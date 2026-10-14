Latina TV transmitirá todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 por señal abierta

Eric Jurgensen, gerente general y director de contenido y programación del 'Canal 2', dio a conocer esta importante noticia en la presentación de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina TV.

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Latina TV transmitirá los 132 partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 a través de su señal abierta, su página web y su aplicación. El anuncio se realizó en la presentación oficial del campeonato, que comenzará este sábado 17 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Eric Jurgensen Flores, gerente general y director de Contenidos y Programación de Latina, informó que la cobertura alcanzará los seis encuentros programados en cada jornada de fin de semana. El canal emitirá tres partidos los sábados y otros tres los domingos, sin necesidad de una suscripción.

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“La buena noticia es que, a partir de este sábado, vamos a transmitir los seis partidos, los tres que se van a jugar los sábados y los tres que se van a jugar los domingos, en vivo y directo por las pantallas de Latina”, declaró el ejecutivo durante el acto de lanzamiento.

La televisora tendrá una presencia mayor en la franja nocturna. Jurgensen indicó que el tercer encuentro de cada día llegará cerca de las 21:00, horario en el que esperan ampliar el alcance de la competencia. “Con mucha más audiencia, mucho más encendido, y eso es muy importante para el vóley en general”, sostuvo.

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Latina TV transmitirá los 132 encuentros de la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV.

El dirigente también vinculó la apuesta del canal con la historia de la disciplina en el país. “El vóley es el deporte que más felicidad le ha dado a los peruanos”, expresó ante representantes de la Federación Peruana de Vóley, patrocinadores, clubes y jugadoras.

La temporada contará con 12 participantes y tendrá novedades reglamentarias. Entre ellas aparecen la implementación del video challenge desde la primera fase y la inclusión de la selección peruana Sub-19, que tendrá competencia frente a los equipos de la máxima categoría nacional.

Alianza Lima busca el tetracampeonato

Alianza Lima iniciará la defensa de su título frente a Rebaza Acosta el domingo 18 de octubre, en el último partido de la primera fecha. El conjunto victoriano persigue su cuarto campeonato consecutivo luego de consolidar un tricampeonato en las últimas campañas.

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El estreno marcará el primer partido oficial de Alejandro Schneider como entrenador del cuadro ‘blanquiazul’. El técnico asumió el cargo tras la salida de Facundo Morando y tendrá el desafío de sostener la hegemonía local del plantel.

El equipo blanquiazul hace historia al conseguir su tercer título consecutivo. Acompaña al equipo en la ceremonia de premiación, la vuelta olímpica y la celebración desbordante junto a sus fanáticos.

Además de competir por el título nacional, Alianza Lima se prepara para disputar el Mundial de Clubes por segunda edición consecutiva. El equipo llegará al torneo tras una serie de amistosos internacionales y una victoria ante Regatas Lima en su último ensayo.

El plantel incorporó a Cristina Cuba, Ioana-Maria Baciu, Flavia Montes y Daniela Bulaich. También mantuvo una base con María Alejandra Marín, Clarivett Yllescas, Diana De la Peña, Sandra Ostos e Ysabella Sánchez.

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Programación de la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 17 de octubre

Atlético Atenea vs Olva Latino ( 14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Universitario de Deportes vs Deportivo Soan ( 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

San Martín vs Circolo Sportivo Italiano ( 19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Domingo 18 de octubre

Perú Sub 19 vs Deportivo Wanka (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Regatas Lima vs Deportivo Géminis ( 16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Rebaza Acosta vs Alianza Lima (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Programación de la fecha 1 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina