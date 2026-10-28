En directo | Accidente ferroviario en Toledo: al menos 10 muertos tras el choque de dos trenes en la línea Madrid-Andalucía

Dos trenes de pasajeros de alta velocidad han chocado este miércoles a primera hora entre Yébenes y Urda, en Toledo. La colisión entre el AVE y un Iryo se ha producido en torno a las 8:35 de la mañana, en el kilómetro 118 de la línea Madrid-Sevilla, y ha provocado que dos vagones cayeran por un terraplén.

Las primeras informaciones apuntan a varios heridos y al menos 10 muertos tras la colisión de los dos trenes. Por el momento, se desconocen las causas del choque. Renfe ha habilitado un número de asistencia únicamente a afectados y familiares de víctimas, para que familiares puedan contactar: 900 10 10 20. Será la localidad de Urda la encargada de habilitar un pabellón para acoger a los posibles afectados por el accidente ferroviario.