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Hugo Ccahuana, senador de Juntos por el Perú, se queda profundamente dormido en debate de crédito millonario

El parlamentario de Juntos por el Perú fue captado durmiendo mientras el pleno debatía medidas económicas relacionadas con la atención del fenómeno El Niño

El parlamentario de Juntos por el Perú fue captado durmiendo mientras el pleno debatía medidas económicas relacionadas con la atención del fenómeno El Niño
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El senador de Juntos por el Perú Hugo Ccahuana fue captado durmiendo profundamente este miércoles durante una sesión del pleno del Congreso en la que se debatía un dictamen que propone aprobar créditos suplementarios por más de 8.228 millones de soles para financiar acciones frente al fenómeno El Niño y reforzar sectores como seguridad ciudadana.

Las imágenes, difundidas por Canal N, mostraron al parlamentario entregado al sueño, mientras el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, José Arista (Fuerza Popular), exponía los argumentos a favor de la iniciativa.

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Ccahuana permaneció dormido durante un buen rato, incluso con la cabeza ladeada, mientras se debatía la propuesta, que plantea incorporar estos recursos al presupuesto del sector público para el año fiscal 2026, con el fin de atender diversas necesidades y obligaciones esenciales.

El financiamiento provendrá de las fuentes de Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, y se distribuirá entre distintos pliegos del Gobierno nacional y de los gobiernos regionales.

Hugo Ccahuana
El debate trataba un dictamen para aprobar créditos suplementarios por más de 8.228 millones de soles, destinados a medidas frente al fenómeno El Niño, seguridad ciudadana y otras obligaciones del Estado

Las imágenes recuerdan lo ocurrido la semana pasada, cuando el diputado Alejandro Manay, también integrante de Juntos por el Perú, fue captado mientras dormía durante una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara Baja.

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En esa reunión se debatían propuestas para derogar dos leyes vinculadas con las competencias de la Policía Nacional (PNP) y de la justicia militar-policial. La transmisión parlamentaria mostró al legislador con los ojos cerrados mientras el abogado penalista César Azabache, uno de los invitados, exponía sus argumentos sobre las normas cuestionadas.

Horas después, durante su intervención y ya repuesto, Manay cuestionó la ley 32735, a la que calificó de “ley de impunidad”, porque, según sostuvo, podría favorecer que queden sin sanción graves violaciones de derechos humanos cometidas durante intervenciones estatales.

“El fuero policial militar tiene sus orígenes en el virreinato del Perú. O sea, es una institución antigua, medieval, virreinal, colonial. Y bueno, hoy pervive, hoy subsiste bajo algunas justificaciones (...) no es posible que algunos colegas pretendan defender lo indefendible”, afirmó.

Hugo Ccahuana
El senador de Juntos por el Perú, Hugo Ccahuana, fue captado dormido durante una sesión del pleno del Congreso este miércoles

El parlamentario aludió a las muertes registradas durante las protestas de Ayacucho, el 15 de diciembre de 2022, y Juliaca, el 9 de enero de 2023, y acusó a responsables policiales, militares y políticos de beneficiarse de la impunidad.

“Y claro, quienes son responsables directos, por ahí policías y militares que han disparado, y quienes son responsables políticos de esto viven en impunidad y quieren justamente mantener vigente este tipo de leyes como la 32735 para librarse de los crímenes que han cometido”, manifestó.

Ccahuana había sido noticia días atrás al denunciar que sufrió un asalto armado en la región amazónica de Madre de Dios, cuando regresaba de una labor de fiscalización junto a integrantes de la Federación Nativa y varios sujetos armados interceptaron el vehículo en el que viajaban.

Según relató el parlamentario, los asaltantes lo obligaron a bajar del automóvil y lo golpearon dos veces en la cabeza con la empuñadura de una pistola, además de robarle su teléfono móvil y otros equipos utilizados durante la fiscalización, entre ellos dispositivos de comunicación y GPS.

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