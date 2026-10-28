Pequeña ballena azul queda varada en playa de Arequipa: bañistas intentan desesperadamente devolverla al mar

Un equipo de voluntarios y ciudadanos se esfuerza por mantener con vida a una ballena azul joven que ha varado en la costa de Arequipa, en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía (Perú). A pesar de los esfuerzos de la comunidad, la ayuda oficial aún no llega, creando incertidumbre sobre el destino del animal. | Canal N

Guardar

Una ballena azul juvenil, de aproximadamente 16 metros de longitud, continúa varada desde la mañana de este miércoles 28 de octubre en la playa La Motobomba, en el sector conocido como La Curva, distrito de Deán Valdivia, provincia de Islay. El ejemplar lleva más de cinco horas sin poder desplazarse por sus propios medios ni regresar al mar, según el reporte de pescadores y pobladores que presenciaron el hallazgo.

De acuerdo con los testigos, el cetáceo quedó atrapado sobre la arena en la zona del mirador Siberia, dentro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía. Ante la imposibilidad del animal de reincorporarse al mar, bañistas y vecinos de la zona intentaron empujarlo manualmente en varias ocasiones, sin resultados favorables.

PUBLICIDAD

El cuerpo de una ballena yace sobre la arena en la orilla del mar mientras rompen las olas en Arequipa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pescadores alertaron sobre el varamiento prolongado

La situación se conoció luego de que pescadores de la zona advirtieran la presencia del animal y comunicaran el hecho a las autoridades locales. Los pobladores expresaron preocupación por la vida del ejemplar ante el tiempo transcurrido sin que lograra desplazarse.

“Lleva más de cinco horas sin poder moverse”, señalaron los pescadores que primero avistaron a la ballena, según el reporte recogido en la zona. La prolongación del varamiento generó temor entre los vecinos, que solicitaron una intervención especializada antes de que el estado del animal empeorara.

Una persona observa desde la orilla del mar el cuerpo de una ballena varada entre las olas de la playa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bañistas intentan devolverlo al mar

Mientras se esperaba la llegada de personal técnico, varios bañistas y pobladores se acercaron al cetáceo en un intento por empujarlo hacia el agua. Las maniobras, realizadas sin equipamiento ni experiencia específica, no lograron modificar la posición del animal sobre la arena.

PUBLICIDAD

Las autoridades presentes en el lugar advirtieron sobre los riesgos de este tipo de intervenciones. Una maniobra sin personal capacitado podría provocar lesiones al cetáceo y, además, poner en peligro físico a quienes intenten moverlo sin la preparación adecuada.

Un ejemplar de ballena yace en la arena húmeda de una playa mientras el oleaje del mar alcanza su cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imarpe y Sernanp evaluaron al animal

Ante los pedidos de auxilio, acudieron al sitio un especialista del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y efectivos policiales. El especialista de Imarpe inició un diagnóstico preliminar del estado de salud de la ballena apenas llegó al lugar.

Los pobladores también solicitaron la intervención de la Capitanía de Puerto y de la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia, con el objetivo de coordinar las acciones necesarias para intentar salvar al ejemplar. Hasta el momento, no se reportaron equipos especializados en el sitio para efectuar el traslado del animal de manera segura.

PUBLICIDAD