Perú Deportes

Julieta Lazcano confiesa cómo quedó su relación con jugadoras de Alianza Lima y el impacto de las críticas: “Se habló mucho de mi profesionalismo”

La ‘Princesita’ también anticipó el duelo de Atenea ante las tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley y habló sobre la recepción que podría tener de parte de los hinchas ‘blanquiazules’

La 'Princesita' dio detalles de su relación con jugadoras 'blanquiazul' y cómo será ese partido con Atlético Atenea. Créditos: Entre Ceja y Ceja.
Guardar

Julieta Lazcano volvió a hablar de su etapa en Alianza Lima, club del que se marchó en medio de una polémica. La central argentina, que ahora juega en Atlético Atenea, reveló detalles de su relación con sus excompañeras y con los hinchas ‘blanquiazules’.

En el pódcast Entre Ceja y Ceja, Lazcano descartó un distanciamiento con las jugadoras de Alianza Lima. Explicó que aún las ve debido a que comparten el mismo lugar de entrenamiento.

PUBLICIDAD

“A las chicas las veo porque entrenamos todas en el mismo lugar. No pasa nada, son las tías de India (su hija)”, afirmó entre risas.

La voleibolista también se refirió al próximo cruce entre Atenea y el vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley. Señaló que el equipo tiene objetivos definidos y que su prioridad personal pasa por recuperar su estado físico y su rendimiento.

“Nosotras ahora tenemos un objetivo muy puntual con Atenea, que es ir partido tras partido, porque todos son importantes para nosotras. En lo personal, mi primer objetivo es volver a ponerme bien físicamente y recuperar mi nivel. Entonces, no tiene mucho que ver con el rival, yo siempre digo, siempre lo dije y lo voy a repetir acá: mi único enemigo soy yo”, expresó.

PUBLICIDAD

En ese contexto, Lazcano habló sobre la recepción que podría tener por parte de la hinchada de Alianza Lima cuando visite el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. La central pidió que el ambiente transcurra con tranquilidad.

No sé, espero que tranquilo. Tranquilo, soy mamá ahora. No, que no me pongan en contra”, comentó.

Julieta Lazcano habló de cómo es su relación con las jugadoras de Alianza Lima y cómo le afectaron las críticas tras su polémica salida.
Julieta Lazcano habló de cómo es su relación con las jugadoras de Alianza Lima y cómo le afectaron las críticas tras su polémica salida.

Su polémica salida de Alianza y cómo le afectó las críticas

Julieta Lazcano también se refirió a su polémica salida de Alianza Lima. La jugadora explicó que llegó al club con el objetivo de obtener el título, una meta que logró antes de priorizar su vida personal.

“Creo que es polémico por cómo se dio, por cómo se habló y todo. Pero, en lo personal, yo había venido acá a cumplir un objetivo, que era salir campeona. Lo logramos. Después, lo que pasó en mi vida personal al día de hoy… ¿qué te voy a decir? India es lo mejor que me pasó en la vida. Mi relación con David es increíble. Amo lo que estoy viviendo y lo estoy disfrutando un montón”, afirmó.

Lazcano sostuvo que comprende la postura de la dirigencia de Alianza Lima, entre ellos Cenaida Uribe, que esperaba contar con ella para el Mundial de Clubes. Aun así, remarcó que no se arrepiente de la decisión que tomó.

“Entiendo, obviamente, que el club quería que yo me quedara para jugar el Mundial de Clubes. Pero, en lo personal, es así. Uno no decide cuándo se enamora o cuándo va a formar una familia. Sí, lo vas manejando, pero hoy en día siento que estoy viviendo una de las mejores decisiones de mi vida. Quien tenga una familia me entenderá. Cuando te enamorás realmente, también entendés de lo que estoy hablando”, señaló.

Julieta Lazcano – Alianza Lima Vóley – Perú – deportes – 20 agosto
Con empatía hacia quienes la cuestionaron y sin guardarse nada sobre lo que sintió, Lazcano habló del capítulo más turbulento de su carrera y del desafío que representa volver a ser madre y atleta de élite. (Alianza Lima)

La ‘Princesita’ reconoció que le afectaron las críticas a su profesionalismo tras su salida. No obstante, consideró que existen distintas miradas sobre lo sucedido.

