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Felipe Chávez se alista para un partido especial: Magdeburgo, designado como rival del Bayern Múnich en la DFB Pokal

El destino se ha encargado que ‘Pippo’ vuelva a la que sigue considerando su casa en el marco de la Segunda Ronda de la Copa de Alemania, que será a partido único. La fecha del reencuentro aún no está fijada

Felipe Chávez, de 19 años, se forjó en las categorías inferiores del FC Bayern y logró dar el salto en la Bundesliga. - Crédito: AFP
Felipe Chávez, de 19 años, se forjó en las categorías inferiores del FC Bayern y logró dar el salto en la Bundesliga. - Crédito: AFP
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Felipe Chávez experimentará sensaciones encontradas en la última semana de octubre cuando desafíe a su más grande amor con la indumentaria del Magdeburgo. Por la segunda ronda de la DFB Pokal, medirá fuerzas contra el poderoso FC Bayern, vigente monarca de la copa de Alemania.

En el Museo del Fútbol Alemán se llevó a cabo el sorteo de la Segunda Ronda, que deparó el enfrentamiento entre ‘bávaros’ y ‘blanquiazules’ por un acceso directo a los octavos de final. Consignar que el choque será de carácter único. Para aquel entonces, se espera que ‘Pippo’ se haya establecido con los suyos.

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Bayern Múnich enfrenta a Magdeburgo por la Segunda Ronda de la DFB Pokal. - Crédito: @FCBayern
Bayern Múnich enfrenta a Magdeburgo por la Segunda Ronda de la DFB Pokal. - Crédito: @FCBayern

El Bayern Múnich, que recientemente ha recuperado su brillantez de la mano de un expeditivo Vincent Kompany, se hizo merecedor de su boleto a la nueva fase de la DFB Pokal tras arrollar 4-1 al modesto Osnabrück con anotaciones de Harry Kane (x2), Tom Bischof y Michael Olise.

Por su lado, el 1. FC Magdeburg no presentó mayores complicaciones para vencer con absoluta solvencia al Bahlinger SC, de la quinta categoría, con un rotundo 4-0, que significó su mayor victoria en la Copa de Alemania. Los goleadores de aquella jornada fueron Mateusz Zukowski (x2) y Falko Michael (x2).

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El Bayern Múnich y el Magdeburgo volverán a cruzarse con una historia breve, aunque marcada por resultados de gran peso. Los dos clubes disputaron tres encuentros oficiales hasta ahora. El antecedente inicial ocurrió en la Copa de Europa 1974/75, cuando representaban a Alemania Occidental y Alemania Oriental como campeones de sus respectivas ligas.

El conjunto muniqués ganó aquella eliminatoria de octavos de final a doble partido y después levantó el título. En 2000/01, el FC Magdeburgo, entonces en la Oberliga, eliminó al FC Bayern en la Segunda Ronda de la DFB Pokal tras penales. A pesar de ese colapso, el Bayern terminó esa temporada con la Champions League.

En noviembre del 2000, el Magdeburgo humilló al FC Bayern al eliminarlo de la DFB Pokal en la Segunda Ronda. - Crédito: Imago
En noviembre del 2000, el Magdeburgo humilló al FC Bayern al eliminarlo de la DFB Pokal en la Segunda Ronda. - Crédito: Imago

Ligazón emotiva para Pippo

Felipe Chávez tendrá el corazón dividido. Por un lado el sentimiento de congoja aparecerá no bien vea que al frente se encuentra su querido Bayern Múnich, pero por el otro surgirá el sentido del deber para sacrificarse como el que más por el Magdeburgo, la institución que apostó decididamente por su incorporación.

Sin oportunidades en Allianz Arena, pese a que realizó una pretemporada sobresaliente con números impresionantes para un joven hecho en las canteras muniquesas, el peruano comprendió que necesitaba abrirse con el fin de sumar minutos de calidad que le permitiesen crecer pensando en la selección nacional.

Así las cosas, hubo un entendimiento a tres partes para que Chávez, de 19 años, aceptara la propuesta del 1.FC Magdeburgo, que le garantizó regularidad y avance durante su andadura en la 2. Bundesliga. Eso sí, la maniobra manejada fue un préstamo anual con posibilidad de compra y recompra.

El Magdeburg ofrece a los jugadores jóvenes excelentes oportunidades para desarrollarse y dar el siguiente paso en sus carreras. Por eso estoy muy ilusionado con la oportunidad de tener minutos de juego regulares a un alto nivel aquí y seguir mejorando”, dijo Felipe en su presentación.

Felipe Chávez se ha vinculado al FCM bajo la fórmula de cesión con una opción de compra. - Crédito: 1. FC Magdeburg
Felipe Chávez se ha vinculado al FCM bajo la fórmula de cesión con una opción de compra. - Crédito: 1. FC Magdeburg

Chávez Fischer dio sus primeros pasos en el Augsburg, pero su talento fue detectado por el FC Bayern, que inmediatamente lo sumó a sus divisiones menores, donde en cada categoría despuntó con una solvencia alucinante.

La eclosión del futbolista peruano se dio a puertas de culminar su ciclo formativo. Derribó la puerta a punta de goles con la reserva y en la UEFA Youth League, lo que sirvió para que sumara apariciones esporádicas en la Bundesliga, aunque por la amplia competencia nunca logró hacerse de un sitio.

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