Los cantantes Cielo Fernández y Alejandro Fernández visten atuendos formales en una composición fotográfica vinculada a la agrupación Corazón Serrano.

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La cantante Cielo Fernández, integrante de Corazón Serrano, confirmó que mantiene una relación sentimental con Axel Medina, vocalista de La Única Tropical.

La artista hizo pública la relación en una entrevista emitida el sábado 28 de noviembre con el streamer Cristorata, donde afirmó que ambos llevan juntos más de un año y que han preferido mantener el vínculo fuera de las redes sociales.

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La confirmación llegó cuando el entrevistador le consultó si Medina era su novio o si apenas estaban conociéndose. Fernández respondió sin rodeos: “Sí, ya es mi enamorado”. Luego precisó la duración de la relación: “Yo llevo un año con él”. Ante la repregunta, reiteró que el romance ya supera los 12 meses.

Cielo Fernández dijo que la relación se mantiene en el ámbito privado

Durante la conversación, Cristorata observó que la pareja no suele publicar contenidos juntos. La vocalista explicó que esa ha sido una decisión compartida. “Todavía no”, dijo sobre una eventual aparición de Medina en sus redes, antes de añadir que normalmente mantienen su vida afectiva de esa manera.

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El conductor comentó que la reserva podía protegerlos de reacciones negativas y de la intervención de terceros. Fernández estuvo de acuerdo. La cantante, que ha ganado visibilidad como una de las voces de Corazón Serrano, no profundizó en otros detalles de su vida en pareja ni anunció planes para oficializarla en plataformas digitales.

La entrevista también incluyó una pregunta sobre su experiencia sentimental. Cuando Cristorata le consultó si era la primera vez que se encontraba enamorada, la intérprete respondió afirmativamente en referencia a su situación actual. Antes de concluir el segmento, envió un mensaje a Medina: “Le mando un beso enorme y que le amo mucho”.

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Durante una entrevista en formato podcast para JS Producciones, dos mujeres conversan frente a un micrófono en un estudio. En la parte inferior de la pantalla se muestran imágenes de Cielo Fernández junto a la silueta de una pareja y un rótulo que alude a un mensaje enviado a Axel Medina en relación con su vínculo sentimental.

Axel Medina ya había hablado de un año de relación en agosto

La declaración de Fernández coincide con lo que Axel Medina manifestó en agosto, durante una entrevista radial con Edwin Sierra y los integrantes de La Única Tropical. Consultado por su situación sentimental, el músico señaló que llevaba un año de relación y resumió el momento de la pareja con una breve frase: “Ya saben ya… un año. Todo chévere”.

Ese diálogo fue difundido por Radio Nueva Q y recogido por otros medios de espectáculos. Sus compañeros de agrupación lo habían señalado como el integrante más enamorado, lo que propició las preguntas del conductor. Medina inicialmente se mostró reservado, pero terminó validando la duración del vínculo con la artista piurana.

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La coincidencia entre ambas declaraciones consolida la confirmación pública del romance. Fernández había evitado exponer su relación en redes, mientras que Medina había respondido de manera escueta a las consultas sobre su vida privada. La entrevista del 28 de noviembre constituye, hasta ahora, la afirmación más directa de la cantante sobre el vínculo.

El cantante Axel Medina interpreta una canción con un micrófono en la mano durante una presentación de la orquesta La Única Tropical.

Las versiones iniciales estuvieron atravesadas por una acusación de infidelidad

La relación entre los dos intérpretes fue materia de especulación desde 2025, cuando circularon imágenes de ambos juntos y surgieron comentarios sobre un posible acercamiento. En un primer momento, Fernández sostuvo en entrevistas que entre ellos existía amistad y admiración profesional.

La situación adquirió mayor atención tras las acusaciones de Angie Stefany, expareja de Medina y madre de su hijo. Ella afirmó públicamente que el cantante le habría sido infiel con Fernández mientras su relación anterior seguía vigente. Según su relato, halló una conversación de WhatsApp fechada en diciembre de 2024 que contenía un mensaje de tono afectivo dirigido a la vocalista.

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Medina y Fernández no confirmaron entonces la versión planteada por Stefany. Las acusaciones corresponden al testimonio de la expareja del músico y no implican una determinación judicial conocida. Con posterioridad, el integrante de La Única Tropical sostuvo que había tenido comunicación con Fernández, mientras la cantante fue aclarando su postura de forma gradual en entrevistas.

La cantante Cielo Fernández, integrante del grupo Corazón Serrano, posa en un espacio interior con gafas de sol oscuras.

La pareja no ha anunciado apariciones conjuntas ni planes públicos

La confirmación de Cielo Fernández no estuvo acompañada de fotografías, videos ni anuncios de presentaciones conjuntas. La artista insistió en que el manejo privado de la relación responde a una decisión de ambos, en un contexto en el que sus nombres han generado comentarios entre seguidores de la cumbia peruana.

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Por ahora, los dos continúan con sus actividades musicales en agrupaciones distintas. Cielo Fernández y Axel Medina confirmaron que su relación supera el año, pero no detallaron cuándo comenzó ni si modificarán la reserva con la que la han llevado hasta el momento.