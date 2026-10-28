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El misterioso avión en el que viaja Flávio Bolsonaro finalmente despegó de Argentina rumbo a Estados Unidos

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, el vuelo realizaría una escala en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil para cargar combustible antes de continuar hacia su destino final por una ruta que evitaría el territorio brasileño

Finalmente el misterioso avión en el que viaja Flávio Bolsonaro despegó de Argentina rumbo a Estados Unidos
Finalmente el misterioso avión en el que viaja Flávio Bolsonaro despegó de Argentina rumbo a Estados Unidos
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El avión privado Gulfstream G400 en el que viajó el senador brasileño Flávio Bolsonaro y su familia despegó este martes del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones, con destino a Estados Unidos.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, en la aeronave viajarían ocho personas. Entre ellos la familia Bolsonaro.

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Además, trascendió que el vuelo realizaría una escala para cargar combustible en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil antes de continuar hacia su destino, en una ruta que evitaría el territorio brasileño.

La partida del avión, que había permanecido en el aeropuerto misionero desde la noche del lunes, se produciría en medio de la controversia por la situación judicial del senador, quien habría salido de Brasil pese a una orden atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que le impediría abandonar el país.

La aeronave, un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, pertenece a la empresa Baires Fly S.A. El avión había llegado a Puerto Iguazú el lunes por la noche, procedente del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, y su partida hacia Estados Unidos estaba prevista inicialmente para la noche de este martes.

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Avión Marca de Agua - Bolsonaro
El avión había llegado a Puerto Iguazú el lunes por la noche

Según la información publicada previamente por Infobae, la compañía había solicitado en la madrugada del lunes los trámites de Aduana y Migraciones para los pasajeros y la tripulación. El avión permaneció en el aeropuerto después de que la salida prevista para las primeras horas del martes no se concretara.

El lunes, Flávio Bolsonaro afirmó que agentes de la Policía Federal lo interceptaron cuando salía de la casa de su padre, en Brasilia, para comunicarle una decisión atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

“Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”, declaró el senador en un video publicado en redes sociales.

La restricción estaría vinculada con una investigación por presunto blanqueo de capitales relacionada con los vínculos entre el legislador y el abogado Willer Tomaz, quien también aparece en pesquisas sobre movimientos de fondos en el sector de las apuestas.

Bolsonaro sostuvo que la resolución se adoptó el domingo por la noche, después de su derrota frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral. Sin embargo, no precisó a cuál de las investigaciones que enfrenta correspondería la medida.

El avión permaneció en el aeropuerto de Puerto Iguazú después de que la salida prevista para las primeras horas del martes no se concretara (FlightRadar)
El avión permaneció en el aeropuerto de Puerto Iguazú después de que la salida prevista para las primeras horas del martes no se concretara (FlightRadar)

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?”, cuestionó el senador. Sus declaraciones aludieron a los comentarios de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, sobre la posibilidad de abandonar Brasil si perdía los comicios.

El Tribunal Supremo y la Policía Federal no respondieron de inmediato a las consultas sobre el caso, de acuerdo con la información publicada por las agencias. Bolsonaro tampoco precisó a cuál de las investigaciones judiciales que enfrenta correspondería la restricción.

El senador es investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero vinculadas con la financiación de la película biográfica sobre su padre, titulada Dark Horse. A esa causa se suma otra investigación en el Supremo por presunto blanqueo de capitales relacionada con Willer Tomaz, abogado y amigo cercano del legislador, según revelaron los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo en vísperas de la segunda vuelta electoral.

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