Perú Deportes

Latina TV transmitirá todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 por señal abierta

Eric Jurgensen Flores, gerente general del canal, confirmó la importante noticia en la presentación oficial del torneo. “El vóley es el deporte que más felicidad le ha dado a los peruanos”, consignó

Eric Jurgensen, gerente general y director de contenido y programación del 'Canal 2', dio a conocer esta importante noticia en la presentación de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina TV.
Guardar

Latina TV transmitirá los 132 partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 a través de su señal abierta, su página web y su aplicación. El anuncio se realizó en la presentación oficial del campeonato, que comenzará este sábado 17 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Eric Jurgensen Flores, gerente general y director de Contenidos y Programación de Latina, informó que la cobertura alcanzará los seis encuentros programados en cada jornada de fin de semana. El canal emitirá tres partidos los sábados y otros tres los domingos, sin necesidad de una suscripción.

PUBLICIDAD

“La buena noticia es que, a partir de este sábado, vamos a transmitir los seis partidos, los tres que se van a jugar los sábados y los tres que se van a jugar los domingos, en vivo y directo por las pantallas de Latina”, declaró el ejecutivo durante el acto de lanzamiento.

La televisora tendrá una presencia mayor en la franja nocturna. Jurgensen indicó que el tercer encuentro de cada día llegará cerca de las 21:00, horario en el que esperan ampliar el alcance de la competencia. “Con mucha más audiencia, mucho más encendido, y eso es muy importante para el vóley en general”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Latina TV transmitirá los 132 encuentros de la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley.
Latina TV transmitirá los 132 encuentros de la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV.

El dirigente también vinculó la apuesta del canal con la historia de la disciplina en el país. “El vóley es el deporte que más felicidad le ha dado a los peruanos”, expresó ante representantes de la Federación Peruana de Vóley, patrocinadores, clubes y jugadoras.

La temporada contará con 12 participantes y tendrá novedades reglamentarias. Entre ellas aparecen la implementación del video challenge desde la primera fase y la inclusión de la selección peruana Sub-19, que tendrá competencia frente a los equipos de la máxima categoría nacional.

Alianza Lima busca el tetracampeonato

Alianza Lima iniciará la defensa de su título frente a Rebaza Acosta el domingo 18 de octubre, en el último partido de la primera fecha. El conjunto victoriano persigue su cuarto campeonato consecutivo luego de consolidar un tricampeonato en las últimas campañas.

El estreno marcará el primer partido oficial de Alejandro Schneider como entrenador del cuadro ‘blanquiazul’. El técnico asumió el cargo tras la salida de Facundo Morando y tendrá el desafío de sostener la hegemonía local del plantel.

El equipo blanquiazul hace historia al conseguir su tercer título consecutivo. Acompaña al equipo en la ceremonia de premiación, la vuelta olímpica y la celebración desbordante junto a sus fanáticos.

Además de competir por el título nacional, Alianza Lima se prepara para disputar el Mundial de Clubes por segunda edición consecutiva. El equipo llegará al torneo tras una serie de amistosos internacionales y una victoria ante Regatas Lima en su último ensayo.

El plantel incorporó a Cristina Cuba, Ioana-Maria Baciu, Flavia Montes y Daniela Bulaich. También mantuvo una base con María Alejandra Marín, Clarivett Yllescas, Diana De la Peña, Sandra Ostos e Ysabella Sánchez.

Programación de la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 17 de octubre

  • Atlético Atenea vs Olva Latino ( 14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Universitario de Deportes vs Deportivo Soan ( 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • San Martín vs Circolo Sportivo Italiano ( 19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Domingo 18 de octubre

  • Perú Sub 19 vs Deportivo Wanka (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Regatas Lima vs Deportivo Géminis ( 16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Rebaza Acosta vs Alianza Lima (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
Programación de la fecha 1 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Programación de la fecha 1 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina

Temas Relacionados

Liga Peruana de VóleyVóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las nuevas quejas de Alianza Lima contra la CONAR: reclama el gol anulado a Kevin Quevedo ante Cusco FC y denuncia perjuicio del VAR

El cuadro victoriano acumula tres quejas formales en una misma temporada y advierte que los errores del videoarbitraje no solo los perjudican a ellos: también cuestionan la equidad de todo el campeonato peruano

Las nuevas quejas de Alianza Lima contra la CONAR: reclama el gol anulado a Kevin Quevedo ante Cusco FC y denuncia perjuicio del VAR

Antonio Rizola esquiva las críticas y reivindica el boleto al Mundial Sub 19: “Fue una clasificación de la Federación Peruana”

El seleccionador absoluto acompañó al equipo en Maracaibo y resaltó el trabajo conjunto de la FPV, Martín Escudero y las voleibolistas para alcanzar el objetivo mundialista

Antonio Rizola esquiva las críticas y reivindica el boleto al Mundial Sub 19: “Fue una clasificación de la Federación Peruana”

José Soto reconoce que la “situación es complicada” en CD Moquegua por la amenaza del descenso en Liga 1 2026, pero confía en una reacción inmediata

‘Pepe’ no teme a la situación delicada que atraviesa el conjunto sureño. Considera que el plantel solo requiere un shock de confianza para salir adelante del fondo de la tabla

José Soto reconoce que la “situación es complicada” en CD Moquegua por la amenaza del descenso en Liga 1 2026, pero confía en una reacción inmediata

Partidos de hoy, martes 13 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está marcada por encuentros importantes en la UEFA Champions League, así como la Copa Sudamericana y otros torneos. Conoce la agenda completa del día

Partidos de hoy, martes 13 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Por qué Raúl Ruidíaz no jugará ante Alianza Lima con el Atlético Grau en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El atacante de 36 años no se sumará a la delegación que parte hacia Lima y su ausencia obliga al conjunto de Piura a buscar nuevas fórmulas en el frente de ataque para no salir derrotado de La Victoria

Por qué Raúl Ruidíaz no jugará ante Alianza Lima con el Atlético Grau en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Miraflores: municipio de Renovación Popular guarda silencio ante ataque homófobo y agresión sexual a deportista

Miraflores: municipio de Renovación Popular guarda silencio ante ataque homófobo y agresión sexual a deportista

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Empresario se compromete a contratar a Andrés Hurtado si sale de prisión: ‘Chibolín’ produciría espectáculos

Presidente de la Comisión de Constitución afirma que “no hay tiempo” para añadir más puntos a facultades legislativas

¿Cuándo Keiko Fujimori oficializará el regreso de las expulsiones en los colegios? Esta es la fecha clave

ENTRETENIMIENTO

Zuliet Seminario contra la organización del ‘Miss Grand International’: “Es un gran negocio”

Zuliet Seminario contra la organización del ‘Miss Grand International’: “Es un gran negocio”

Chile quiere evitar el caos de Perú en conciertos de BTS: prohíbe campamentos y carpas días previos a sus shows en Santiago

Pamela Franco denuncia a Pamela López por violencia psicológica al denigrarla en su streaming

El papa León XIV inspira una trilogía de música criolla: Compositor Coco Llaque presentó el vals ‘Quien vuelve trae esperanza’

“¡Perú es clave!”: Taehyung se despide de Perú con fotos de su paso por Lima entre comida, parapentes y previas al concierto de BTS

DEPORTES

Las nuevas quejas de Alianza Lima contra la CONAR: reclama el gol anulado a Kevin Quevedo ante Cusco FC y denuncia perjuicio del VAR

Las nuevas quejas de Alianza Lima contra la CONAR: reclama el gol anulado a Kevin Quevedo ante Cusco FC y denuncia perjuicio del VAR

Antonio Rizola esquiva las críticas y reivindica el boleto al Mundial Sub 19: “Fue una clasificación de la Federación Peruana”

José Soto reconoce que la “situación es complicada” en CD Moquegua por la amenaza del descenso en Liga 1 2026, pero confía en una reacción inmediata

Partidos de hoy, martes 13 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Por qué Raúl Ruidíaz no jugará ante Alianza Lima con el Atlético Grau en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026