Felipe Chávez espera vivir una noche mágica con Magdeburgo cuando enfrente a Bayern Múnich por la DFB Pokal: “Es un partido especial”

Felipe Chávez ha comenzado a aparecer como titular en la 2. Bundesliga. - Crédito: Magdeburgo

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Felipe Chávez experimentará una jornada demasiado especial y con sentimientos encontrados cuando pise, nuevamente, el gramado del Allianz Arena, pero para desafiar al FC Bayern con el Magdeburg por los 32avos de final de la DFB Pokal.

El destino ha querido que ‘Pippo’ tenga como oponente al club que lo formó y forjó para el más alto nivel en Alemania. Aunque las emociones lo invaden, hoy se debe al FCM y desde ese lado oficialista buscará vivir una gran noche en München.

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Felipe Chávez participó como titular por primera vez con FC Magdeburgo. - Crédito: Difusión

“Este es un partido especial, y también uno difícil. Es la Copa de Alemania: si pierdes, quedas eliminado; por eso hay que darlo todo. Ya veremos si eso basta”, declaró en la antesala del choque que dará por cerrada la Segunda Ronda.

“No tenemos que escondernos. Respetamos al Bayern, pero también sabemos de lo que somos capaces. Tenemos que creer y confiar en que podemos desplegar nuestro juego”, sumó el peruano.

El peruano entró de cambio y revolucionó parte del trámite con un excelso pase que devino en el 3-0 sobre Hannover 96. | VIDEO: DAZN

Antes de medirse contra los muniqueses, Felipe Chávez registró su primera titularidad con el 1. FC Magdeburgo en la resonante goleada 6-1 contra KSC, en condición de local. Aunque no se apuntó en el score, dio muestra de su fuerza y astucia en la base del centro del campo.

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Con respecto a ese estreno plausible, ‘Pippo’ indicó que “fue una sensación maravillosa jugar en el estadio desde el inicio y luego durante los 90 minutos completos”.

Felipe Chávez destacó con asistencia en goleada de Magdeburgo vs Hannover. - Crédito: FCM

Corazón muniqués

Aunque Felipe Chávez nació en la localidad de Augsburgo, su corazón late por München. Y no es para menos, dado que desde los 12 años defendió la camiseta del FC Bayern en distintas categorías hasta que su pasmosa progresión le permitió ascender al plantel profesional en la pasada Bundesliga.

La eclosión de ‘Pippo’, cariñoso seudónimo surgido en el ámbito familiar, llegó en la cantera. A pesar de que no llegaba a la mayoría de edad, sus condiciones hablaban por él. Su constancia goleadora con la U19 dio pie para que fuera promovido a la base U23, donde siguió con su ritmo atronador.

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El camino goleador de 'Pippo' en la pretemporada arrancó contra el modesto FC Rottach-Egern. | VIDEO: X

Fecha a fecha, Chávez se imponía en el plano local con cualquier variedad de goles o asistencias, pero el punto de inflexión llegó al momento que trasladó su impecable buen hacer en la UEFA Youth League, escenario en el que llegó a firmar más de cinco goles en dos periodos.

Atónito por esa impactante regularidad, el entrenador Vincent Kompany se animó a incluirlo con mayor recurrencia en los entrenamientos de la semana. Al atestiguar sus brillantes aptitudes, ordenó su presencia en una intertemporada, donde el peruano se presentó a lo grande haciendo gala de su rasgo goleador.

Felipe Chávez, de 19 años, se forjó en las categorías inferiores del FC Bayern y logró dar el salto en la Bundesliga. - Crédito: AFP

Con el propósito de contar con más recursos en ataque, el líder del Bayern Múnich autorizó a Felipe Chávez a ubicarse en la zona técnica a la espera de su oportunidad. El debut llegó en enero del presente año contra Wolfsburgo. Entró de cambio, disputando los últimos minutos de la victoria.

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Pese a esa aparición, el joven talento peruano no vio mayor continuidad por la amplia competencia. Su último juego como muniqués oficialmente se dio contra Augsburgo y luego fue cedido al FC Köln, donde no pudo descollar por la falta de confianza. De vuelta con los ‘bávaros’, participó en la pretemporada, goleó en algunos juegos, pero al final volvió a ser prestado, siendo su último paradero el 1.FC Magdeburg.