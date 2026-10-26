Karen Dejo celebró los 15 años de su hija con exclusiva fiesta y le dedicó una emotiva sorpresa: “Me enseñaste a ser madre”

Karen Dejo comparte momentos de la fiesta de quince años de su hija, que incluye una presentación musical, un abrazo familiar y el baile con los invitados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La celebración de los 15 años de Mía Abanto Dejo, hija de la influencer y chica reality Karen Dejo, estuvo marcada por una exclusiva fiesta, momentos especiales y un emotivo discurso que conmovió a los invitados. La figura de la televisión peruana organizó una celebración para su primogénita, quien nació fruto de su relación con el piloto Carlos Abanto, y aprovechó la ocasión para expresarle cuánto ha significado su llegada a su vida. Sin embargo, uno de los detalles que llamó la atención fue la ausencia de su expareja durante el quinceañero.

Karen Dejo sorprendió a su hija en sus 15 años con un regalo especial y le dedicó una canción en vivo. Captura: IG @karendejoy.

A través de sus redes sociales, la integrante de EEG compartió algunos momentos de la celebración, que reunió a familiares, amigos e invitados en una noche preparada especialmente para Mía. La fiesta contó con una presentación musical de una agrupación de salsa y una propuesta de vestimenta formal en la que predominó el color negro, de acuerdo con las imágenes difundidas del evento.

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Karen Dejo sorprendió a su hija en sus 15 años con un regalo especial y le dedicó una canción en vivo. Captura: IG @karendejoy.

Uno de los asistentes fue el periodista de espectáculos Samuel Suárez, quien compartió detalles de la celebración a través de su plataforma Instarándula. Entre las imágenes que publicó destacó el momento en que Karen Dejo tomó la palabra frente a los invitados para dedicarle un mensaje a su hija, en una intervención en la que recordó su propia historia familiar y los desafíos que enfrentó durante su vida.

La celebración no solo estuvo marcada por la producción de la fiesta y los detalles preparados para la quinceañera. También fue una oportunidad para que la influencer expresara públicamente sus sentimientos hacia Mía y reconociera cómo la maternidad transformó su manera de afrontar la vida.

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La integrante de la farándula peruana protagonizó uno de los momentos más emotivos de la celebración de Mía Abanto Dejo. En su discurso, explicó que Carlos Abanto no pudo asistir y aseguró que su hija tendrá un momento especial con él. TikTok.

Karen Dejo recordó su historia familiar durante los 15 años de su hija

Durante su discurso, Karen Dejo habló de la familia en la que creció y de la importancia que tuvo su madre en su formación. La influencer recordó que ambas tuvieron que esforzarse para salir adelante y que esa experiencia influyó en la manera en que asumió su propio papel como madre.

“Yo vengo de una familia muy pequeña. Un matriarcado que solamente está mi mamá junto a mí. Me tocó junto con ella, luchar para salir adelante”, expresó frente a los invitados, según las imágenes difundidas por Instarándula.

La figura televisiva se mostró conmovida mientras hablaba de su primogénita, a quien dedicó palabras de cariño y buenos deseos. Más allá de los detalles de la fiesta, el discurso se convirtió en uno de los momentos centrales de la noche, al compartir con los asistentes parte de los sentimientos que acompañan su experiencia como madre.

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Karen Dejo sorprendió a su hija en sus 15 años con un regalo especial y le dedicó una canción en vivo. Captura: IG @karendejoy.

¿Por qué Carlos Abanto no estuvo en los 15 años de Mía?

Otro de los aspectos que llamó la atención durante la celebración fue la ausencia de Carlos Abanto, expareja de Karen Dejo y padre de Mía. La propia influencer hizo referencia a este detalle durante su discurso, al dirigirse directamente a su hija y explicarle que, aunque su padre no estaba presente esa noche, existe un vínculo afectivo entre ambos.

Karen Dejo sorprendió a su hija en sus 15 años con un regalo especial y le dedicó una canción en vivo. Captura: IG @karendejoy.

Karen Dejo recordó que ella misma creció sin una figura paterna y utilizó esa experiencia para hablarle a la quinceañera sobre su relación con Carlos Abanto. En sus palabras, reconoció que su hija tiene un padre que la ama, aunque por circunstancias que no precisó no pudo acompañarla en esa fecha especial.

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“No tuve la bendición de tener un padre. Tú sí tienes un papá que te ama mucho, que te quiere con todo el corazón. Por cosas que pasan no está aquí presente, pero sé que también vas a tener tu momento especial con él”, manifestó.

Karen Dejo sorprendió a su hija en sus 15 años con un regalo especial y le dedicó una canción en vivo. Captura: IG @karendejoy.

El emotivo mensaje que Karen Dejo dedicó a su hija

La parte más sentimental del discurso llegó cuando Karen Dejo agradeció públicamente la llegada de Mía a su vida y reconoció los cambios que experimentó desde que se convirtió en madre. Frente a sus invitados, la influencer expresó que su hija le permitió aprender, desarrollar nuevas fortalezas y afrontar la vida desde una perspectiva diferente.

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“El día de hoy no voy a dejar de agradecerle al mundo que hayas llegado porque me enseñaste a ser mejor mujer, me enseñaste a ser madre, a tener más paciencia, a ser más fuerte porque te quiero ver crecer, porque cada día de tu vida quiero que sonrías, porque quiero que el camino se te abra para que tú te realices profesionalmente, como ser humano, como profesional”, expresó emocionada.

Karen Dejo sorprendió a su hija en sus 15 años con un regalo especial y le dedicó una canción en vivo. Captura: IG @karendejoy.

La sorpresa de Karen Dejo: le cantó a su hija durante la fiesta

Además del discurso, Karen Dejo preparó una sorpresa especial para la quinceañera. La influencer decidió dedicarle una canción interpretada en vivo, un gesto que se sumó a los momentos emotivos de la celebración y que, según Samuel Suárez, tomó por sorpresa a Mía.

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El periodista compartió imágenes del momento en Instarándula y destacó el significado del regalo que la madre preparó para su hija. La interpretación musical fue uno de los detalles que diferenció la celebración, pues no se trató únicamente de una presentación para entretener a los asistentes, sino de una dedicatoria personal dirigida a la joven.

“Su madre le regaló esta hermosa canción con su voz en vivo, una sorpresa que no esperaba, se tiene la una a la otra siempre… Felicidades hermosas”, escribió Samuel Suárez al compartir el registro del evento.

Karen Dejo sorprendió a su hija en sus 15 años con un regalo especial y le dedicó una canción en vivo. Captura: IG @karendejoy.