima

Uno de los temas sobre los que se pronunció la atacante fue la reacción que tuvo la hinchada de Alianza Lima cuando la enfrentó la temporada pasada, mientras jugaba por la Universidad San Martín. En más de una ocasión, los aficionados ‘blanquiazules’ expresaron su molestia por su salida del club victoriano, donde Vigil había conseguido dos trofeos.

Ahora, con la camiseta de Universitario, la voleibolista aseguró que aquellos abucheos nunca afectaron su desempeño y expresó su felicidad por hoy jugar en el equipo del que es hincha desde toda la vida.

Las pifias nunca me incomodaron. O sea, es mi trabajo y donde esté yo siempre voy a dar el 100%. Estoy superfeliz de estar con la barra ahora, de disfrutar el equipo donde yo he sido hincha toda mi vida, es totalmente diferente. Así que nada, superfeliz de poder disfrutar este momento”, declaró.

De esta manera, Vigil destacó la conexión que siente con la afición ‘crema’ en esta nueva etapa de su carrera. La atacante busca responder a ese respaldo dentro de la cancha, mientras el equipo continúa su proceso de consolidación en la Liga Peruana de Vóley.

Aixa Vigil expresó su felicidad por jugar en Universitario, club del que es hincha desde niña.
Aixa Vigil expresó su felicidad por jugar en Universitario, club del que es hincha desde niña. Crédito: Prensa U Vóley

Universitario ya piensa en Olva Latino

El siguiente reto para las ‘pumas’ en el campeonato será el enfrentamiento ante Olva Latino, por la tercera fecha de la Fase 1. Aixa Vigil adelantó que el objetivo será mantener la propuesta de juego y preparar el partido a partir del análisis de su próximo rival.

“Será el mismo objetivo. Vamos a empezar a estudiar al rival y mantener nuestro sistema, defender, recibir y atacar como sabemos”, señaló.

Universitario intentará prolongar su racha de victorias y sostener el nivel mostrado en las dos primeras fechas. Por su parte, Vigil buscará seguir aportando al equipo en una temporada que ha comenzado con resultados positivos y en la que también disfruta de una conexión especial con la hinchada ‘crema’.

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