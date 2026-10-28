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ADT se aferra a la primera división y logra una victoria fundamental 2-0 ante CD Moquegua por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Con tantos de Juan Lucumí y Said Peralta, el conjunto que tiene a su cargo Víctor Rivera salió de la zona de descenso y depende de sí mismo para continuar en la Liga 1

ADT derrotó por 2-0 a CD Moquegua en Tarma y salió de la zona de descenso.
ADT derrotó por 2-0 a CD Moquegua en Tarma y salió de la zona de descenso. Crédito: Instagram ADT.
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ADT de Tarma consiguió una victoria decisiva en la lucha por la permanencia al imponerse por 2-0 frente a CD Moquegua por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El estadio Unión Tarma fue el escenario de un resultado que alteró la parte baja de la tabla acumulada.

El conjunto dirigido por Víctor Rivera volvió a celebrar después de cinco partidos sin triunfos y sumó tres puntos que le permitieron salir de la zona de descenso. La urgencia por ganar se trasladó al campo desde el inicio, en un duelo entre rivales comprometidos con la permanencia.

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ADT tomó ventaja a los 18 minutos mediante Juan Lucumí. El atacante colombiano ejecutó un penal con sutileza: picó el balón y estableció el 1-0. La jugada se originó tras una mano de Cristian Enciso dentro del área de CD Moquegua.

El gol permitió que el cuadro tarmeño manejara con mayor calma el desarrollo, aunque el visitante buscó adelantarse para encontrar el empate. La situación de CD Moquegua se agravó poco antes del entretiempo, cuando Enciso fue expulsado tras una revisión del VAR.

El equipo de Víctor Rivera se impuso por 2-0 ante el conjunto sureño y salió de la zona de descenso. Crédito: X L1 MAX.

El defensor recibió la tarjeta roja a los 42 minutos por una agresión contra un rival. CD Moquegua quedó con diez jugadores y afrontó toda la segunda mitad en inferioridad numérica, un condicionante que redujo sus opciones de cambiar el rumbo del encuentro en Tarma.

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En el complemento, el elenco moqueguano intentó sostenerse en partido durante los primeros minutos. ADT recuperó el control y aprovechó los espacios que dejó su rival. La superioridad numérica terminó por inclinar el desarrollo a favor del equipo local.

A los 65 minutos, Said Peralta apareció en el área para convertir de cabeza y firmar el 2-0. El delantero selló un marcador que ADT defendió sin mayores sobresaltos hasta el pitazo final. El resultado representó su segunda victoria en 14 fechas del Clausura.

La formación tarmeña sostuvo la ventaja con orden y evitó que CD Moquegua encontrara situaciones claras en el cierre. Juan Lucumí, quien salió reemplazado a los 86 minutos, fue una de las figuras de una jornada que puede tener incidencia directa en la definición por la categoría.

ADT sale de zona de descenso

El triunfo dejó a ADT con 29 puntos en la tabla acumulada, por encima de Deportivo Moquegua, que figura en el puesto 16 con 28 unidades. FC Cajamarca, con 26 puntos, ocupa ahora la casilla 17, mientras que UTC Cajamarca permanece último con 13.

ADT salió de la zona de descenso y por ahora FC Cajamarca toma su lugar.
ADT salió de la zona de descenso y por ahora FC Cajamarca toma su lugar. Crédito: Instagram ADT.

La derrota por 3-1 ante UTC complicó a FC Cajamarca, que quedó como el segundo equipo que perdería la categoría junto al ya descendido cuadro cajamarquino. El elenco dirigido por José Soto no pudo aprovechar su condición de local en el estadio Héroes de San Ramón.

La combinación de resultados benefició a ADT, que depende de sus propios resultados en las tres fechas restantes. El equipo de Tarma deberá mantener la regularidad para sostener su lugar en la máxima categoría, en una definición que también involucra a Deportivo Moquegua y FC Cajamarca.

El panorama aún puede modificarse en las jornadas finales por la cercanía entre los equipos involucrados. ADT, que registra 31 partidos en la clasificación acumulada, tiene un punto de ventaja sobre Deportivo Moquegua y tres respecto de FC Cajamarca.

El fixture que le resta a ADT en la Liga 1 2026

  • Comerciantes Unidos vs. ADT (Estadio Juan Maldonado Gamarra / 3 de noviembre / 15:00 horas)
  • ADT vs. Sporting Cristal (Estadio Unión Tarma / programación por confirmar)
  • Cusco FC vs. ADT (Estadio Garcilaso de la Vega / programación por confirmar)

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