Perú

Fenómeno El Niño: Programa de Alimentación Escolar prepara entregas anticipadas ante lluvias y huaicos en zonas vulnerables

La entidad adecuó sus normas para distribuir los productos en hogares, colegios o espacios seguros de las comunidades cuando se interrumpa el acceso por una emergencia climática

Una niña con uniforme escolar y mochila camina de espaldas sobre una acera junto a una calle anegada con vehículos al fondo
Una escolar camina por una vereda junto a una pista inundada por las lluvias en Piura, donde miles de estudiantes enfrentan riesgos por el Fenómeno El Niño. (UNICEF)
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Las lluvias intensas, los huaicos y el posible bloqueo de carreteras por el fenómeno El Niño podrían dificultar el acceso a las escuelas y la distribución de alimentos en las zonas más vulnerables del país. Ante estas situaciones, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) adoptará entregas anticipadas y modalidades alternativas de atención para asegurar la continuidad del servicio, según informó Silvia Salas, jefa de la Unidad de Educación Alimentaria y Nutricional, Fortalecimiento de Capacidades y Articulación del programa.

Durante una entrevista con RPP Noticias, la funcionaria explicó que el PAE adecuó su normativa para distribuir los alimentos en los colegios, en los hogares de los estudiantes o en espacios seguros de las comunidades, de acuerdo con las condiciones que enfrente cada localidad.

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Salas precisó que las unidades territoriales ya identifican puntos alternos de entrega cerca de las instituciones educativas. Si una comunidad queda aislada, el programa también evaluará trasladar la atención a un anexo, centro poblado o distrito cercano que cuente con infraestructura disponible.

Una mujer con bata blanca, mascarilla y cofia manipula latas de conserva sobre una mesa de madera junto a platos y vasos de plástico
Una especialista del Programa de Alimentación Escolar revisa latas de conserva. (Foto: Programa de Alimentación Escolar - PAE)

El PAE podrá atender en escuelas, hogares o comunidades

Salas señaló que el programa prevé distintas modalidades de entrega según las condiciones que enfrenten las comunidades. La alimentación podrá distribuirse en la institución educativa, en los hogares o en puntos seguros del entorno comunal.

“Ya hemos adaptado nuestra normativa para hacer cambio de modalidad”, sostuvo la representante del PAE. El objetivo, precisó, es mantener la disponibilidad de alimentos con las especificaciones técnicas y el aporte nutricional requerido para los escolares.

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Ante un eventual corte de carreteras por huaicos, las unidades territoriales deberán identificar un centro poblado, anexo o comunidad que cuente con infraestructura segura. Si no existe una alternativa cercana, el programa evaluará trasladar la atención a un distrito vecino.

La entidad también contempla anticipar las entregas a los usuarios cuando las condiciones climáticas adviertan posibles problemas de transporte. Según Salas, estas medidas ya están incorporadas en el marco normativo para facilitar una respuesta inmediata durante una emergencia.

Un motociclista con casco y mochila avanza sobre una motocicleta que cruza una calle urbana cubierta por agua marrón
Un motociclista cruza una calle anegada en el distrito Veintiséis de Octubre en Piura tras las lluvias registradas en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)

Más de 360 colegios de la UGEL 6 tendrán un nuevo cronograma de alimentación escolar

El PAE anunció que convocará en los próximos días el proceso de compras para el año 2027. La intención es que los proveedores de la industria alimentaria puedan planificar la producción y garantizar que los alimentos estén disponibles antes del inicio de clases.

La funcionaria afirmó que el proceso se realiza de forma paralela a la preparación frente a El Niño, debido a que la continuidad del servicio depende de contar con reservas y mecanismos de distribución adecuados en las zonas vulnerables.

El programa también recalendarizó la atención en las jurisdicciones donde las direcciones regionales de educación adelantaron el cierre del año escolar. Salas indicó que 12 de las 27 unidades territoriales registraron cambios en sus fechas de término.

Entre las regiones mencionadas figuran Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ica, Ayacucho, Arequipa, Áncash y Huánuco, además de la Unidad de Gestión Educativa Local 6 de Lima Metropolitana. En esta última jurisdicción, 363 instituciones educativas culminarán las clases en una fecha anterior, entre el 5 y 6 de diciembre, según lo señalado en la entrevista.

Varios niños permanecen sobre juegos metálicos en una zona recreativa cubierta de agua turbia, frente a casas y árboles
Varios niños juegan en un parque inundado por las lluvias en Piura, donde miles de menores enfrentan condiciones de riesgo asociadas al fenómeno El Niño. (UNICEF)

Tarma mantiene suspendido el consumo de un producto observado

Durante la entrevista, Salas también se refirió a la alerta por latas en presunto mal estado en una institución educativa de Tarma, en Junín. El PAE suspendió preventivamente el consumo de ese producto en las 83 escuelas que recibieron el mismo alimento.

La funcionaria indicó que la comunidad educativa reportó la situación y que la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) de Junín tomó muestras para realizar las evaluaciones correspondientes. El programa espera el informe de la autoridad sanitaria.

Cada lote distribuido cuenta con certificados que permitirán establecer la trazabilidad del producto, explicó Salas. Por ahora, el PAE mantendrá la suspensión hasta que concluya la investigación sanitaria.

En paralelo, el programa iniciará el 5 de noviembre un piloto en Tacna para trasladar progresivamente sus procesos de compra al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Salas sostuvo que el cambio busca reforzar el control, la seguridad y la transparencia en la selección de proveedores.

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