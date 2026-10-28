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En directo | Accidente ferroviario en Toledo: al menos 10 muertos tras el choque de dos trenes en la línea Madrid-Andalucía

El accidente de tren se ha producido a primera hora de este miércoles y ha hecho volcar dos vagones por un terraplén

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Dos trenes de pasajeros de alta velocidad han chocado este miércoles a primera hora entre Yébenes y Urda, en Toledo. La colisión entre el AVE y un Iryo se ha producido en torno a las 8:35 de la mañana, en el kilómetro 118 de la línea Madrid-Sevilla, y ha provocado que dos vagones cayeran por un terraplén.

Las primeras informaciones apuntan a varios heridos y al menos 10 muertos tras la colisión de los dos trenes. Por el momento, se desconocen las causas del choque. Renfe ha habilitado un número de asistencia únicamente a afectados y familiares de víctimas, para que familiares puedan contactar: 900 10 10 20. Será la localidad de Urda la encargada de habilitar un pabellón para acoger a los posibles afectados por el accidente ferroviario.

09:37 hsHoy

Más de 500 pasajeros involucrados en el accidente

Accidente entre un Iryio y un AVE de Renfe en Los Yébenes (Redes Sociales)
Accidente entre un Iryio y un AVE de Renfe en Los Yébenes (Redes Sociales)

Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha informado en Televisión Española que había más de 500 pasajeros dentro de los trenes que han colisionado este miércoles en la provincia de Toledo.

En concreto, en los vagones de Renfe viajaban 147 personas, entre ellas un bebé; mientras que el Iryo llevaba a 397 pasajeros.

09:32 hsHoy

Sánchez, “consternado” por el accidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado “consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo”. En redes sociales, Sánchez ha enviado su “cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”.

El accidente ha hecho que los partidos políticos cancelen su actividad de campaña. Frente Amplio ha sido la última organización en informar de la cancelación de sus actos y ha expresado su solidaridad con las personas afectadas.

Solo Abascal ha decidido continuar con los actos de precampaña. Desde Vox, afirman que la formación “seguirá denunciando la desvergüenza de la ‘campaña del amor’ del PSOE que causa muertos en España”.

09:23 hsHoy

Castilla-La Mancha activa el Plan de Emergencias tras el accidente

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha activado a las 9:15 horas de hoy el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM), en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, para la provincia de Toledo.

La dirección del PLATECAM ha decretado la activación de este Plan debido al accidente ferroviario registrado esta mañana por la colisión de dos trenes de alta velocidad en la estación de la localidad toledana de Urda.

Tras la activación del PLATECAM, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha se han movilizado todos los grupos de acción competentes en la emergencia y se ha movilizado el Puesto de Mando Avanzado (PMA), desde el que se realiza el seguimiento y se toman las decisiones operativas para atajar la emergencia en curso.

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cancelado la agenda prevista para este miércoles y se desplaza hacia Urda (Toledo) tras el accidente entre dos trenes de pasajeros. García-Page sigue “con atención y preocupación” los hechos.

09:16 hsHoy

El Sindicato Ferroviario dice que el accidente es “muy raro”

Accidente entre un Iryio y un AVE de Renfe en Los Yébenes
Accidente entre un Iryio y un AVE de Renfe en Los Yébenes (Redes Sociales)

El portavoz del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, ha dicho este miércoles que es “muy raro” el accidente de tren ocurrido a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo).

En declaraciones a Antena 3, ha apuntado que en esa zona no hay parada comercial, que la circulación está supervisada en tiempo real y que el tren tiene también información en tiempo real del estado de la vía y, si hay un obstáculo, como un tren, se pararía.

09:10 hsHoy

Sánchez cancela su agenda tras el accidente en Toledo

Accidente entre un Iryio y un AVE de Renfe en Los Yébenes
Accidente entre un Iryio y un AVE de Renfe en Los Yébenes

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha cancelado su presencia en un acto de la OMS después de que dos trenes colisionasen en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también ha cancelado su agenda y los actos de precampaña. “Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias”, ha expresado Feijóo, mientras mandaba todo su apoyo a los equipos de emergencias.

09:05 hsHoy

Al menos 10 muertos en el accidente de tren

El Gobierno ha confirmado que hay al menos 10 muertos tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo.

Habría sido el tren de Renfe el que dio al Iryo por detrás, provocando que dos vagones volcaran por un terraplén.

09:03 hsHoy

Testigo del accidente: “Saltó por los aires”

Dos trenes de alta velocidad han chocado a la altura de Los Yébenes (Toledo).

El comunicador Miguel Ángel Pérez Laguna ha relatado en Capital Radio que se encontraba en uno de los dos últimos vagones del AVE accidentado este miércoles. Según ha contado, sintió el golpe como si lo tuviera “delante”.

El golpe ha sido fortísimo”, ha expresado. Según su testimonio, el fuselaje del Iryo “saltó por los aires”, después de que ambos trenes colisionaran.

08:57 hsHoy

El alcalde de Los Yébenes afirma que se trata de un “accidente grave”

Un tren de alta velocidad de Renfe junto a un recuadro superpuesto con un mapa que señala un tramo ferroviario en Los Yébenes
Un mapa de seguimiento ferroviario en Los Yébenes señala el tren colisionado (Train Tracker 34)

El alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez Martín, ha informado de que se trata de un “accidente grave” en una entrevista con Televisión Española. La Policía Municipal se ha desplazado al lugar del accidente, a 25 kilómetros del casco del municipio.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha suspendido su agenda para el día y se ha trasladado hasta el centro de control de Atocha.

08:48 hsHoy

El tren de Renfe se encontraba parado por problemas de tráfico

Adif ha informado este miércoles de un alcance entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla. Según ha informado El País, el tren siniestrado de la compañía pública había parado y ralentizado su marcha minutos antes de la colisión, por un problema de tráfico en la línea.

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