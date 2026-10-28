Paolo Reyna pidió a Universitario de Deportes negociar su desvinculación, pero el club le pone condiciones: ¿De qué se trata?

Reyna reconoció en julio que perdió la confianza durante su etapa en el Monumental. Ahora, cedido en Chiclayo, su representación busca cerrar ese capítulo de manera anticipada. (Juan Pablo II)

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Paolo Reyna, lateral izquierdo con contrato en Universitario de Deportes hasta finales de 2027, solicitó formalmente a través de sus representantes negociar la rescisión anticipada de su vínculo con el club de Ate. La petición se produjo esta semana, según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa Pepas de la PM.

La directiva merengue respondió con una condición: no autorizará la salida si el destino del jugador es Alianza Lima o Sporting Cristal, dos de sus rivales directos en la Liga 1. El futbolista, actualmente cedido al Juan Pablo II College de Chiclayo, aguarda una resolución mientras el Torneo Clausura 2026 avanza.

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La solicitud y la respuesta del club

Paolo Reyna solicitó negociar su salida anticipada de Universitario, pese a tener contrato vigente hasta finales de 2027. La directiva crema condicionó cualquier desvinculación a que el lateral no fiche por Alianza Lima o Sporting Cristal. (Universitario de Deportes)

El periodista Gustavo Peralta fue quien destapó la situación en el programa Pepas de la PM. “Paolo Reyna tiene contrato con la ‘U’ hasta 2027, pero esta semana su entorno solicitó negociar su desvinculación. Sin embargo, en la ‘U’ le han dicho que no lo desvincularán si es que se va a Alianza Lima o Sporting Cristal. Ahorita están entrampados en eso, caso contrario, acaba el 2026 y tiene que regresar en 2027 para jugar por la crema”, sostuvo el comunicador.

La posición de la dirección deportiva de Universitario es clara: el pase libre no está sobre la mesa si el defensor apunta a vestir la camiseta de alguno de los dos grandes rivales del club. Esa restricción dejó las negociaciones en un punto muerto. Si no se alcanza ningún acuerdo antes del cierre de la temporada, Reyna deberá reincorporarse al plantel crema a comienzos de 2027 para cumplir el tramo final de su contrato.

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El escenario es incómodo para ambas partes. El jugador lleva meses fuera del radar del cuerpo técnico merengue y el club, por su parte, no tiene intenciones de facilitar un traspaso que pueda fortalecer a un competidor directo en la pelea por el título nacional.

Un ciclo que nunca despegó en Ate

La etapa de Paolo Reyna en Universitario estuvo marcada por la falta de continuidad y la pérdida de confianza. El lateral reconoció que no pudo mostrar su mejor versión y admitió que se quedó con la sensación de haber jugado menos de lo esperado. (Universitario de Deportes)

Reyna llegó a Universitario a comienzos de la temporada 2025 con la etiqueta de jugador de proyección. Su paso por FBC Melgar lo había convertido en uno de los laterales izquierdos más codiciados del fútbol peruano, con un perfil marcado por la verticalidad y la velocidad por el carril zurdo. La directiva crema lo incorporó con la expectativa de que su presencia elevara la competencia interna en esa posición, incluso dentro de un sistema que alternaba entre el 3-5-2 y el 5-3-2 bajo la conducción de Jorge Fossati.

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Sin embargo, el rendimiento en los entrenamientos nunca acompañó las expectativas. Reyna no logró ganarse un lugar entre los titulares y su participación en el torneo anterior se redujo a 13 partidos en la Liga 1. En la campaña actual, con otros cuerpos técnicos al frente, su presencia cayó todavía más: apenas tres apariciones. Esa escasa continuidad lo dejó sin lugar en los planes del equipo y derivó en su cesión al Juan Pablo II College, institución de Chiclayo que atraviesa una temporada complicada en la lucha por evitar el descenso.

En julio de este año, el propio Reyna habló por primera vez sobre su etapa en el Monumental en conversación con la plataforma Toca y Pasa. “No fue como hubiera imaginado que pase, pero aprendí de cada uno de ellos que son muy buenos jugadores y personas. Eso es hermoso de estar en la U. Me quedé con la espinita clavada de que quería jugar un poco más, pero dependía de mí”, admitió el defensor nacido en Tacna.

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El lateral también identificó el factor que frenó su desarrollo: “Fue un tema mío. No me sentía el jugador que era antes que llegue a la ‘U’. Eso me pasó factura, porque perdí confianza”. Y cerró con una mirada hacia adelante: “No me sentía que estaba, pero ahora siento que aquí en Juan Pablo II es algo diferente para mí. Creo que aquí voy a recuperar mi mejor versión”.

Su presente en Juan Pablo II y la pelea por el puesto

Mientras las negociaciones con Universitario siguen trabadas, Paolo Reyna continúa su etapa en Juan Pablo II. El lateral aspira a ganar protagonismo en el equipo chiclayano, aunque su destino para 2027 dependerá de un acuerdo con la institución crema. (Universitario de Deportes)

En Chiclayo, Reyna encontró un entorno distinto. El Juan Pablo II College lo recibió como una incorporación de peso para reforzar el lateral izquierdo, una posición que durante el Torneo Apertura 2026 no tuvo un titular definido. Ni José Cánova ni Adriano Espinoza lograron consolidarse en esa demarcación, lo que dejó el puesto disponible para el defensor arequipeño.

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Su trayectoria y su formación en FBC Melgar lo posicionan como el candidato con más antecedentes para ocupar ese lugar en el esquema del equipo. A pesar de llegar a un club inmerso en la zona baja de la tabla, Reyna ve en esta etapa la chance de recuperar continuidad y nivel antes de definir su futuro contractual.

El desenlace de su situación con Universitario depende ahora de si las partes encuentran un punto de acuerdo que no implique un refuerzo directo para Alianza Lima o Sporting Cristal. Mientras esa negociación permanece trabada, el jugador sigue en cancha con Juan Pablo II y su vínculo con los merengues continúa vigente.

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