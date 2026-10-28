UNESCO incorpora al registro Memoria del Mundo documentos que reconocen a mujeres destacadas del Perú

El Registro Peruano Memoria del Mundo incorporó los expedientes de las condecoraciones de la Orden al Mérito de la Mujer, correspondientes al periodo 2004-2018.

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La historia de las mujeres peruanas que contribuyeron al desarrollo del país cuenta con un nuevo reconocimiento documental. La UNESCO incorporó a su Registro Peruano Memoria del Mundo un conjunto de resoluciones ministeriales que reúne información sobre figuras femeninas destacadas en distintos ámbitos de la sociedad.

El archivo corresponde a las condecoraciones de la Orden al Mérito de la Mujer otorgadas entre 2004 y 2018. Los expedientes contienen registros sobre mujeres cuyo trabajo tuvo relevancia en campos como la ciencia, el arte, el deporte, la organización comunitaria y la defensa de los derechos de sus comunidades.

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El reconocimiento se produjo en el marco de los 30 años del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), institución responsable de este patrimonio documental. La incorporación permite identificar y preservar documentos oficiales vinculados con las trayectorias de mujeres de distintas regiones del territorio peruano.

La entrega del certificado estuvo a cargo de Juan Yangali Quintanilla, presidente del Comité Peruano Memoria del Mundo de la UNESCO, quien reconoció el valor histórico de los expedientes. La ministra Mara Seminario recibió el documento en representación del sector.

El archivo reúne 214 resoluciones ministeriales y más de 2.700 folios

El patrimonio documental incorporado al registro lleva el nombre de “Autógrafas y Expedientes de las Resoluciones Ministeriales de condecoración Orden al Mérito de la Mujer, Lima 2004-2018”.

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Según la información proporcionada por el MIMP, el conjunto está integrado por 214 resoluciones ministeriales y 2.719 folios, organizados en ocho tomos. Estos documentos registran las condecoraciones concedidas a mujeres que destacaron por sus aportes en diferentes actividades y espacios de la sociedad peruana.

La documentación permite consultar los antecedentes vinculados con cada reconocimiento y conservar información sobre las personas distinguidas. Por su carácter oficial, las resoluciones forman parte de los registros institucionales del ministerio y constituyen una fuente documental para conocer las contribuciones femeninas reconocidas por el Estado durante ese periodo.

El archivo comprende los años 2004 a 2018, por lo que reúne expedientes correspondientes a distintas etapas de la entrega de esta distinción. Su incorporación al registro de la UNESCO reconoce la importancia de conservar estos documentos como parte de la memoria histórica del país.

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Mujeres indígenas, afroperuanas, científicas y deportistas forman parte del registro

La documentación está organizada en ocho tomos y conserva los antecedentes oficiales de los reconocimientos concedidos a mujeres peruanas.

Los expedientes incluyen referencias a mujeres con trayectorias diversas, entre ellas lideresas indígenas, representantes de comunidades afroperuanas, dirigentes comunitarias, científicas, artistas y deportistas. También figuran mujeres vinculadas con la historia de la Independencia del Perú.

La diversidad de perfiles documentados permite reconocer aportes que proceden de diferentes regiones y sectores de la sociedad. Las resoluciones conservan información sobre mujeres cuyo trabajo estuvo relacionado con el liderazgo, la participación comunitaria, la producción de conocimientos y el desarrollo de actividades culturales y deportivas.

Al referirse al valor de este archivo, la ministra Mara Seminario señaló: “Estos documentos guardan nombres, trayectorias y causas. En sus páginas están mujeres de todas las regiones del país: heroínas de nuestra Independencia, lideresas indígenas, afroperuanas y comunitarias, científicas, artistas y deportistas”.

La titular del MIMP también destacó la importancia de reconocer las contribuciones de mujeres que desarrollaron sus actividades fuera de los espacios de mayor visibilidad pública. “Cada expediente es la prueba de que el Perú se ha construido también con el coraje, el talento y la persistencia de sus mujeres, muchas veces lejos de los reflectores y contra la adversidad”, afirmó.

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La UNESCO reconoce el valor histórico del patrimonio documental

La incorporación al Registro Peruano Memoria del Mundo responde al valor histórico y documental de las resoluciones y sus respectivos expedientes. El certificado fue entregado por Juan Yangali Quintanilla, presidente del Comité Peruano Memoria del Mundo de la UNESCO, a la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Este reconocimiento sitúa el conjunto documental dentro de las iniciativas destinadas a identificar y preservar materiales relevantes para la memoria colectiva. En este caso, los documentos permiten conservar los antecedentes oficiales de las condecoraciones de la Orden al Mérito de la Mujer y la información relacionada con las personas distinguidas.

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La UNESCO cuenta con el programa Memoria del Mundo, orientado a la preservación y la visibilidad del patrimonio documental. Su labor comprende la identificación de archivos y documentos de importancia para la historia y la memoria, así como la promoción de medidas para facilitar su conservación.

El MIMP incorpora el reconocimiento a su aniversario institucional

Incluye referencias a lideresas indígenas, representantes afroperuanas, dirigentes comunitarias, científicas, artistas, deportistas y mujeres vinculadas con la Independencia.

La distinción coincide con los 30 años del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El archivo forma parte de la memoria institucional del sector y reúne documentos relacionados con las mujeres reconocidas mediante las resoluciones ministeriales emitidas entre 2004 y 2018.

La preservación de estos expedientes permite mantener los registros de las condecoraciones y conservar información sobre las trayectorias que motivaron cada reconocimiento. Los ocho tomos contienen documentación vinculada con mujeres de distintos orígenes y ámbitos de actividad.

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La incorporación al registro también contribuye a dar visibilidad a este patrimonio documental y a mantener disponibles sus referencias históricas. Los documentos reúnen antecedentes sobre mujeres cuyo trabajo y compromiso recibieron una distinción oficial del Estado peruano.