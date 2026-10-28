Dengue y Fenómeno El Niño: Perú compra 1,1 millones de vacunas ante el riesgo de nuevos contagios

La Organización Mundial de la Salud ya había advertido en julio de este año que podría aumentar los casos de dengue en el país - crédito Andina

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El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la compra de más de un millón de dosis contra el dengue, mientras Perú se prepara ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

La medida se suma a la campaña dirigida a adolescentes y jóvenes de 10 a 20 años en las zonas que el sector considera de mayor riesgo.

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Según informó el ministro de Salud, Luis Dyer, el país recibió cerca de 500 mil vacunas y formalizó una compra adicional de 1,1 millones. La decisión busca reforzar la respuesta sanitaria ante un escenario de lluvias y temperaturas que puede facilitar la presencia del mosquito transmisor. El funcionario también anunció hospitales de campaña en regiones del norte.

Almacenamiento de agua puede crear criaderos del mosquito

En una entrevista con Exitosa, César Munayco, representante del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, señaló que la temperatura, las lluvias y el almacenamiento doméstico de agua crean condiciones para que aumenten los criaderos. El especialista vinculó esa situación con las interrupciones del servicio que afectan a parte de la población.

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“Un factor importante es la temperatura y las lluvias, pero, también hay factores que tienen que ver con el agua. Toda la población del país no cuenta con agua las 24 horas. El 40% que no cuenta con agua, lo reserva en bidones o tinas, y si no hay un cuidado adecuado como taparlos o escobillar las paredes. Ahí es cuando el mosquito aprovecha y deja sus huevos formando un criadero”, afirmó.

Munayco precisó que el Minsa inició la vacunación el año pasado en Ucayali y Loreto. Luego, el programa se extendió a La Libertad, Lambayeque, San Martín y Lima. De acuerdo con sus declaraciones, la primera adquisición contempló 400 mil dosis y la nueva operación supera el millón de vacunas para ampliar la cobertura.

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“El Minsa viene vacunando desde el año pasado, empezamos en Ucayali y en Loreto. Se compraron 400 mil dosis y se amplió a La Libertad, Lambayequa, San Martín y en Lima. Se ha realizado la compra de más de un millón de vacunas”, agregó.

El acceso a la vacuna contra el dengue mediante compras conjuntas ofrece precios más accesibles y sostiene la estrategia inmunizadora a largo plazo. (Foto cortesía MINSA)

Vacunación apunta a personas de 10 a 20 años

La campaña prioriza a la población de 10 a 20 años. Dyer indicó que el avance de la primera dosis pasó de alrededor de 5% a entre 27% y 28% en menos de 40 días. El ministro afirmó que la ampliación de la vacunación forma parte de las acciones previstas ante El Niño, junto con la instalación de centros temporales de atención.

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En Piura se implementan dos hospitales de campaña, según el titular de Salud. También se trabaja en establecimientos de ese tipo para Tumbes, La Libertad, Lambayeque y Áncash. Dyer explicó que la finalidad es evitar una mayor presión sobre los hospitales, que operan cerca del 90% de su capacidad, de acuerdo con la información que difundió.

Munayco pidió a los colegios facilitar el acceso de las brigadas y convocó a las familias a completar el esquema. “Tenemos las vacunas pero la poblacion debe acudir o que los colegios den facilidades para vacunar a los niños de 10 a 17 años. Estamos vacunando hasta los 20 años. Es importante un trabajo en conjunto. Hay que evitar que en nuestras casas se formen los criaderos”, sostuvo.

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El ministro recomendó eliminar los recipientes con agua estancada, mantener la hidratación y limitar la exposición prolongada al sol, sobre todo entre adultos mayores, niños y trabajadores al aire libre. La prevención en los hogares incluye tapar los depósitos de agua y escobillar sus paredes, medidas que, según Munayco, reducen los espacios donde el mosquito deposita huevos.