En su momento sí, porque se habló mucho de mi profesionalismo. Y yo decía: ‘Pucha, con lo insoportablemente profesional que intento ser todos los días, que hablen de eso’. Pero entiendo que ninguna verdad es absoluta. Podemos estar hablando los dos de lo mismo y vos tenés razón, y yo también. Depende mucho de la mirada y de lo vivido por cada uno”, concluyó.

¿Cuándo se enfrentará a Alianza Lima?

El partido entre Atlético Atenea y Alianza Lima corresponde a la sexta fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Aunque todavía no tiene una fecha confirmada, existe expectativa por el reencuentro de Julieta Lazcano con sus excompañeras en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

Temas Relacionados

Julieta LazcanoAlianza LimaAlianza Lima vóleyLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Con un golazo de puro ‘chocolate’: Perú venció 3-1 a Irlanda y aseguró el top 20 en el Mundial Sub 15

El equipo dirigido por Diego Ortiz inició la jugada desde su propio arco, enlazó una serie de triangulaciones y convirtió un tanto destacado. Ahora enfrentará a Rusia en el torneo organizado por la FIFA

Con un golazo de puro ‘chocolate’: Perú venció 3-1 a Irlanda y aseguró el top 20 en el Mundial Sub 15

DT de Atlético Grau lanzó irónico comentario tras reprogramación del partido de Universitario: “El chiste se cuenta solo”

Gerardo Ameli expresó su incomodidad por el calendario del Torneo Clausura que afectan los días de descanso de los ‘albos’, que chocarán con la ‘U’ en Trujillo

DT de Atlético Grau lanzó irónico comentario tras reprogramación del partido de Universitario: “El chiste se cuenta solo”

Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Se juegan los últimos partidos de la jornada: Alianza Lima y Sportign Cristal definirán su futuro en la competencia, Sport Huancayo no pudo con Juan Pablo II, y Universitario esperará para medirse con Sport Boys, y mucho más

Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Regatas Lima vs Atenea: día, hora y canal TV para duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Las chorrillanas buscarán su tercer triunfo frente las ‘diosas’ en uno de los duelos más interesantes de la jornada. Conoce los detalles del decisivo choque

Regatas Lima vs Atenea: día, hora y canal TV para duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Gabriel Costa sorprende con opinión sobre el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Ojalá empaten. Quiero que Universitario salga campeón”

El futbolista uruguayo, nacionalizado peruano, jugó en los tres clubes grandes de Lima, aunque expresó su cariño por la ‘U’

Gabriel Costa sorprende con opinión sobre el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Ojalá empaten. Quiero que Universitario salga campeón”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renuncia el vocero de Ahora Nación en la Cámara de Diputados

Renuncia el vocero de Ahora Nación en la Cámara de Diputados

Vladimiro Montesinos saldría en noviembre y estaría dispuesto a asesorar al Gobierno, afirma su abogado

José Chlimper descarta ser el reemplazo de Luis Galarreta en la PCM: “quieren usar mi nombre para debilitarlo”

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Mininter se negó a pagar recompensas a informantes que ayudaron a capturar a dos de “los más buscados”, según documentos

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuestiona la presunta convivencia de Andrea San Martín con Yerko Santiago: “No te aportan nada”

Magaly Medina cuestiona la presunta convivencia de Andrea San Martín con Yerko Santiago: “No te aportan nada”

Precio de entradas para el concierto de Pitbull en Costa 21: descuentos de preventa y link de compra

Pitbull llegará a Lima para presentarse en Costa 21: fecha, cuándo inicia la preventa de entradas y más detalles del concierto

La lucha de Robotín en EE.UU: revela cuánto puede ganar en un día y el pedido de su hija para que vuelva a Perú

Luciana Fuster asume la dirección del Miss Grand Perú: ¿Y Jessica Newton?

DEPORTES

Con un golazo de puro ‘chocolate’: Perú venció 3-1 a Irlanda y aseguró el top 20 en el Mundial Sub 15

Con un golazo de puro ‘chocolate’: Perú venció 3-1 a Irlanda y aseguró el top 20 en el Mundial Sub 15

DT de Atlético Grau lanzó irónico comentario tras reprogramación del partido de Universitario: “El chiste se cuenta solo”

Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Regatas Lima vs Atenea: día, hora y canal TV para duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Gabriel Costa sorprende con opinión sobre el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Ojalá empaten. Quiero que Universitario salga campeón”