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Sergio Peña le dio una mano al OFK Beograd para clasificar a los octavos de la Copa de Serbia: así le fue ante el Vrsac

El mediocampista peruano lleva 11 partidos consecutivos como titular en el club serbio, acumula dos goles en la temporada y se consolida como pieza irremplazable en el esquema del equipo de Belgrado

Sergio Peña - OFK Beograd – Copa de Serbia – Perú – deportes – 28 octubre
El volante peruano ingresó en el segundo tiempo y su equipo selló el pase a la siguiente ronda gracias a un gol del marfileño Yacouba Silue, pese a terminar con diez hombres. (Facebook: Zvanična prezentacija OFK Beograd)
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El OFK Beograd avanzó a los octavos de final de la Copa de Serbia 2026-27 al imponerse por 1-0 ante el Vrsac, club de la Segunda División, en partido disputado en condición de visitante. Sergio Peña, pieza clave en el mediocampo del conjunto serbio, saltó al campo en el segundo tiempo y fue parte del tramo decisivo del encuentro.

El único tanto del partido llegó a los 69 minutos por intermedio de Yacouba Silue, quien resolvió un compromiso que se mantuvo equilibrado durante gran parte de los noventa minutos. Pese a quedar con uno menos en el tramo final por la expulsión de Edmund Addo, el equipo de Belgrado sostuvo el resultado y celebró la clasificación.

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El partido: equilibrio en la primera mitad y golpe en el complemento

Sergio Peña - OFK Beograd – Copa de Serbia – Perú – deportes – 28 octubre
El OFK Beograd encontró la ventaja en el segundo tiempo después de una primera mitad sin goles ante el Vrsac. Sergio Peña ingresó a los 61 minutos y Yacouba Silue anotó ocho minutos después para encaminar la clasificación. (Facebook: Zvanična prezentacija OFK Beograd)

Durante los primeros 45 minutos, el OFK Beograd tuvo una leve superioridad en la posesión del balón, aunque no logró vulnerar la organización defensiva que propuso el Vrsac en su propio estadio. Ambos equipos generaron un par de situaciones con chances reales de gol, pero ninguno aprovechó las oportunidades y el marcador llegó al descanso sin alteraciones.

Al reinicio, el trámite se inclinó hacia el local. El Vrsac tomó la iniciativa en zona ofensiva y presionó en busca del primer tanto, aunque careció de la precisión necesaria para concretar sus aproximaciones. Ante ese panorama, el cuerpo técnico del OFK Beograd recurrió a su banco y envió al campo a Sergio Peña a los 61 minutos para reforzar el mediocampo y aportar dinámica al equipo visitante.

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La respuesta del conjunto de Belgrado no tardó. A los 69 minutos, el delantero marfileño Yacouba Silue conectó dentro del área y anotó el 1-0 que rompió el cerrojo del Vrsac. El tanto sorprendió a los locales, que a partir de ese momento contaron con muy poco tiempo para intentar revertir la situación.

Expulsión sobre el final y clasificación confirmada

Sergio Peña - OFK Beograd – Copa de Serbia – Perú – deportes – 28 octubre
El equipo de Sergio Peña superó una prueba exigente en la Copa de Serbia: ganó por la mínima al Vrsac y terminó el partido en inferioridad numérica. La solidez defensiva en el tramo final le permitió sellar el pase de ronda. (Facebook: Zvanična prezentacija OFK Beograd)

Cuando el partido parecía encaminado sin mayores sobresaltos, el OFK Beograd se complicó por cuenta propia. A los 87 minutos, Edmund Addo recibió la tarjeta roja y dejó al equipo visitante con diez jugadores en los instantes finales del encuentro. La inferioridad numérica generó cierta tensión, pero el conjunto serbio administró los minutos restantes con solidez y no permitió que el Vrsac igualara el marcador.

Con el pitazo final, el OFK Beograd selló su clasificación a los octavos de final de la Copa de Serbia 2026-27. La victoria ante un rival de segunda categoría no fue sencilla: el Vrsac planteó un esquema ordenado y complicó al visitante durante buena parte del encuentro, especialmente en el inicio del segundo tiempo. Sin embargo, la entrada de Peña y el remate de Silue inclinaron la balanza a favor del equipo de Belgrado.

Peña, titular indiscutido y referente del mediocampo serbio

Sergio Peña - OFK Beograd – Copa de Serbia – Perú – deportes – 28 octubre
La clasificación copera refuerza el buen momento de Sergio Peña en el OFK Beograd, donde acumula dos goles esta temporada. Tras superar al Vrsac, el mediocampista peruano y su equipo preparan el duelo liguero ante el Vojvodina (Facebook: Zvanična prezentacija OFK Beograd)

La participación del volante nacional en este torneo no es un hecho aislado. Sergio Peña atraviesa un momento de alto rendimiento en el OFK Beograd: en las últimas diez fechas de la liga local disputó los 90 minutos en cada ocasión, y en los últimos 11 compromisos fue parte del once inicial. El mediocampista peruano acumula además dos goles en lo que va de la temporada, cifra que refuerza su protagonismo dentro del equipo.

Con el pasaje a octavos asegurado, la atención del OFK Beograd se traslada ahora a la competencia doméstica. Este domingo, el club recibirá al Vojvodina en Belgrado con la necesidad urgente de sumar tres puntos.

En la liga local, los resultados positivos no han acompañado al equipo en las últimas semanas y la posición en la tabla obliga a reaccionar cuanto antes. El duelo ante el Vojvodina se perfila, entonces, como un partido de alto voltaje para el conjunto en el que milita el seleccionado peruano.

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