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Felipe Chávez sobresale en Magdeburgo, tras prolongado parón FIFA: realizó su primera asistencia en goleada contra Hannover 96 por 2. Bundesliga

El mediocentro de perfil ofensivo necesitó poco más de 15′ minutos para demostrar un pequeño trazo de su talento. Suyo fue un servicio impecable para sellar el 3-0 del FCM, en condición de local

Felipe Chávez destacó con asistencia en goleada de Magdeburgo vs Hannover. - Crédito: FCM
Felipe Chávez destacó con asistencia en goleada de Magdeburgo vs Hannover. - Crédito: FCM
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Felipe Chávez comienza a demostrar fogonazos de sus capacidades como conductor de juego en el ascenso de Alemania. Con un puñado de minutos concedidos, el peruano se convirtió en un factor diferencial tras brindar una asistencia en el Magdeburgo vs Hannover, por la séptima fecha de la 2. Bundesliga.

Aunque ‘Pippo’ empezó en la zona de suplentes, manteniendo la tendencia desde su llegada al FCM, gozó de acción en el partido entrando de cambio pasada la hora de juego y trascendió con un pase gol que saldó un resultado atronador para los suyos.

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Felipe Chávez acercándose al saque de esquina para efectuar un centro. - Crédito: FC Magdeburg
Felipe Chávez acercándose al saque de esquina para efectuar un centro. - Crédito: FC Magdeburg

A los 85′ minutos, Felipe Chávez recibió un balón detrás del ecuador del campo y ante la presión de dos rivales, sacó un servicio largo y milimétrico con destino al polaco Mateusz Zukowski, quien atacó el espacio con absoluta libertad.

Sin mayor oposición, el delantero emprendió una marcha al área y una vez dentro de ella sacó un remate cruzado, imposible de bloquear para el portero Leo Weinkauf, que constituyó el 3-0 definitivo.

El peruano entró de cambio y revolucionó parte del trámite con un excelso pase que devino en el 3-0 sobre Hannover 96. | VIDEO: DAZN

La asistencia del peruano Chávez ha dejado muy en claro que su talento es determinante para descerrajar parcelas cerradas y que será de mucha ayuda siempre y cuando vaya adaptándose al ritmo del ascenso de Alemania.

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De momento, 1.FC Magdeburgo se estaciona en la quinta plaza de la clasificación de la 2. Bundesliga con 13 unidades y se postula como un candidato serio para luchar por las altas plazas.

Felipe Chávez sumó minutos en la goleada contra Kaiserslautern. - Crédito: Norman Seidler
Felipe Chávez sumó minutos en la goleada contra Kaiserslautern. - Crédito: Norman Seidler

¿Habrá espacio para <i>Pippo</i> en Perú?

Es una pregunta que no ha dejado de sobrevolar en la cabeza de más de un simpatizante de la selección peruana. Aunque su talento ha quedado en evidencia en más de una ocasión en las categorías inferiores del FC Bayern, todavía no ha sido suficiente para convencer a la selección nacional de hacerle un hueco.

A ello, convendría añadir, ciertos problemas vinculados a su tramo de forma (como ha sucedido en el último parón FIFA prolongado) han impedido que se mantenga en una nómina amplia confeccionada por Mano Menezes, aunque claro está que solo ha sido por una respectiva ventana internacional.

El técnico de la selección peruana habló de la ausencia del joven de 19 años. Créditos: América Deportes.

De seguir sumando minutos de calidad o asentarse como inicialista en el FCM, en una 2. Bundesliga impresionante por el ritmo atronador jugando en su fortín, la citación de ‘Pippo’ con Perú en los siguientes examinatorios de noviembre se caerá de madura, pero ello no significará que arranque acciones.

Porque, después de más de nueve meses de administración, Mano Menezes tiene muy avanzada la conformación del mediocampo, pese a que los resultados y rendimientos (salvo una honrosa excepción llamada Jairo Vélez) han sido muy deficientes e irregulares, respectivamente.

Piero Magallanes – Selección Peruana – Perú – deportes – 7 octubre
Piero Magallanes sumó sus primeros minutos con la bicolor frente a rivales de alto nivel. - Crédito: ITEA

En la primera línea de volantes, el preparador de la ‘bicolor’ ha apostado por la continuidad del veterano Yoshimar Yotún, cuyo compañero en labores de marcaje fue Wilder Cartagena o si requería de un mediocentro con perfil mixto ingresaba André Carrillo.

Metros más adelante aparecen, ya sea en distinta estructura, Piero Magallanes, Jhonny Vidales y el ‘Corviche’. De ahí que la lucha por un lugar en Perú se haya complicado para cualquiera, incluso para el propio Felipe Chávez. Sin embargo, si logra descollar en Magdeburgo y mantener su luminosidad como manija, muy probablemente comience a entrar a la dinámica de Menezes.

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