El periodista Paul Pérez señaló que la continuidad del 'Pirata' en el cuadro 'celeste' atraería a canterano de Alianza Lima. (Video: Modo Fútbol)

Guardar

La llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal a mitad del 2026 le dio al club un delantero de experiencia para la pelea por la Liga 1. El ‘Pirata’ firmó inicialmente por seis meses, aunque su vínculo puede extenderse si cumple los objetivos previstos en su contrato.

Sin embargo, la opción de que el atacante argentino continúe durante la próxima campaña tomó fuerza a partir de la información de Paul Pérez. El periodista sostuvo que la intención del futbolista es seguir en actividad y que esa decisión podría influir en otro movimiento del mercado ‘celeste’.

PUBLICIDAD

“A mí lo que me dicen es que hoy en día, a estas alturas de octubre, el deseo de Hernán Barcos es continuar jugando una temporada más. Además, su presencia podría ser clave para que un futbolista que interesa en Sporting Cristal pueda llegar: Mauricio Arrasco”, contó en el programa Modo Fútbol.

Eso sí, la permanencia de Barcos dependerá de la evaluación del club ‘rimense’ y de las condiciones contractuales, pero su continuidad abriría una vía para que Mauricio Arrasco, uno de los volantes de mejor rendimiento en el campeonato local, se acerque a La Florida.

PUBLICIDAD

Hernán Barcos podría renovar con Sporting Cristal y sería clave para posible llegada de canterano de Alianza Lima que brilla en Liga 1.

Mauricio Arrasco no tuvo minutos en el primer equipo de Alianza Lima y buscó una oportunidad fuera de Matute. El mediocampista ofensivo llegó a FC Cajamarca por recomendación de Hernán Barcos, con quien coincidió en el cuadro ‘íntimo’, y se consolidó como una pieza destacada del equipo.

El futbolista de 22 años acumula siete goles y cinco asistencias en 29 partidos con el conjunto cajamarquino. Esos registros lo colocaron en la órbita de Sporting Cristal, que analiza opciones para reforzar su plantel de cara a la siguiente temporada. La entidad ‘blanquiazul’ también ha sonado para repatriarlo.

Hernán Barcos celebrando con Mauricio Arrasco la victoria de FC Cajamarca sobre Sport Boys. - captura: L1MAX

El gesto de Hernán Barcos con Mauricio Arrasco

La cercanía entre Hernán Barcos y Mauricio Arrasco quedó expuesta hace unos días en las redes sociales. El joven jugador publicó una historia en Instagram para agradecer un regalo que recibió del artillero de Sporting Cristal.

PUBLICIDAD

El obsequio fue una camiseta del cuadro ‘cervecero’ con el dorsal del ‘Pirata’. Arrasco acompañó la imagen con un mensaje para su excompañero: “Gracias por el detalle viejito CRACK”.

El gesto alimentó las versiones sobre un posible reencuentro entre ambos en La Florida. El equipo del Rímac tendría la posibilidad de sumar a un mediocampista con actualidad en el torneo local, con posibilidades de ser llamado a la selección peruana y con un referente ya conocido dentro del vestuario.

La camiseta de Sporting Cristal que Hernán Barcos le regaló a Mauricio Arrasco. - captura: Instagram Hernán Barcos

Los jugadores de Sporting Cristal que terminan contrato a fin de año

Sporting Cristal tiene 15 futbolistas con contrato hasta el cierre de la temporada. La lista incluye a Hernán Barcos, Irven Ávila, Luis Iberico, Jair Moretti, Christofer Gonzales, Cristiano da Silva, Cristian Benavente, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Ian Wisdom, Agustín Álvarez Wallace, Leandro Sosa, Gabriel Santana, Juan Cruz González y Renato Solís.

PUBLICIDAD

Santiago González no integra ese grupo porque todavía tendría un año más de vínculo. Además, el técnico Roberto Mosquera posee una cláusula de renovación sujeta a resultados.

Varios integrantes del plantel ya mantienen conversaciones por una posible extensión. Entre ellos aparecen Yotún, Iberico, Wisdom, Moretti, Sosa y Távara.

El caso del ‘Cholito’ Ávila apunta a una renovación por una temporada por la intención del club que se retire con la camiseta ‘celeste’ y luego permanezca ligado a la institución en otra función. En tanto, la situación de ‘Canchita’ continúa bajo evaluación debido a la lesión que lo alejó de las canchas desde marzo.

PUBLICIDAD

El ‘Chaval’ Benavente aparece como el único jugador con una salida más encaminada. El volante hispano-peruano buscaría un nuevo equipo para tener mayor continuidad.