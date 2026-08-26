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Bayern Múnich le renovó contrato a Felipe Chávez hasta el 2028 y confirmó su cesión a club de la Segunda División de Alemania

‘Pippo’ afrontará la temporada en el Magdeburgo de la 2. Bundesliga con el objetivo de consolidarse y así regresar al gigante alemán. El director deportivo del club bávaro detalló los planes que la institución tiene para el atacante peruano

Bayern Múnich le renovó contrato a Felipe Chávez antes de prestarlo a Magdeburgo de la Segunda División de Alemania.
Bayern Múnich le renovó contrato a Felipe Chávez antes de prestarlo a Magdeburgo de la Segunda División de Alemania.
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Felipe Chávez continuará su desarrollo en el fútbol alemán tras confirmarse, este miércoles 26 de agosto, su cesión al 1. FC Magdeburg por parte del Bayern Múnich, club que además renovó su contrato hasta 2028 en señal de confianza en el potencial del atacante peruano de 19 años.

El equipo bávaro informó a través de su sitio web: “El FC Bayern ha ampliado el contrato de su atacante Felipe Chávez hasta el 30 de junio de 2028 y lo cederá durante la próxima temporada al 1. FC Magdeburg. El internacional peruano, de 19 años, ya adquirió experiencia en la Bundesliga durante la segunda vuelta de la pasada temporada, cuando jugó cedido en el 1. FC Köln”.

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Felipe Chávez jugará cedido en Magdeburgo durante esta temporada.
Felipe Chávez jugará cedido en Magdeburgo durante esta temporada.

Bayern Múnich confía en el talento de Felipe Chávez

Aunque Felipe Chávez no formará parte del plantel del Bayern Múnich para la temporada 2026/2027, el club mantiene su confianza en el delantero peruano. Durante la pretemporada, ‘Pippo’ sumó cuatro goles y una asistencia en cuatro partidos.

Christoph Freund, director deportivo del FC Bayern, expresó en el sitio oficial del club: “‘Pippo’ Chávez dio nuevos pasos en su desarrollo durante la segunda vuelta de la pasada temporada con sus apariciones en el 1. FC Köln y ahora deberá seguir teniendo minutos de forma regular en Magdeburgo. Hemos ampliado su contrato porque estamos convencidos de su potencial de cara al futuro”.

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El jugador peruano marcó el 1-1 ante FC Heidenheim. Créditos: X.

Felipe Chávez fue presentado en Magdeburgo

Mientras Bayern Múnich anunciaba la renovación y cesión de Felipe Chávez, el delantero peruano era presentado como nuevo jugador del Magdeburgo en la Segunda División de Alemania, donde afrontará la temporada 2026/2027 en busca de continuidad.

“El FCM ha incorporado a Felipe Chávez del FC Bayern München en calidad de cedido. Además, el club cuenta con una opción de compra por el mediocampista de 19 años. ¡Estamos contentos por el tiempo que compartiremos, Felipe!”, comunicó el club de la 2. Bundesliga en sus redes sociales, junto a fotografías de ‘Pippo’ con la camiseta y el director deportivo.

En sus primeras palabras como jugador del Magdeburgo, Chávez explicó que eligió sumarse al equipo por las oportunidades de crecimiento que ofrece a los jóvenes. “El FC Magdeburgo ofrece a los jugadores jóvenes excelentes oportunidades para desarrollarse y dar el siguiente paso. Por eso estoy tan contento de tener la oportunidad de jugar regularmente a un alto nivel aquí y seguir mejorando. Ahora quiero saltar al campo con el equipo cuanto antes, conocer a mis nuevos compañeros y adaptarme al Elba. Tengo muchas ganas de afrontar este nuevo reto y de mi etapa en Magdeburgo”.

Felipe Chávez jugará en Magdeburgo durante la temporada 2026/2027 en condición de préstamo con opción de compra.
Felipe Chávez jugará en Magdeburgo durante la temporada 2026/2027 en condición de préstamo con opción de compra.

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