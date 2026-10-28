Perú

Jorge Nieto denuncia una “operación en marcha” para debilitar a la oposición del Congreso luego de la renuncia del senador Gavidia

El líder del Partido del Buen Gobierno sostuvo que hay una mayoría dispuesta a gobernar “desde el control absoluto” de las instituciones del Estado

Jorge Nieto sobre renuncia del senador Gavidia: “Hay una operación en marcha para debilitar a la oposición”. (Foto: Composición - Infobae)
Jorge Nieto sobre renuncia del senador Gavidia: “Hay una operación en marcha para debilitar a la oposición”. (Foto: Composición - Infobae)
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Jorge Nieto, jefe del Partido del Buen Gobierno, reconoció fallas en la selección de Jorge Gavidia y afirmó tener información sobre una operación destinada a debilitar a los partidos de oposición en el Congreso. El dirigente sostuvo que la salida del exintegrante de su agrupación afecta la confianza que el partido había despertado entre sus simpatizantes.

En conversación con Epicentro TV, el excandidato presidencial se refirió a la renuncia del senador Jorge Gavidia a su agrupación y sostuvo que “esta actitud y esta manera de argumentar lo que hace es traicionar una expectativa y esperanza que muchos jóvenes, hombres y mujeres pusieron en el partido. Nos afecta sin ninguna duda y afecta esa confianza. Eso es a mí lo que más me afecta”.

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Además, indicó que en el Congreso se estaría trabajando para producir debilidad en los partidos opositores, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados como una forma de ejercer el poder sometiendo a quienes tienen posiciones distintas.

El dirigente evitó afirmar que Gavidia hubiera recibido ofrecimientos o hubiera sido objeto de una “compra” política. Ante una pregunta sobre esa posibilidad, aseguró haber recibido “información de que hay grupos trabajando para producir horadación en los partidos de oposición, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados”, sostuvo.

Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno. (Foto: Agencia Andina)
Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno. (Foto: Agencia Andina)

Para el dirigente, el problema excede el episodio dentro de su agrupación y expresa una práctica de larga data en la política peruana. Cuestionó que las relaciones entre fuerzas políticas se construyan mediante presiones, prebendas o el aprovechamiento de procesos judiciales.

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Senador Gavidia y sus “diferencias doctrinarias”

Nieto Montesinos se refirió a las supuestas “diferencias doctrinarias”que habrían motivado al senador Jorge Gavidia a renunciar al Partido del Buen Gobierno y aseguró que estas ni siquiera fueron mencionadas por el legislador al interior de la agrupación política durante sus reuniones.

El líder de Buen Gobierno indicó que las citaciones a los plenos de diputados y senadores, así como a las reuniones de la bancada, quedaron registradas en un chat grupal con fecha y hora, pero que en ninguna se discutieron las diferencias de Gavidia con la línea del partido, por lo que cuestionó su decisión de apartarse.

“Si tenían tantas divergencias doctrinarias, primero las hubiera hecho saber antes de ser candidato”, dijo Nieto. Añadió que, luego de su elección, Gavidia debió exponer esas diferencias en el pleno de senadores de la organización.

En los exteriores del Congreso, Daniel Barragán ofrece declaraciones a los medios de comunicación durante una cobertura en vivo emitida por Canal N. El representante del Partido Cívico Obras responde preguntas de la prensa sobre la situación del legislador Jorge Gavidia tras su renuncia partidaria, la postura de su bancada ante una posible incorporación y temas vinculados a la agenda legislativa.

La evaluación del partido centrada en los proyectos de agrotecnología de Gavidia

El líder del partido explicó en Epicentro TV que la agrupación vio en Gavidia a una persona que podía aportar propuestas para el sector agrícola. El interés del partido estaba centrado en facilitar el acceso de los agricultores peruanos a nuevas tecnologías.

“Nos pareció una persona que tenía algo que aportar en materia de agrotecnología”, señaló. Según relató, esa expectativa pudo haber condicionado la evaluación de otros aspectos de su trayectoria.

El jefe partidario asumió una responsabilidad personal por la decisión. “Quizás esa luz nos hizo enceguecer un poco y no vimos la parte que estaba en sombras”, afirmó.

Tras la renuncia de Gavidia, Nieto dijo que recibió mensajes de personas que le atribuyen deudas y otros incumplimientos. “Me han llegado varios correos de personas que dicen: ‘A mí me hizo esto, a mí me hizo lo otro, a mí me pidió prestado, a mí no me pagó’”, declaró a Epicentro TV.

Jorge Gavidia anunció que renunciará a la militancia y a la bancada delPartido del Buen Gobierno en el Senado.
Jorge Gavidia anunció que renunciará a la militancia y a la bancada delPartido del Buen Gobierno en el Senado.

Nieto sostuvo que los antecedentes de una persona pueden ser utilizados como mecanismos de presión política. “Estas dificultades, más allá de sus vicisitudes personales, son usadas por fuerzas políticas que están acostumbradas a ello para presionar a la gente con el fiscal o con el juez”, dijo.

El dirigente partidario admitió que la agrupación no conocía todos los antecedentes que ahora han salido a la luz. Señaló que, durante la evaluación previa a la candidatura, verificaron una demanda por alimentos que parecía estar resuelta y sobre la cual Gavidia había dado explicaciones.

Nieto atribuyó parte del error a la expectativa que el partido había puesto en los proyectos de agrotecnología que presentó el entonces candidato. “No tuvimos unos filtros suficientemente exigentes para que se nos pasara una persona con estas dificultades”, afirmó.

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