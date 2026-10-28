Perú

PJ exige a Fiscalía Suprema explicar por qué no acusó a Pedro Castillo por conspiración

Los jueces supremos penales quieren saber en qué momento y bajo qué argumento el Ministerio Público desestimó el delito por el que al final fue condenado el expresidete. Piden un “informe expreso y documentado”

Pedro Castillo en su último mensaje a la Nación, donde intentó dar un golpe de Estado.
Pedro Castillo en su último mensaje a la Nación, donde intentó dar un golpe de Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema requirió al Ministerio Público un “informe expreso y documentado” donde expliqué por qué se desestimó el delito de conspiración para la rebelión contra el golpista expresidente Pedro Castillo, delito por el que en primera instancia fue condenado a 11 años 5 meses y 15 días de prisión efectiva.

Como se recuerda, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos acusó a Castillo por rebelión; sin embargo, durante el transcurso del juicio, la Sala Suprema Penal Especial anunció que podrían desvincularse de la acusación y optar por calificar los hechos como una conspiración, que fue lo que al final ocurrió.

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Ahora, en apelación, los jueces supremos quieren saber “en qué momento y bajo qué fundamento el delito de conspiración para la rebelión dejó de ser objeto de la investigación preparatoria, así como las copias certificadas de las disposiciones fiscales emitidas”, según la resolución a la que accedió Infobae. Esto para resolver los argumentos desplegados por la defensa del exjefe de Estado.

Párrafos de un texto legal mecanografiado con varias líneas continuas resaltadas con un marcador de color amarillo
Un extracto de resolución judicial solicita un informe a la fiscalía sobre el curso del delito de conspiración para la rebelión en una investigación penal.

La Sala Penal Permanente también solicita al Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria si es que durante la investigación preparatoria o el control de acusación emitió alguna resolución sobre el delito de conspiración

Cabe recordar que cuando el Congreso levantó el antejuicio político de Pedro Castillo lo acusó por rebelión y alternativamente conspiración. No obstante, en algún momento de la investigación, el entonces fiscal supremo provisional Uriel Terán descartó el segundo delito.

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Al final la acusación fue presentada por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, solicitando 34 años de prisión contra Castillo.

Bien concedidos

La Sala Penal Suprema también admitió las apelaciones de Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta y Aníbal Torres contra la sentencia que los condena por el delito de conspiración para la rebelión.

Ahora, el tribunal deberá fijar fecha para la audiencia de apelación, donde las partes podrán exponer ante los jueces. Luego, se programará día y hora para la lectura de la sentencia de segunda instancia.

Aníbal Torres - Pedro Castillo - Betssy Chávez
Aníbal Torres, Pedro Castillo y Betssy Chávez.

Los jueces supremos también admitieron la apelación de la Fiscalía contra la absolución del general PNP Manuel Elías Lozada Morales. Buscan que se le imponga la misma condena que a los otros procesados en este caso.

Fallos adversos

El Poder Judicial ratificó la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por el caso de presunta corrupción que lo investiga desde 2023 y, días después, un juzgado de Lima Este rechazó un nuevo hábeas corpus con el que su defensa buscaba su excarcelación inmediata.

El 22 de octubre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva que pesa sobre Castillo Terrones por el caso de presunta corrupción. El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria rechazó el pedido de la defensa de sustituir la medida coercitiva por una comparecencia y confirmó su vigencia, que se extenderá hasta el 8 de marzo de 2027.

En este proceso, la Fiscalía imputa a Castillo los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión simple en agravio del Estado. Según la tesis fiscal, el exmandatario habría liderado una estructura criminal de carácter piramidal que operó desde la Presidencia para copar entidades públicas clave, entre ellas el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde se habría colocado a funcionarios afines por recomendación de un integrante del llamado “buró político” de la organización.

El 24 de octubre, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate declaró improcedente un nuevo recurso de hábeas corpus presentado a favor de Castillo. Con esa acción, interpuesta por el abogado Jesús Josué Ramos Falcón, la defensa buscaba la excarcelación del expresidente pese a la condena de 11 años que cumple por conspiración para la rebelión.

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