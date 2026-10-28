Perú

Dengue y Fenómeno El Niño: Perú compra 1,1 millones de vacunas ante el riesgo de nuevos contagios

El Ministerio de Salud reforzó la inmunización de personas de 10 a 20 años y prepara hospitales de campaña en regiones del norte ante lluvias, altas temperaturas y mayor presión sobre los servicios sanitarios

Personal médico atendiendo a una persona con dengue
La Organización Mundial de la Salud ya había advertido en julio de este año que podría aumentar los casos de dengue en el país - crédito Andina
Guardar

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la compra de más de un millón de dosis contra el dengue, mientras Perú se prepara ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

La medida se suma a la campaña dirigida a adolescentes y jóvenes de 10 a 20 años en las zonas que el sector considera de mayor riesgo.

PUBLICIDAD

Según informó el ministro de Salud, Luis Dyer, el país recibió cerca de 500 mil vacunas y formalizó una compra adicional de 1,1 millones. La decisión busca reforzar la respuesta sanitaria ante un escenario de lluvias y temperaturas que puede facilitar la presencia del mosquito transmisor. El funcionario también anunció hospitales de campaña en regiones del norte.

Almacenamiento de agua puede crear criaderos del mosquito

En una entrevista con Exitosa, César Munayco, representante del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, señaló que la temperatura, las lluvias y el almacenamiento doméstico de agua crean condiciones para que aumenten los criaderos. El especialista vinculó esa situación con las interrupciones del servicio que afectan a parte de la población.

PUBLICIDAD

“Un factor importante es la temperatura y las lluvias, pero, también hay factores que tienen que ver con el agua. Toda la población del país no cuenta con agua las 24 horas. El 40% que no cuenta con agua, lo reserva en bidones o tinas, y si no hay un cuidado adecuado como taparlos o escobillar las paredes. Ahí es cuando el mosquito aprovecha y deja sus huevos formando un criadero”, afirmó.

Munayco precisó que el Minsa inició la vacunación el año pasado en Ucayali y Loreto. Luego, el programa se extendió a La Libertad, Lambayeque, San Martín y Lima. De acuerdo con sus declaraciones, la primera adquisición contempló 400 mil dosis y la nueva operación supera el millón de vacunas para ampliar la cobertura.

“El Minsa viene vacunando desde el año pasado, empezamos en Ucayali y en Loreto. Se compraron 400 mil dosis y se amplió a La Libertad, Lambayequa, San Martín y en Lima. Se ha realizado la compra de más de un millón de vacunas”, agregó.

El acceso a la vacuna contra el dengue mediante compras conjuntas ofrece precios más accesibles y sostiene la estrategia inmunizadora a largo plazo. (Foto cortesía MINSA)
El acceso a la vacuna contra el dengue mediante compras conjuntas ofrece precios más accesibles y sostiene la estrategia inmunizadora a largo plazo. (Foto cortesía MINSA)

Vacunación apunta a personas de 10 a 20 años

La campaña prioriza a la población de 10 a 20 años. Dyer indicó que el avance de la primera dosis pasó de alrededor de 5% a entre 27% y 28% en menos de 40 días. El ministro afirmó que la ampliación de la vacunación forma parte de las acciones previstas ante El Niño, junto con la instalación de centros temporales de atención.

En Piura se implementan dos hospitales de campaña, según el titular de Salud. También se trabaja en establecimientos de ese tipo para Tumbes, La Libertad, Lambayeque y Áncash. Dyer explicó que la finalidad es evitar una mayor presión sobre los hospitales, que operan cerca del 90% de su capacidad, de acuerdo con la información que difundió.

Munayco pidió a los colegios facilitar el acceso de las brigadas y convocó a las familias a completar el esquema. “Tenemos las vacunas pero la poblacion debe acudir o que los colegios den facilidades para vacunar a los niños de 10 a 17 años. Estamos vacunando hasta los 20 años. Es importante un trabajo en conjunto. Hay que evitar que en nuestras casas se formen los criaderos”, sostuvo.

El ministro recomendó eliminar los recipientes con agua estancada, mantener la hidratación y limitar la exposición prolongada al sol, sobre todo entre adultos mayores, niños y trabajadores al aire libre. La prevención en los hogares incluye tapar los depósitos de agua y escobillar sus paredes, medidas que, según Munayco, reducen los espacios donde el mosquito deposita huevos.

Temas Relacionados

DengueFenómeno El NiñoMinsaVacunasperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Felipe Chávez se luce en DFB Pokal: asistencia en Bayern Múnich vs Magdeburgo, en Allianz Arena, por la Segunda Ronda de Copa Alemana

El ‘11′ del club ‘blanquiazul’ se sirvió de un balón de su compañero Baris Atik para emprender una carrera por el centro del campo y luego abrir el esférico hacia la izquierda con el anotador Mateusz Zukowski

Felipe Chávez se luce en DFB Pokal: asistencia en Bayern Múnich vs Magdeburgo, en Allianz Arena, por la Segunda Ronda de Copa Alemana

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Desde prisión, el exmandatario expresó su deseo de reencontrarse con la adolescente, a quien dedicó una carta por su cumpleaños. “Cuatro años sin verte son una eternidad y una herida que nunca cierra”, escribió

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

La casa más estrecha de Perú busca entrar al récord Guinness: así es la vivienda de 63 centímetros de ancho en Huaral

Ubicada al norte de Lima, la construcción aprovecha cada centímetro para integrar ambientes destinados al descanso, la preparación de alimentos y las tareas domésticas

La casa más estrecha de Perú busca entrar al récord Guinness: así es la vivienda de 63 centímetros de ancho en Huaral
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Hugo Ccahuana, senador de Juntos por el Perú, se queda profundamente dormido en debate de crédito millonario

Adrián Villar pide salir en libertad a semanas de vencerse su prisión preventiva: PJ ya fijó fecha de audiencia

Jorge Nieto denuncia una “operación en marcha” para debilitar a la oposición del Congreso luego de la renuncia del senador Gavidia

PJ exige a Fiscalía Suprema explicar por qué no acusó a Pedro Castillo por conspiración

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel revive el programa ‘Aló, Gisela’ y celebra cómo inició su historia en televisión hace 39 años

Gisela Valcárcel revive el programa ‘Aló, Gisela’ y celebra cómo inició su historia en televisión hace 39 años

Hombres G en Lima: setlist, horarios y accesos para sus conciertos en el Estadio Nacional

Luciana Fuster es anunciada como nueva directora de Miss Grand Perú: ¿Y Jessica Newton?

‘El Titi’ participa en la procesión del Señor de los Milagros y comparte su fe por el Cristo Moreno: “Pido por mi familia y mis hijos”

Karen Dejo celebró los 15 años de su hija con exclusiva fiesta y le dedicó emotiva sorpresa: “Me enseñaste a ser madre”

DEPORTES

Felipe Chávez se luce en DFB Pokal: asistencia en Bayern Múnich vs Magdeburgo, en Allianz Arena, por la Segunda Ronda de Copa Alemana

Felipe Chávez se luce en DFB Pokal: asistencia en Bayern Múnich vs Magdeburgo, en Allianz Arena, por la Segunda Ronda de Copa Alemana

Sergio Peña le dio una mano al OFK Beograd para clasificar a los octavos de la Copa de Serbia: así le fue ante el Vrsac

ADT se aferra a la primera división y logra una victoria fundamental 2-0 ante CD Moquegua por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Paolo Reyna pidió a Universitario de Deportes negociar su desvinculación, pero el club le pone condiciones: ¿De qué se trata?

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada