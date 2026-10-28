Oliver Sonne ante una nueva oportunidad para recuperar protagonismo en Burnley por la llegada del nuevo entrenador Fabio Celestini

Fabio Celestini conducirá las riendas del Burnley, en cuyas filas se encuentra Oliver Sonne. - Crédito: Difusión

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El Burnley se encuentra sumergido en una grave crisis de malos resultados, lo que ha incentivado a los directivos a desmarcar a Nicky Hayen de la dirección técnica y anunciar la contratación de Fabio Celestini, cuya hoja de vida hace creer que la recuperación se dará en poco tiempo.

Contribuyó a que Basilea reaccionara de un mal arranque liguero y con mucha dedicación lo convirtió en una potencia, que finalmente dio la gran sorpresa al lograr un histórico doblete nacional con la consecución de la Superliga y Copa de Suiza. Su última aventura fue con el CSKA Moscú, donde levantó la Supercopa de Rusia.

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Fabio Celestini será el segundo técnico del club en la Championship 2026/27. - Crédito: Burnley

Con esos galones, Celestini se impuso frente a otros candidatos para asumir la dirección técnica del Burnley, que en su comunicado de presentación indicó que el suizo cuenta con una “capacidad demostrada para ganar” al igual que una habilidad que le permite “adaptarse a diferentes entornos futbolísticos”.

En su primera toma de contacto oficial, el nuevo líder de los ‘clarets’ elogió la composición del plantel pese a que la actualidad en la clasificación de la Championship 2026/27 es verdaderamente alarmante. Además, demostró un fiel convencimiento en que podrán luchar por cosas importantes.

“Veo al Burnley y veo un club con un gran potencial y jugadores de verdadera calidad, que pueden ayudarnos a alcanzar las ambiciones de nuestros aficionados”, indicó Fabio.

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“Conozco la situación en la que nos encontramos y ya la he vivido antes. Nuestros seguidores merecen ver a un equipo jugar con convicción desde el primer minuto”, amplió.

La llegada de Fabio Celestini es una magnífica oportunidad para Oliver Sonne. Al contar con un nuevo cuerpo técnico, las valoraciones empezarán de cero y ello le permitiría al ‘Vikingo’ demostrar su máximo nivel en los entrenamientos, lo que podría devolverlo como titular.

La experiencia del seleccionado peruano con los ‘clarets’ no ha sido la mejor. Desde que llegó no ha logrado asentarse entre los inicialistas ya sea en la Championship o Premier League. Esa circunstancia, además, lo obligó a irse cedido a Sparta Praga, donde ganó mayor regularidad. De vuelta a Turf Moor espera recuperar esa secuencia en un nuevo proceso.

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Oliver Sonne empezó la nueva temporada como titular, pero pronto perdió sitio. - Crédito: Burnley