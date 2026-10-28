Perú

Adrián Villar pide salir en libertad a semanas de vencerse su prisión preventiva: PJ ya fijó fecha de audiencia

Hijastro de Marisel Linares se encuentra recluido desde febrero de este año por el proceso en el que se le imputan los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito

Marisel Linares revela por qué entregó su camioneta a Adrián Villar, implicado en la muerte de Lizeth Marzano. Captura: Domingo al día.
Marisel Linares revela por qué entregó su camioneta a Adrián Villar, implicado en la muerte de Lizeth Marzano. Captura: Domingo al día.
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El hijastro de la periodista Marisel Linares, Adrián Villar, solicitó el cese de la prisión preventiva que se le impuso por atropellar y causar la muerte de la deportista Lizeth Marzano en febrero de este año. Según pudo conocer Infobae, el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Tránsito y Seguridad Vial ya atendió el pedido de Villar y programó la audiencia de cese de la medida para el 18 de noviembre a las 8:10 de la mañana.

La audiencia tendrá lugar días antes de que venza el plazo de 9 meses de prisión preventiva. Se tiene previsto que la medida se cumpla el 25 de noviembre, a menos que la Fiscalía pida la prolongación.

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Infobae también pudo conocer que el Ministerio Público dio por concluida la investigación preparatoria y, en los próximos días, deberá presentar la acusación contra Villar Chirinos. El fiscal a cargo también deberá determinar si acusa a la periodista Marisel Linares o pide que se archive el proceso en su contra.

Adrián Villar

El debate respecto a Linares es si aplica o no la figura de excusa absolutoria, que exime de una pena a familiares cercanos que intentan encubrir al autor de un delito para protegerlo de la justicia.

La prisión preventiva de Adrían Villar

En marzo de este año, la Novena Sala Penal de Apelaciones de Lima confirmó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar, investigado por la muerte de Lizeth Marzano, atropellada mientras practicaba running en el distrito limeño de San Isidro. El tribunal rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del joven y ratificó la resolución dictada en marzo por el Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.

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La prisión preventiva comenzó a regir desde la detención de Villar el 26 de febrero de 2026, por lo que vencerá el 25 de noviembre de este mismo año. Los jueces superiores consideraron que la resolución de primera instancia contaba con una motivación adecuada y que no existían argumentos para disponer que enfrente el proceso en libertad.

Según la imputación fiscal, el 17 de febrero de 2026, alrededor de las 11:20 horas, Marzano corría por la avenida Camino Real, a la altura de la cuadra 8, en sentido de norte a sur. Un vehículo Chevrolet color gris gunsmoke, con placa C4L-243, conducido por Villar Chirinos, se desplazaba por el carril izquierdo cuando cruzó hacia el carril derecho y subió parte de la carrocería a la berma. El automóvil impactó por la espalda a la víctima y la arrojó varios metros, hasta la intersección de la avenida Camino Real con la calle Juan C. Cavero, en San Isidro. Pese a la colisión, el conductor continuó su trayecto a gran velocidad sin detenerse a auxiliarla.

Adrián Villar cumplirá 9 meses de prisión preventiva por el atropello y muerte de Lizeth Marzano
Adrián Villar cumplirá 9 meses de prisión preventiva por el atropello y muerte de Lizeth Marzano

Marzano Noguera quedó tendida en la calzada y fue trasladada al Hospital Casimiro Ulloa, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano severo. La joven falleció a las 00:08 del 18 de febrero de 2026 en ese mismo centro de salud.

Las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas en las inmediaciones del lugar permitieron reconstruir el recorrido posterior del vehículo. Las imágenes mostraron que, tras el impacto, Villar Chirinos cruzó el semáforo en rojo en la intersección de Camino Real con la avenida Álvarez Calderón, sin reducir la velocidad. En el trayecto se desprendieron fragmentos de autopartes producto de la colisión.

Horas después del hecho, el investigado se cambió de ropa y se trasladó junto a terceras personas, en un vehículo de color blanco, hasta la calle Eucalipto, también en San Isidro. Por estos hechos, la Fiscalía le atribuyó, además del homicidio culposo, los delitos de omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito.

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