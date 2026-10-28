Felipe Chávez se luce en DFB Pokal: asistencia en Bayern Múnich vs Magdeburgo, en Allianz Arena, por la Segunda Ronda de Copa Alemana

El peruano, de 19 años, fue un efectivo clave para que Mateusz Zukowski anotara el empate a uno transitorio, en el Allianz Arena. | VIDEO: DAZN

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Felipe Chávez solo necesitó 15′ minutos para hacer de las suyas con Magdeburgo. Ubicado en el centro del campo, conformando un bloque de cemento con Luka Hyryläinen, se descolgó para ir a la zona de ataque y facilitar con un balón a su compañero Mateusz Zukowski, autor de una auténtica obra de arte contra el FC Bayern, en Allianz Arena, por la DFB Pokal.

El FCM había iniciado contra las cuerdas por la anotación tempranera de Michael Olise (10′). Aunque el golpe fue duro, los visitantes no declinaron y se mantuvieron firmes en su libreto de juego. Aprovechando que un acercamiento de Konrad Laimer se desactivó, Baris Atik recibió el balón y salió de la presión con un servicio hacia ‘Pippo’.

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Sin obstáculos por detrás y con el campo abierto, Felipe Chávez tuvo un libre tránsito por el centro del escenario. El repliegue ‘muniqués’ le permitió seguir con su marcha, aunque direccionándose hacia la izquierda. Allí observó la trepada del delantero polaco, a quien le cedió el esférico para que continuase la acción.

Con balón dominado, Mateusz Zukowski poco miedo tuvo para medirse a Jonathan Tah, a quien dejó relegado a pura potencia y tras recortar hacia adentro se animó a sacar un poderoso ‘misil’ que se ubicó en el palo más lejano y largo de Jonas Urbig, que solo atinó a seguir la trayectoria del lanzamiento.

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