Julieta Lazcano confiesa cómo quedó su relación con jugadoras de Alianza Lima y el impacto de las críticas: “Se habló mucho de mi profesionalismo”

La 'Princesita' dio detalles de su relación con jugadoras 'blanquiazul' y cómo será ese partido con Atlético Atenea. Créditos: Entre Ceja y Ceja.

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Julieta Lazcano volvió a hablar de su etapa en Alianza Lima, club del que se marchó en medio de una polémica. La central argentina, que ahora juega en Atlético Atenea, reveló detalles de su relación con sus excompañeras y con los hinchas ‘blanquiazules’.

En el pódcast Entre Ceja y Ceja, Lazcano descartó un distanciamiento con las jugadoras de Alianza Lima. Explicó que aún las ve debido a que comparten el mismo lugar de entrenamiento.

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“A las chicas las veo porque entrenamos todas en el mismo lugar. No pasa nada, son las tías de India (su hija)”, afirmó entre risas.

La voleibolista también se refirió al próximo cruce entre Atenea y el vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley. Señaló que el equipo tiene objetivos definidos y que su prioridad personal pasa por recuperar su estado físico y su rendimiento.

“Nosotras ahora tenemos un objetivo muy puntual con Atenea, que es ir partido tras partido, porque todos son importantes para nosotras. En lo personal, mi primer objetivo es volver a ponerme bien físicamente y recuperar mi nivel. Entonces, no tiene mucho que ver con el rival, yo siempre digo, siempre lo dije y lo voy a repetir acá: mi único enemigo soy yo”, expresó.

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En ese contexto, Lazcano habló sobre la recepción que podría tener por parte de la hinchada de Alianza Lima cuando visite el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. La central pidió que el ambiente transcurra con tranquilidad.

“No sé, espero que tranquilo. Tranquilo, soy mamá ahora. No, que no me pongan en contra”, comentó.

Julieta Lazcano habló de cómo es su relación con las jugadoras de Alianza Lima y cómo le afectaron las críticas tras su polémica salida.

Su polémica salida de Alianza y cómo le afectó las críticas

Julieta Lazcano también se refirió a su polémica salida de Alianza Lima. La jugadora explicó que llegó al club con el objetivo de obtener el título, una meta que logró antes de priorizar su vida personal.

“Creo que es polémico por cómo se dio, por cómo se habló y todo. Pero, en lo personal, yo había venido acá a cumplir un objetivo, que era salir campeona. Lo logramos. Después, lo que pasó en mi vida personal al día de hoy… ¿qué te voy a decir? India es lo mejor que me pasó en la vida. Mi relación con David es increíble. Amo lo que estoy viviendo y lo estoy disfrutando un montón”, afirmó.

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Lazcano sostuvo que comprende la postura de la dirigencia de Alianza Lima, entre ellos Cenaida Uribe, que esperaba contar con ella para el Mundial de Clubes. Aun así, remarcó que no se arrepiente de la decisión que tomó.

“Entiendo, obviamente, que el club quería que yo me quedara para jugar el Mundial de Clubes. Pero, en lo personal, es así. Uno no decide cuándo se enamora o cuándo va a formar una familia. Sí, lo vas manejando, pero hoy en día siento que estoy viviendo una de las mejores decisiones de mi vida. Quien tenga una familia me entenderá. Cuando te enamorás realmente, también entendés de lo que estoy hablando”, señaló.

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Con empatía hacia quienes la cuestionaron y sin guardarse nada sobre lo que sintió, Lazcano habló del capítulo más turbulento de su carrera y del desafío que representa volver a ser madre y atleta de élite. (Alianza Lima)

La ‘Princesita’ reconoció que le afectaron las críticas a su profesionalismo tras su salida. No obstante, consideró que existen distintas miradas sobre lo sucedido.

“En su momento sí, porque se habló mucho de mi profesionalismo. Y yo decía: ‘Pucha, con lo insoportablemente profesional que intento ser todos los días, que hablen de eso’. Pero entiendo que ninguna verdad es absoluta. Podemos estar hablando los dos de lo mismo y vos tenés razón, y yo también. Depende mucho de la mirada y de lo vivido por cada uno”, concluyó.

¿Cuándo se enfrentará a Alianza Lima?

El partido entre Atlético Atenea y Alianza Lima corresponde a la sexta fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Aunque todavía no tiene una fecha confirmada, existe expectativa por el reencuentro de Julieta Lazcano con sus excompañeras en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

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