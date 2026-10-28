Perú

El ‘Papacóptero’ de la FAP que trasladará al papa León XIV en el Perú: así es el helicóptero MI-17 que volará hasta Cajamarca

La aeronave puede transportar hasta 24 pasajeros y cubrirá el recorrido entre Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, durante la visita apostólica del 11 al 16 de noviembre

La FAP asignó un helicóptero MI-17 para los desplazamientos del pontífice y su comitiva durante la visita apostólica al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. Composición: Infobae
La FAP asignó un helicóptero MI-17 para los desplazamientos del pontífice y su comitiva durante la visita apostólica al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. Composición: Infobae
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La Fuerza Aérea del Perú (FAP) presentó el helicóptero MI-17 asignado al traslado del papa León XIV durante su visita apostólica al país, prevista del 11 al 16 de noviembre. La aeronave, denominada ‘Papacóptero FAP’, formará parte del operativo de transporte para los desplazamientos del pontífice y su comitiva.

El recorrido por el norte peruano incluye el traslado entre Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba, localidad de la sierra de Cajamarca que no dispone de una pista de aterrizaje. Por esta razón, la institución seleccionó un helicóptero con capacidad para operar en las condiciones geográficas de la zona.

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El Ministerio de Defensa informó que el dispositivo aéreo también contará con unidades destinadas a la protección del recorrido y a la atención de posibles emergencias médicas. El despliegue incluye otros tres helicópteros MI-17, dos aeronaves Bell 212 y Bell 412, además de un avión ambulancia Beechcraft King Air 360C.

La preparación contempla tanto el traslado del pontífice como la asistencia sanitaria durante las actividades previstas en el país. Según la FAP, las aeronaves pasaron por revisiones técnicas y mecánicas para cumplir las funciones asignadas durante la visita.

Helicóptero MI-17 trasladará al papa León XIV y a su comitiva

Cobertura informativa desde el Grupo Aéreo Nº 8 donde integrantes de la Fuerza Aérea del Perú exhiben las aeronaves destinadas al traslado y la atención del sumo pontífice durante su visita al país. El reporte detalla la cabina médica equipada del avión ambulancia Beechcraft King Air 360 y presenta un helicóptero MI-17 asignado para las rutas de transporte aéreo.

El MI-17 elegido para transportar al sumo pontífice puede llevar hasta 24 pasajeros, además de los seis integrantes de la tripulación, y soporta una carga de hasta cuatro toneladas. La FAP dispuso cuatro unidades de este modelo para movilizar al papa León XIV y a los integrantes de su comitiva.

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El capitán Francesco Onetto, piloto asignado a la misión, explicó que el recorrido entre Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba tomará entre 30 y 40 minutos. La aeronave cuenta con una autonomía de vuelo cercana a las tres horas y puede operar tanto de día como de noche mediante visores nocturnos.

La elección del MI-17 responde a las características del destino. Santa Cruz de Succhabamba se encuentra a unos 2.000 o 2.100 metros sobre el nivel del mar y carece de una pista para el aterrizaje de aviones. Aunque existe acceso por vía terrestre, el helicóptero permitirá realizar el traslado aéreo hasta la localidad.

Onetto señaló que el aparato recibirá adaptaciones para facilitar el viaje del pontífice. Entre las medidas previstas figura la instalación de cojines especiales para mejorar su comodidad durante el trayecto.

Además de los cuatro MI-17, el operativo contempla dos helicópteros adicionales para labores de resguardo aéreo, de acuerdo con la información proporcionada durante la presentación de las aeronaves.

Avión ambulancia Beechcraft King Air 360C atenderá emergencias médicas

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) ha presentado el helicóptero MI-17 modificado, apodado 'Papácoptero', que será utilizado para el traslado del Papa León XIV durante su próxima visita a Cajamarca. Conoce los detalles de esta aeronave y el operativo de seguridad. Exitosa

El despliegue de la Fuerza Aérea incluye el Beechcraft King Air 360C, una aeronave configurada para el transporte sanitario de pacientes críticos. El avión, adquirido en 2025, cuenta con cabina presurizada y equipamiento para trasladar personas en camilla o incubadora.

Entre sus recursos figuran una camilla Spectrum, espacio para dos balones de oxígeno y conexiones eléctricas que permiten utilizar equipos médicos durante el vuelo. Su configuración facilita el traslado de hasta dos pacientes junto con el personal sanitario correspondiente.

Marco Muñoz, director de Información e Intereses Aeroespaciales de la FAP, informó que la unidad estará disponible para responder ante eventuales urgencias durante la visita papal. El equipo incluirá un médico emergencista y personal especializado.

“Dios no quiera que ocurra una emergencia o alguien necesite una emergencia, pero si lo requieren, estamos listos para resolver”, declaró Muñoz.

El avión ambulancia constituye uno de los recursos previstos para una eventual evacuación aeromédica. Su disponibilidad complementará las funciones de los helicópteros habilitados para trasladar pacientes desde los puntos donde se desarrollen las actividades.

Bell 212 y Bell 412 estarán disponibles para evacuaciones aeromédicas

El helicóptero conectará Chiclayo con Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. El recorrido tomará entre 30 y 40 minutos y responde a las condiciones geográficas del destino. Gob
El helicóptero conectará Chiclayo con Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. El recorrido tomará entre 30 y 40 minutos y responde a las condiciones geográficas del destino. Gob

La FAP también incorporará helicópteros Bell 212 y Bell 412, destinados a la evacuación de personas que requieran atención médica urgente. Estas aeronaves pueden transportar pacientes en camilla hacia hospitales o clínicas que dispongan de helipuertos.

El operativo prevé la participación de médicos aeronáuticos y paramédicos, además de las respectivas tripulaciones. Los helicópteros estarán disponibles para atender emergencias relacionadas con el papa León XIV, su comitiva o las personas que asistan a las actividades programadas.

El Ministerio de Defensa precisó que estas unidades también cumplirán funciones durante la misa multitudinaria prevista para el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Surco, Lima.

La combinación de helicópteros de transporte, unidades de evacuación y un avión ambulancia permitirá cubrir distintas necesidades durante los desplazamientos del pontífice. Las aeronaves deberán responder a las características de cada destino y a los requerimientos de asistencia médica previstos por la institución.

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